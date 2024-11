Comment les élections américaines pourraient avoir un impact sur le huard et vos investissements

À moins d’une semaine des élections américaines, le téléphone de Karen Routledge ne cesse de sonner et ses clients se demandent ce qu’il adviendra de leurs investissements après mardi.

Le conseiller en placement de Calgary entend de nombreuses inquiétudes concernant l’impact d’éventuels droits de douane, de la hausse de la dette américaine et des taux d’intérêt. On s’intéresse aux fluctuations de la valeur du huard et à ce qui se passe s’il faut plusieurs jours ou semaines avant que les résultats ne soient connus.

L’élection est « définitivement dans l’esprit des gens », a déclaré Routledge. « La question n’est pas nécessairement de savoir qui commande, mais ce qu’ils vont faire une fois qu’ils seront aux commandes. »

Non seulement de nombreux Canadiens investissent au sud de la frontière, mais l’état de l’économie, de la monnaie et des politiques commerciales des États-Unis a des répercussions sur le Canada et sur de nombreux pays du monde.

« Notre point de vue est que vous ne voulez pas laisser la politique influencer ce que devrait être votre stratégie de portefeuille à long terme. C’est comme beaucoup de choses, c’est juste le bruit du marché. Ce n’est pas quelque chose auquel vous voulez nécessairement réagir », a-t-elle déclaré.

Les élections américaines se résumeront à 7 États swing. Et les 43 autres ? L'analyste politique Rosetta Okohson affirme que l'accent mis par les médias sur les sept États clés qui détermineront qui remportera la présidence peut affecter la participation électorale et signifie que d'autres courses et initiatives électorales importantes peuvent être négligées.

Le Canada et les États-Unis sont les plus grands partenaires commerciaux l’un de l’autre, avec environ 3,6 milliards de dollars de biens et de services traversant la frontière chaque jour en 2023.

L’élection de Kamala Harris signifierait probablement le maintien du statu quo, estiment les experts, tandis qu’un retour de Donald Trump pourrait ramener des droits de douane généralisés sur les exportations vers les États-Unis.

Les conséquences des élections

Même une victoire démocrate à la présidence, à la Chambre des représentants et au Sénat « ne serait pas très différente d’un point de vue politique », écrivent les économistes de Desjardins dans un rapport publié le mois dernier.

Mais une victoire républicaine pourrait entraîner une « crise de Trump » et nuire à la fois aux économies américaine et mondiale, en grande partie à cause de la baisse attendue des échanges commerciaux. Depuis les années 1930, affirment les experts commerciaux, aucun président n’a eu recours aux droits de douane autant que Trump l’a fait pendant son mandat à la Maison Blanche.

Sous la présidence de Joe Biden, les deux pays ont mené des batailles commerciales, notamment en matière de tarifs douaniers sur le bois d’œuvre résineux canadien. Cependant, une nouvelle présidence de Trump constitue une menace plus grande, affirment les experts, en raison de son historique favorable à des tarifs douaniers importants (notamment sur l’acier et l’acier canadiens). aluminium ) et son commentaires cette campagne — se faisant appeler « l’homme des tarifs douaniers » et affirmant que « les tarifs sont la plus grande chose jamais inventée ».

Combiné à des tarifs douaniers plus élevés sur les exportations vers les États-Unis, le PIB canadien pourrait chuter jusqu’à 1,7 pour cent d’ici la fin de 2028, par rapport à une victoire de Harris, écrivent les économistes de Desjardins.

« Même si une récession peut être évitée de peu, elle ne peut pas être exclue. »

Le chanteur de musique country Jason Aldean présente le républicain Trump lors d’un rassemblement électoral à Duluth, en Géorgie, le 23 octobre. (Anna Moneymaker/Getty Images)

Un dollar faible

Le dollar canadien se négocie déjà à des niveaux relativement bas. La faible croissance économique canadienne pourrait affaiblir davantage le huard, même le pousser en dessous de 70 cents, poursuivant la baisse s’orienter des dernières années.

« Les élections américaines pourraient avoir un impact majeur sur la volatilité des marchés et sur la performance du dollar américain et du dollar canadien », a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef des devises à la Banque Scotia.

Outre l’incertitude quant à savoir qui remportera l’élection, il existe une incertitude supplémentaire quant au moment où le vainqueur sera connu. Les deux candidats sont très proches et, en 2020, il a fallu quelques jours pour déclarer un vainqueur et a même été contesté par Trump.

« Ce qui est encore plus important que de savoir qui gagne, est-ce que nous savons qui a gagné ? Et est-ce clair ou est-ce contesté ? Devrions-nous être dans une période d’incertitude permanente avec un résultat électoral incertain qui va avoir des implications déstabilisatrices pour les marchés financiers », a déclaré Travis Shaw, vice-président principal chez DBRS Morningstar, une agence de notation de crédit.

Harris salue Michelle Obama lors d’un rassemblement samedi, à Kalamazoo, alors que l’ancienne première dame faisait campagne pour les démocrates dans l’État charnière du Michigan. (Brandon Bell/Getty Images)

Certains experts du marché espèrent une impasse politique si la Maison Blanche, le Sénat et la Chambre ne sont pas contrôlés par le même parti.

« Ce serait le mieux pour que personne ne puisse faire passer ses idées peut-être imprudentes et que tous les politiciens puissent alors se concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir la croissance de l’économie américaine », a déclaré Barry Schwartz, directeur des investissements chez Baskin. Gestion de patrimoine à Toronto.

Avant les élections de 2016 entre Trump et Hillary Clinton, les experts avaient prévenu que les marchés coulerait si Trump était élu. Quelques jours après sa victoire, les marchés étaient pas un désastre et ils ont fini par bien fonctionner pendant son mandat.

Les investisseurs s’inquiètent à nouveau des élections de la semaine prochaine, mais Schwartz exhorte ses clients à regarder plus loin.

« Il ne fait aucun doute qu’à court terme, il pourrait y avoir de la volatilité, mais cela n’a vraiment pas d’importance. Si vous regardez l’historique des performances boursières, le marché s’est bien comporté sous Trump. Le marché a fait encore mieux sous Biden. Le marché s’est bien comporté. sous [Barack] Obama », a-t-il déclaré.