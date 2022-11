Comment les élections américaines de mi-mandat pourraient changer la conversation entre Ottawa et Washington

Alors que les élections américaines de mi-mandat pourraient changer le paysage politique à Washington, les experts disent qu’elles n’auront probablement pas beaucoup d’impact sur les relations canado-américaines, bien qu’elles pourraient modifier la discussion sur certaines questions clés.

Les mi-mandats élisent un tiers du Sénat américain et l’ensemble de la Chambre des représentants, qui sont tous deux actuellement sous contrôle démocrate.

Les prévisionnistes électoraux considèrent les républicains comme des favoris écrasants pour reconquérir le Chambre des députés et, de plus en plus, comme léger favoris pour regagner la Sénat.

Mais peu importe quel parti détient l’équilibre du pouvoir au Congrès après le dépouillement des votes, tout changement de pouvoir aura peu d’impact sur les relations entre Washington et Ottawa.

“Il n’y a vraiment pas de division partisane au Canada”, a déclaré Chris Sands, directeur de l’Institut canadien du Wilson Center, un groupe de réflexion basé à Washington.

“Le désir d’entretenir de bonnes relations avec le Canada et d’arranger les choses et d’avoir occasionnellement une conversation sérieuse … est assez constant et … la composition du Congrès ne changera probablement pas cela.”

Maryscott Greenwood, chef du Canadian-American Business Council, a souligné que l’accord commercial États-Unis-Mexique-Canada, appelé au Canada CUSMA, a été ratifié avec un républicain à la Maison Blanche et une Chambre des représentants contrôlée par les démocrates.

“Peu importe ce qui se passe, il y aura beaucoup de nouveaux visages au Congrès et il incombe au Canada … de présenter la relation canado-américaine à ces nouveaux membres”, a déclaré Greenwood.

Mais Sands et Greenwood ont tous deux déclaré qu’un certain nombre de questions critiques seront au centre des relations canado-américaines à l’avenir – quel que soit le parti qui contrôle le Congrès.

L’inflation et l’économie

Comme le Canada, les États-Unis ont été aux prises avec une inflation record au cours de la dernière année. Les sondages ont cité le coût de la vie comme une priorité absolue pour les électeurs américains.

Les banques centrales des deux pays ont relevé les taux d’intérêt au cours des derniers mois dans le but de maîtriser l’inflation. Mais ces hausses ont également ralenti l’activité économique, ce qui a conduit de nombreux économistes à prédire une récession en 2023.

En raison des liens entre les économies américaine et canadienne, la collaboration sur les questions économiques sera cruciale dans les années à venir, a déclaré Greenwood.

“Comment pouvons-nous nous assurer que l’inflation ne dégénère pas ? Comment pouvons-nous nous assurer que les gens ont un emploi ? Et ce n’est pas une tâche facile”, a-t-elle déclaré. « Il existe des moyens pour le Canada [and] les États-Unis à collaborer sur l’économie qui pourrait aider à atténuer le coup.”

Les États-Unis ont récemment adopté la loi sur la réduction de l’inflation, qui prévoit des centaines de millions de dollars pour relancer une nouvelle industrie nationale de fabrication de composants pour les batteries de véhicules électriques.

Mais l’industrie devra avoir accès à certains minéraux essentiels, ce qui pourrait attirer des investissements dans le secteur minier canadien.

Ottawa a engagé 3,8 milliards de dollars dans le budget du printemps dernier pour élaborer une stratégie minérale essentielle. Greenwood a déclaré que les progrès sur cette stratégie ont été lents.

“Si le Canada peut avancer plus rapidement sur sa stratégie minérale essentielle, ce serait un exemple de la façon dont il pourrait collaborer avec les États-Unis, participer à la manne des dépenses qui s’en vient”, a déclaré Greenwood.

Sands a également suggéré que les États-Unis et le Canada pourraient collaborer pour faciliter l’accès aux permis commerciaux afin de stimuler l’activité économique des deux côtés de la frontière.

“Je pense qu’il y a beaucoup de potentiel pour un soutien bipartite dans ce domaine et ce serait certainement un net positif pour le Canada”, a-t-il déclaré.

Environnement

Un autre élément important de la Loi sur la réduction de l’inflation est les 369 milliards de dollars que les États-Unis investiront dans les programmes de lutte contre les changements climatiques au cours de la prochaine décennie, y compris les incitatifs à l’énergie propre qu’Ottawa considère comme une menace pour les investissements futurs au Canada.

Le gouvernement canadien a réagi avec un plan visant à égaler certains de ces incitatifs en l’énoncé économique de l’automne de la semaine dernière .

Sands a déclaré que si les républicains gagnaient plus d’influence au Congrès, ils feraient probablement pression pour que des modifications soient apportées à la loi.

“Je ne pense pas que tout dans ce projet de loi va être jeté. Je pense qu’il va falloir changer de marque pour que les républicains puissent s’en attribuer le mérite”, a-t-il déclaré.

Le président américain Joe Biden a promulgué son projet de loi sur le climat le mardi 16 août. La soi-disant loi sur la réduction de l’inflation est un projet de loi budgétaire affectant l’énergie propre, les prix des médicaments sur ordonnance et les impôts sur les sociétés. (Léa Millis/Reuters)

Après l’adoption de la loi, le premier ministre Justin Trudeau a minimisé les avertissements selon lesquels le Canada prend du retard sur les États-Unis en matière d’action climatique, en partie en soulignant la taxe sur le carbone du Canada.

Mais Sands a déclaré que même si une taxe nationale sur le carbone est un “problème dormant” aux États-Unis, il ne serait pas surpris si cela faisait partie de la conversation.

“Si les États-Unis envisagent même d’aller dans cette direction, ce serait une question brûlante pour le Canada”, a-t-il déclaré.

Pipelines

Un autre problème brûlant entre Washington et Ottawa au cours des dernières années a été les pipelines transfrontaliers.

Biden a essentiellement tué le pipeline Keystone XL – qui aurait transporté 830 000 barils de brut par jour des sables bitumineux de l’Alberta vers les États-Unis – lorsqu’il a révoqué un permis présidentiel le premier jour de son mandat.

Même si les républicains – qui sont largement favorables au projet – prennent le contrôle de la Chambre des représentants, Greenwood a déclaré qu’ils ne seraient probablement pas en mesure de relancer Keystone.

“Tant que l’administration Biden est à la Maison Blanche … vous n’aurez pas de retour du pipeline Keystone XL”, a-t-elle déclaré.

Le président américain Joe Biden a publié un décret exécutif annulant le pipeline Keystone XL du Canada lors de son premier jour de mandat. On voit ici des morceaux de tuyaux inutilisés stockés en 2015 dans un chantier à Gascoyne, ND. (Alexander Panetta/La Presse canadienne)

Mais Sands a déclaré qu’une maison contrôlée par les républicains pourrait orienter la conversation vers une réévaluation de la manière dont les pipelines et autres projets d’infrastructure sont approuvés aux États-Unis.

Il a également souligné le pipeline de la canalisation 5 d’Enbridge, qui traverse le Michigan depuis la ville de Superior au Wisconsin jusqu’à Sarnia, en Ontario. — comme exemple du système de permis compliqué des États-Unis pour de tels projets.

En 2020, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a révoqué la servitude qui permettait à la ligne de fonctionner depuis 1953. Enbridge a combattu le Michigan devant les tribunaux et le gouvernement canadien a entamé des pourparlers avec Washington pour maintenir le pipeline en service.

Alors que Sands a déclaré que Washington voudra probablement avoir le dernier mot sur la ligne 5, l’implication du gouvernement de l’État rend la situation compliquée.

“C’est un signe que, d’une manière plus fondamentale, nous ne faisons pas du bon travail pour faire fonctionner les infrastructures transfrontalières”, a-t-il déclaré.

“Je pense donc qu’il est temps de redémarrer cette conversation et de réfléchir à la manière dont nous autorisons et examinons l’infrastructure. C’est quelque chose qui, je pense, bénéficie d’un soutien bipartisan.”

Voyager

Un problème épineux susceptible de persister, quel que soit le parti qui contrôle le Congrès, concerne les voyages transfrontaliers, en particulier le programme NEXUS qui facilite la circulation des personnes à travers la frontière canado-américaine.

La semaine dernière, un groupe bipartite de membres du Congrès américain a envoyé une lettre à leurs homologues canadiens du Groupe interparlementaire Canada-États-Unis leur demandant « leur aide pour résoudre un problème d’intérêt commun : l’arriéré NEXUS et la fermeture continue des centres de services canadiens ».

Les centres NEXUS au sud de la frontière ont rouvert en avril après une pause liée à la pandémie.

Le Canada, cependant, n’a pas fait de même avec ses centres d’inscription en raison de préoccupations concernant l’extension des protections juridiques aux agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis opérant sur le sol canadien – des protections dont ces mêmes agents bénéficient déjà sur les sites de prédédouanement au Canada. aéroports.

La question de NEXUS est un « irritant majeur », a déclaré Greenwood. “Les démocrates et les républicains s’en inquiètent.

“NEXUS ne tient en fait qu’à un fil. Le Canada devrait s’inquiéter de l’avenir de ce programme s’il ne propose pas une voie à suivre.”

Le gouvernement fédéral n’a pas dit quand – le cas échéant – ces bureaux canadiens seront à nouveau opérationnels, mais Trudeau a déclaré à la fin du mois dernier qu’il était “impatient de le faire fonctionner”.