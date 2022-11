Comment les électeurs plus âgés ont influencé le vote de mi-mandat dans les principaux districts du Congrès

Une “vague rouge” attendue de votes pour les candidats républicains ne s’est pas concrétisée lors des élections de mi-mandat de novembre.

Une post-élection Enquête AARP indique une raison pour laquelle – les électeurs âgés de 50 ans et plus, qui représentaient 61% de l’électorat dans 63 des districts du Congrès les plus compétitifs et ont contribué à donner aux démocrates un avantage de 2%.

Le succès du parti était en grande partie dû aux personnes âgées, selon l’enquête, en particulier aux femmes de 65 ans et plus qui ont changé de soutien des républicains aux démocrates entre juillet et novembre.

L’enquête a été menée en novembre immédiatement après les élections par l’équipe de sondage bipartite Fabrizio Ward et Impact Research. Il comprenait 1 903 électeurs aux élections générales et 450 non-votants.

“Plus de cinquante électeurs ont été les décideurs”, a déclaré Tony Fabrizio, un sondeur républicain et partenaire de Fabrizio Ward, lors d’un récent webinaire organisé par l’AARP.

L’inflation et la hausse des prix arrivent en tête de liste des préoccupations générales des électeurs, avec 33 %, suivies de l’avortement, 28 %, et des menaces à la démocratie, 25 %.

Les candidats démocrates se sont classés parmi les électeurs les plus préoccupés par l’avortement et les menaces à la démocratie. Les républicains ont gagné avec ceux qui s’inquiétaient de l’inflation, de l’immigration et de l’économie.

“Le fait que ces trois problèmes là-bas – l’inflation, l’avortement et les menaces à la démocratie – étaient si proches en termes d’être le principal moteur des votes indique l’une des raisons pour lesquelles cela a fini par être que les démocrates ont de près l’avantage dans ces districts, ” dit Fabrice.