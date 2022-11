Comment les électeurs indépendants ont donné des victoires aux démocrates aux élections de mi-mandat de 2022

Les démocrates n’auraient pas passé une aussi bonne soirée électorale sans le soutien des électeurs indépendants.

Ces électeurs swing mystiques ne s’affilient pas à un parti spécifique, ont tendance à être plus modérés sur le plan idéologique et représentent une pluralité d’électeurs aux États-Unis. Mais ils sont aussi difficiles à atteindre, souvent moins engagés politiquement, et fréquemment confondus avec des « partisans faibles » (démocrates ou républicains moins énergiques) car ils peuvent avoir des penchants idéologiques.

Ils ont également tendance à faire basculer les élections – et la dissipation cette année de la «vague rouge» très médiatisée est en partie le résultat du choix par des électeurs indépendants du candidat démocrate lors de concours compétitifs dans des États et des districts swing.

Malgré de nombreux sondages cette année montrant que les indépendants étaient, comme les républicains, principalement préoccupés par l’état de l’économie et l’inflation, ils ont fini par prendre des décisions nuancées dans les principales courses à l’échelle de l’État – et cela a profité aux démocrates.

“C’était une élection vraiment compliquée avec des problèmes compliqués, et quiconque dit que cette élection concernait l’économie ou que cette élection concernait l’avortement ne sait pas vraiment de quoi il parle parce que [the issues] exercé différentes pressions croisées avec différents types d’électeurs », m’a dit Bryan Bennett, le sondeur en chef de la société progressiste Navigator Research. «Avec les indépendants en particulier, le bilan économique de l’administration Biden était nécessaire, mais pas suffisant, et pour beaucoup d’électeurs, le Dobbs La décision a finalement joué un rôle assez décisif pour au moins amener les indépendants à un endroit où ils étaient globalement divisés, au lieu de favoriser massivement les républicains pour le Congrès.

État par État, ces chiffres ressortent des sondages à la sortie des réseaux d’information (qui fournissent un aperçu incomplet mais précoce du comportement d’un électorat pendant une élection) et d’autres enquêtes post-électorales. En Arizona, par exemple, la victoire du sénateur Mark Kelly sur Blake Masters au concours du Sénat américain de l’État a été renforcée par le soutien de 55 % des indépendants – qui constituaient la plus grande part de l’électorat (environ 40 %). L’enquête à mi-parcours de l’Associated Press a également révélé que les indépendants ont rompu en faveur des démocrates de près de 20 points.

Dans la course au Sénat du Nevada, la sénatrice Catherine Cortez Masto a pu gagner le soutien de 48% des indépendants, contre 45% des indépendants qui ont soutenu le républicain Adam Laxalt, selon les sondages à la sortie. Cela comprenait un fort soutien indépendant dans le swing Washoe County, que Cortez Masto a remporté dans ce concours (elle l’a perdu lors de sa première élection en 2016). L’enquête AP VoteCast montre un écart de près de 10% en faveur des démocrates.

En Géorgie, le sénateur Raphael Warnock a remporté 53% des indépendants selon les sondages à la sortie des urnes, bien qu’ils ne représentaient qu’une plus petite part (24%) de cet électorat. Ce concours se dirige vers un second tour en décembre. La sénatrice Maggie Hassan, la démocrate qui a été réélue dans le New Hampshire, a quant à elle remporté une part similaire d’indépendants : 54 % du groupe qui constituait une pluralité d’électeurs. Et John Fetterman en Pennsylvanie, qui a remporté sa course avec une marge de vote de 5 %, a recueilli le soutien de 58 % des indépendants.

Dans la plupart des sondages précédant le jour du scrutin, le nombre de soutiens indépendants n’était pas aussi bon que les sondages à la sortie des urnes et le total des votes finirait par l’être. Quelques facteurs ont conduit à ce changement de soutien.

L’extrémisme républicain sur le droit à l’avortement a rebuté de nombreux indépendants

Le résultat le plus déconcertant pour les experts de tous les horizons a peut-être été la façon dont la perception négative que les électeurs, et en particulier les indépendants, avaient des performances professionnelles du président Joe Biden et de l’état de l’économie ne s’est pas traduite par un basculement massif pour les républicains. Mais les électeurs ne voyaient pas leurs options le jour du scrutin à travers une seule lentille. Les indépendants, en particulier, pesaient également les positions spécifiques des candidats sur le droit à l’avortement par rapport au bilan des démocrates en matière d’économie.

Bennett m’a dit que le sondage de mi-mandat de Navigator (mené avant et après le jour du scrutin, auprès d’électeurs qui ont voté tôt ou en personne) montre une forte divergence dans la façon dont les hommes et les femmes indépendants pensaient aux candidats, avec plus de femmes indépendantes choisissant de soutenir les démocrates qu’indépendants. Hommes.

Dans les données fournies à Vox à partir de l’enquête à mi-parcours de Navigator sur les électeurs, ces chiffres montrent que pour les hommes indépendants, l’inflation était une préoccupation majeure pour la moitié d’entre eux, tandis que l’avortement était la principale préoccupation pour 23 %. Chez les femmes, l’inflation était la principale préoccupation pour 46 % des personnes interrogées, tandis que l’avortement suivait de près avec 34 %. Bien que les chiffres diffèrent légèrement entre les résultats de Navigator et les sondages à la sortie des sondages, le même écart de 17 % entre les sexes apparaît : les hommes indépendants ont soutenu les républicains un peu plus que les démocrates, mais les femmes indépendantes ont soutenu les démocrates avec une marge beaucoup plus grande.

“C’est un élément très important de l’histoire – la façon dont l’avortement a joué en particulier avec les femmes indépendantes”, a déclaré Bennett.

Daniel Cox, sondeur et directeur du Survey Center on American Life de l’American Enterprise Institute, a avancé un argument similaire la semaine dernière, à propos de l’influence des jeunes femmes, qui biaisent les libéraux, sur le succès des démocrates.

“En ce qui concerne l’avortement et la politique de style Trump, de nombreux électeurs swing ont été rebutés par des candidats républicains extrêmes, mais cette combinaison s’est avérée particulièrement répulsive pour les jeunes femmes”, a-t-il écrit en synthétisant les sondages préélectoraux, les premières estimations sur la participation des jeunes de Tufts Université et sondages à la sortie des urnes.

Ajoutez à cela la popularité de différents éléments de l’agenda économique de Biden, comme la grande popularité de la loi sur la réduction de l’inflation, et vous obtenez davantage une image d’une élection de choix, où les électeurs n’étaient pas principalement motivés par la colère contre le parti au pouvoir, mais par les candidats et la politique. Les électeurs qui étaient principalement motivés par des préoccupations économiques semblent avoir voté pour les républicains dans les courses au Congrès, tandis que ceux qui étaient principalement motivés par le droit à l’avortement, ou un mélange de problèmes, semblent avoir tendance à voter pour les démocrates dans ces concours.

Et un autre facteur de motivation : les menaces à la démocratie et les vibrations

Les “vibes” étaient également éteintes. De nombreux électeurs indépendants se sont sentis découragés par les candidats républicains alignés sur Trump. Certains n’aimaient pas les positions des candidats du GOP sur l’avortement; d’autres ont été repoussés par d’autres positions sociales et économiques.

«Nous avons vu un certain mouvement, en particulier parmi les indépendants, au cours de l’été et de l’automne, en termes de perception que les républicains étaient trop «radicaux». Cela pourrait très bien être lié principalement à l’association des républicains avec le fait d’être contre le droit à l’avortement », a déclaré Bennett. « Une combinaison des Dobbs décision et la pression pour l’interdiction de l’avortement – ​​perçue comme assez extrême, et les audiences du 6 janvier et la conversation autour de la violence politique.

C’était un pari que beaucoup de démocrates étaient prêts à faire. “Tout était lié”, a déclaré au New York Times la représentante du Colorado, Diana DeGette, qui dirige le Pro-Choice Caucus au Congrès. « Les gens pensaient : ‘Je m’inquiète pour l’économie. Je crains que les libertés ne soient supprimées “, et ils s’inquiétaient aussi pour la démocratie.”

En discutant avec des candidats élus au poste de secrétaire d’État, qui ont remporté des candidats indépendants avec des marges importantes et ont repoussé une vague de négationnistes et de candidats républicains essayant de superviser l’administration électorale, un autre thème a émergé : de nombreux indépendants et républicains étaient frustrés par des candidats qui semblaient se soucier peu de l’intégrité des élections, et qui ont remis en question les résultats des élections de 2020.

Kim Rogers, le directeur exécutif de l’Association démocratique des secrétaires d’État, m’a dit que l’avantage que les démocrates avaient ce cycle était le large éventail de personnes au milieu du spectre politique qui n’ont tout simplement pas acheté les affirmations farfelues de nombreux candidats républicains étaient fabrication.

“Il y a beaucoup d’indépendants et il y a encore des républicains qui croient en la promesse de la démocratie, en nos structures électorales, et qu’elles doivent être préservées”, a-t-elle déclaré. «Lorsque vous parlez à ces gens, à tous les niveaux, les électeurs veulent quelqu’un qui respectera la volonté des électeurs. Lorsque vous avez des gens qui se présentent pour superviser les élections et qui disent qu’ils le font pour pouvoir choisir les gagnants et déterminer les résultats, c’est un « visage » naturel pour les électeurs. »

Les candidats refusant les élections et les candidats alignés sur Donald Trump auraient pu en fait détourner les indépendants des autres candidats républicains sur le ticket.

En Pennsylvanie, par exemple, le procureur général Josh Shapiro a remporté la course au poste de gouverneur en remportant les indépendants (de 29 points) et les modérés politiques (de 40 points) par des marges historiques contre le républicain fondamentaliste chrétien d’extrême droite, négationniste Doug Mastriano. Mehmet Oz, le candidat républicain le plus modéré au Sénat américain, a été entraîné à la fois par Mastriano et sa propre campagne mal gérée, perdant les indépendants de 20 points et les modérés de 30 points. Ces différents niveaux de soutien suggèrent également un degré de vote à billets partagés, ce qui signifie que les électeurs indépendants et républicains étaient encore plus sélectifs dans les candidats républicains qu’ils finissaient par soutenir.

De cette façon, la mauvaise qualité des candidats républicains a nui aux autres républicains, en particulier aux indépendants et aux modérés, comme l’a rapporté mon collègue Andrew Prokop. L’affiliation de Trump a également pesé sur ces candidats, affirment les analystes de The Economist et du New York Times, et combinés, vous obtenez une image d’une coalition gagnante : des électeurs indépendants et même certains républicains, sentiment mal à l’aise de soutenir les candidats républicains et d’opter pour une option démocrate plus sûre.