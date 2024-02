Comment les égouts nous aident à surveiller les épidémies

Par David CoxCorrespondant de fonctionnalités

L’étude des agents pathogènes présents dans les eaux usées aide les scientifiques à suivre les épidémies de maladies infectieuses et à intervenir avant qu’elles ne s’aggravent.

Lorsqu’il a débuté sa carrière de microbiologiste, Warish Ahmed n’aurait jamais imaginé que l’un des rôles les plus critiques de sa carrière aurait consisté à passer au crible des litres d’eaux usées brutes collectées dans des canalisations et des regards dans l’État du Queensland en Australie.

“Le traitement des eaux usées n’est peut-être pas le travail préféré de tout le monde”, déclare Ahmed, chercheur scientifique principal à l’Environnement de l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO) dans la ville de Brisbane. “Mais j’y vois un moyen précieux d’en apprendre davantage sur la santé communautaire. C’est comme trouver de l’or liquide”, dit-il.

La surveillance des eaux usées est utilisée depuis longtemps comme un moyen crucial de suivre un petit groupe d’agents pathogènes mortels tels que le poliovirus, Vibrio cholériquela bactérie responsable du choléra, et Salmonella typhi, la bactérie responsable de la fièvre typhoïde, qui se propage toutes par de mauvaises pratiques sanitaires.

Mais plus récemment, notamment à la suite de la pandémie de Covid-19, les autorités de santé publique du monde entier ont commencé à réaliser que l’étude des matières présentes dans les eaux usées pouvait être utilisée pour surveiller une bien plus grande variété de maladies infectieuses, en temps réel. .

Le projet réalisé par Ahmed et son équipe, en collaboration avec l’Université du Queensland, a examiné les niveaux de divers agents pathogènes respiratoires tels que la grippe, le SRAS-CoV-2, responsable du Covid-19, et le RSV. Tous ces micro-organismes sont excrétés par les intestins des individus infectés et finissent dans les eaux usées collectées dans tout l’État. Le RSV présente un intérêt particulier en raison de taux de mortalité élevés il en résulte chez les personnes âgées, en particulier chez celles souffrant de problèmes cardiaques et pulmonaires préexistants.

Ce n’est pas seulement la présence d’un agent pathogène particulier qui intéresse les chercheurs, mais aussi sa concentration. “La concentration est très précieuse pour suivre l’augmentation ou le déclin des maladies”, explique Ahmed. “Des concentrations élevées d’une particule virale peuvent suggérer une excrétion virale accrue dans la communauté”, dit-il.

Lorsqu’elles sont transmises aux bureaux de santé publique de la région, ces informations constituent un mécanisme d’alerte précoce clé indiquant une maladie infectieuse particulière dont la prévalence augmente. Et désormais, de nouvelles plates-formes technologiques rendent la collecte de données encore plus efficace.

En 2022, le poliovirus a été détecté dans les eaux usées de plusieurs villes, dont Londres et New York (Crédit : Getty Images)

Traditionnellement, la surveillance des eaux usées impliquait la tâche désagréable et dangereuse de collecter manuellement des échantillons. Mais dans le Queensland, chaque égout est désormais équipé d’un échantillonneur automatique qui prélève des échantillons toutes les heures sur une période de 24 heures. Ceux-ci sont ensuite mélangés pour produire un mélange qui peut être analysé dans des installations spéciales à l’aide de tests PCR – une technique moléculaire qui peut être utilisée pour identifier des fragments de matériel génétique. Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention gèrent désormais un système national de surveillance des eaux usées pour tester régulièrement une variété d’agents pathogènes, y compris la variole du singe, en utilisant la technologie fournie par Verily, propriété d’Alphabet.

D’autres start-ups, comme Biobot, spin-off du MIT, cherchent à étendre la surveillance des eaux usées à travers le monde grâce à leur plateforme qui peut non seulement détecter les virus respiratoires dans les eaux usées, mais aussi les maladies d’origine alimentaire comme les norovirus, ainsi que les substances métabolisées. sous-produits de médicaments comme la cocaïne, le fentanyl, la méthamphétamine et la nicotine.

Une percée potentielle L’un des virus les plus contagieux de la planète est la rougeole, qui provoque actuellement une épidémie au Royaume-Uni. Dans le passé, les scientifiques ont réussi à détecter des fragments de son ARN dans les eaux usées. Il n’existe pas encore de programmes officiels de dépistage utilisant cette méthode, mais on pense qu’à l’avenir, elle pourrait aider à fournir une alerte précoce indiquant que le virus circule.

“Avec les eaux usées, vous pouvez assurer la surveillance de villes comptant des millions d’habitants en utilisant des échantillons provenant de quelques sites seulement”, explique Joshua Levy, de Scripps Research, un institut biomédical à but non lucratif de San Diego. “Vous avez besoin de beaucoup moins d’échantillons pour caractériser de manière significative la dynamique locale des agents pathogènes, par rapport aux prélèvements nasaux ou aux prises de sang coûteux et à grand volume, qui sont souvent assez biaisés par la gravité de la maladie. Au lieu de cela, les infections asymptomatiques sont toujours détectées par les eaux usées.”

Renforcer la sécurité sanitaire des pays à faible revenu

Alors que la surveillance des eaux usées est largement utilisée aux États-Unis, en Australie et également au Royaume-Uni, où un programme en cours utilise l’échantillonnage des eaux usées pour identifier les zones du pays présentant un risque plus élevé de poliomyélite, son impact le plus important sera probablement la gestion des épidémies dans les pays à faible revenu.

Les représentants de PolioPlus, l’initiative mondiale du Rotary International pour éradiquer la polio, soulignent que même si l’incidence de la polio a été réduite de 99,9 % au cours des 35 dernières années, elle reste un problème de santé publique majeur au Pakistan et en Afghanistan, où le poliovirus est endémique.

“Au Pakistan, il existe 114 sites de surveillance des eaux usées et en Afghanistan, 33”, explique Carol Pandak, directrice de PolioPlus. “Sans surveillance, il serait impossible de déterminer où et comment le poliovirus circule encore.”

L’analyse des agents pathogènes présents dans les eaux usées peut aider les scientifiques à identifier les épidémies avant qu’elles ne deviennent incontrôlables (Crédit : Getty Images)

De l’autre côté du globe, la surveillance des eaux usées s’avère être un outil essentiel pour la municipalité de São Paulo dans sa lutte constante contre le virus de l’hépatite A (VHA), une infection qui provoque une inflammation du foie et nécessite parfois une greffe du foie.

Ces dernières années, São Paulo a connu deux grandes épidémies de VHA, 1 872 cas confirmés entre 2016 et 2023. Selon Tatiana Prado, virologue à la Fondation Oswaldo Cruz, un institut de recherche de Rio de Janeiro, la ville a mis en œuvre un programme de surveillance continue des eaux usées dans certains aéroports et zones à risque afin de surveiller les nouvelles émergences du VHA ainsi que d’autres virus et bactéries. . Elle prédit que les nouvelles technologies ne feront que continuer à améliorer les informations que ces programmes peuvent fournir.

“De nouveaux outils de diagnostic apparaissent, capables de générer des millions de données sur les différents types de micro-organismes circulant dans un environnement donné”, explique Prado. “Mais le plus gros goulot d’étranglement concernera les investissements nécessaires pour maintenir les systèmes de surveillance et interpréter toutes les données générées, afin que celles-ci soient utiles aux décideurs politiques.”

Alertes précoces

Des programmes similaires ayant été testés dans certaines parties de l’Afrique subsaharienne pour tuberculose et même parasites tel que Cryptosporidiumune cause de maladies diarrhéiques, la surveillance des eaux usées jouera sans aucun doute un rôle croissant en fournissant aux systèmes de santé mondiaux des renseignements sur toutes sortes d’agents pathogènes inquiétants.

Dans les années à venir, les chercheurs espèrent que la surveillance en temps réel commencera à fournir de nouvelles informations sur l’évolution de nombreux virus courants, leur permettant de prédire s’ils risquent d’échapper à l’immunité dérivée d’un vaccin. Ces informations pourraient ensuite être rapidement transmises aux fabricants de vaccins, leur permettant ainsi de mettre à jour leurs vaccins avant que l’agent pathogène nouvellement développé ne se répande dans la communauté.

“Certains chercheurs ont montré que la circulation et l’évolution non détectées de virus courants sont beaucoup plus courantes qu’on ne le pensait auparavant”, explique Levy. “Le travail est en cours pour comprendre l’importance de cela pour des questions majeures en virologie telles que l’émergence de variantes préoccupantes.

“Il a été démontré que nous pouvons détecter la présence de nouveaux variants viraux dans les eaux usées 10 jours ou plus plus tôt que d’autres formes de surveillance”, [providing] un délai essentiel pour que les responsables de la santé publique et les parties prenantes puissent fournir des conseils, et pour que les membres du public modifient leur comportement si nécessaire », dit-il.

Des informations similaires pourraient également être utilisées pour préserver et protéger les antibiotiques afin qu’ils continuent à fonctionner pour les générations futures, en examinant des échantillons d’eaux usées pour détecter la présence de gènes de résistance – des segments d’ADN qui donnent à une bactérie la capacité de survivre à un traitement avec certains antibiotiques.

Amy Pruden, professeur à Virginia Tech, affirme que ce type de surveillance pourrait aider à identifier les communautés qui ont davantage de problèmes de résistance, en alertant les médecins des infections potentielles qui se propagent au sein de la population et en leur fournissant plus d’informations pour pouvoir prescrire le médicament. antibiotique le plus efficace.

Bien que le poliovirus soit considéré comme éteint à l’état sauvage, sauf en Afghanistan et au Pakistan, il existe de rares cas de polio dérivé d’une souche vaccinale (Crédit : Getty Images)

“Une idée qui fait son chemin est la possibilité d’utiliser séquençage métagénomique de l’ADN“, explique Pruden. “La beauté de cette approche est qu’elle vous permet de séquencer l’ADN de toutes les bactéries présentes dans les eaux usées en même temps, puis de le comparer à des bases de données et de voir quels types d’agents pathogènes sont susceptibles d’être présents et quels types de gènes de résistance. ils portent probablement. Il y a ici beaucoup de potentiel, mais il en est encore aux premiers stades d’application”, dit-elle.

L’espoir ultime est que ces efforts de surveillance puissent également détecter de futures épidémies, voire des pandémies, dès les premiers stades, offrant ainsi aux gouvernements la capacité de réagir et d’orienter leurs efforts vers le développement de vaccins et de médicaments beaucoup plus rapidement qu’auparavant.

À l’avenir, l’équipe d’Ahmed et d’autres dans le monde explorent la possibilité d’analyser le contenu viral des eaux usées des avions, pour traquer de nouvelles variantes potentielles de la grippe et du Covid et peut-être même de nouveaux virus, transmis depuis ailleurs dans le monde.

“Il est crucial de disposer des outils nécessaires avant l’émergence du prochain virus grave, afin que nous puissions le combattre efficacement”, déclare Ahmed.

