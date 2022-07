Comment les efforts d’Internet pour devenir plus accueillant pour les utilisateurs malvoyants ne fonctionnent pas

La NASA a publié la deuxième série d’images prises par le télescope spatial James Webb, révélant des galaxies, des planètes et des étoiles avec des détails sans précédent.

Les nouvelles images incluent une étude incroyable de l’atmosphère d’une planète géante gazeuse à 1 000 années-lumière de la Terre, appelée WASP-96 b, une étoile mourante se débarrassant de ses couches externes, et une vue exquise du Quintette de Stephan, un groupe de cinq galaxies à environ 300 millions d’années-lumière de la Terre. Jetez un œil à eux ici.

Les progrès de l’IA ne sont pas les mêmes que la création d’intelligence humaine dans les machines

Le terme “intelligence artificielle” a en fait deux significations. L’IA fait référence à la fois à la quête scientifique fondamentale pour intégrer l’intelligence humaine dans les ordinateurs et au travail de modélisation de quantités massives de données. Ces deux entreprises sont très différentes, tant dans leurs ambitions que dans l’ampleur des progrès qu’elles ont réalisés ces dernières années.

L’essentiel des progrès rapides réalisés aujourd’hui concerne l’IA centrée sur les données, et nous avons une liste impressionnante de personnes qui font des percées dans le domaine dans le MIT Technology Review de cette année 35 Innovateurs de moins de 35 ans. En savoir plus sur leur travail et ce qui est nécessaire pour les aider à réussir dans cet essai d’Oren Etzioni, PDG de l’Allen Institute for AI.

Cet essai fait partie de la revue MIT Technology Review 2022 Innovateurs de moins de 35 ans package reconnaissant les jeunes les plus prometteurs travaillant dans la technologie aujourd’hui. voire la liste complete ici.

1 Twitter poursuit Elon Musk

La société a déclaré qu’elle “s’était pliée en quatre” pour lui fournir les données qu’il avait demandées. (WSJ $)

+ Il affirme également qu’une grande partie des données qu’il a demandées sont essentiellement inutiles, de toute façon. (Magazine NY)

+ L’affaire sera entendue dans le Delaware, où de nombreuses décisions d’entreprise sont débattues. (NYT $)

+ Retour sur certains des moments les plus fous de Twitter. (Le gardien)

+ Twitter “appréciait” d’être la plateforme préférée de Donald Trump, a déclaré un ancien employé au comité du 6 janvier. (WP $)

2 Internet défaille les utilisateurs malvoyants

Les modifications apportées aux pages Web conçues pour aider finissent souvent par gêner. (NYT $)

3 Le Sri Lanka a averti les citoyens de ne pas utiliser la cryptographie au milieu de son chaos politique

Mauvaise nouvelle pour les Sri Lankais qui ont investi dans la cryptographie après que leur monnaie locale ait chuté. (TechCrunch)

+ Les sociétés de cryptographie se tournent vers les litiges. (Protocole)

+ L’acteur Seth Green aurait perdu de précieux NFT dans le cadre d’une arnaque de plusieurs millions de dollars. (Carte mère)

+ Snap expérimente l’ajout de NFT à sa plate-forme. (FT $)

4 L’expérience consciente reste l’un des plus grands obstacles de l’IA

Principalement parce que certains experts affirment que c’est unique aux humains. (Crumpe)

+ Ce que l’esprit d’une pieuvre peut nous apprendre sur le mystère ultime de l’IA. (examen de la technologie MIT)

5 Comment les tweets de Trump sont revenus le mordre

Son message encourageant les partisans à se joindre à sa manifestation a été présenté comme une preuve clé au comité du 6 janvier. (L’Atlantique $)

+ Les assistants de Trump lui ont dit à plusieurs reprises qu’il avait tort, mais il a quand même continué. (Filaire $)

+ L’homme de 76 ans est toujours le favori pour l’investiture républicaine de 2024. (New yorkais $)

6 recruteurs chinois diffusent en direct les offres d’emploi aux demandeurs d’emploi désespérés

Des millions de personnes se connectent dans l’espoir d’obtenir un nouvel emploi. (SCMP)

+ La Chine veut contrôler la façon dont ses célèbres diffuseurs en direct agissent, parlent et même s’habillent. (examen de la technologie MIT)

7 Les travailleurs ruraux indiens sont punis par une application gouvernementale défectueuse

Il ne fonctionne souvent pas dans les zones mal connectées et se bloque souvent. (Reste du monde)

+ Les villageois se battent pour survivre aux vagues de chaleur meurtrières en Inde. (examen de la technologie MIT)

8 Les tortues de mer équipées de capteurs font des traqueurs de cyclones utiles

Et fournissent également des informations précieuses sur la structure changeante de l’océan. (Magazine Hakaï)

9 Un aéronef sans pilote a passé 26 jours en vol

L’avion d’Airbus a battu son propre record dans le processus. (Bbc)

10 À la gloire des compilations de jeux vidéo des années 80

Ils ne les fabriquent plus comme avant. (Le gardien)

