Comment les efforts de Nita Ambani ont ramené la session du CIO en Inde après 40 ans

Le rôle de Nita Ambani, membre du CIO, a été déterminant pour amener la session du Comité international olympique en Inde après une interruption de 40 ans. La session du CIO est l’organe décisionnel suprême du mouvement olympique. C’est ici que sont discutées et décidées les activités clés du mouvement olympique mondial, notamment l’adoption ou l’amendement de la Charte olympique, l’élection des membres et des responsables du CIO et l’élection de la ville hôte des Jeux olympiques.

Depuis qu’elle a été élue membre du CIO en 2016 – première femme indienne à être élue au sein de l’instance – Nita Ambani a été à l’avant-garde de la défense du potentiel de l’Inde en tant que puissance sportive.

Lors de la 139e Session du CIO qui s’est tenue à Pékin en février 2022, la délégation indienne dirigée par Mme Ambani a fait un argument convaincant en faveur de Mumbai pour accueillir la session 2023 du CIO, à la suite de quoi la capitale financière indienne a reçu un soutien massif pour sa candidature avec 99 % des voix. votes.

Nita Ambani, qui a défendu l’avancement des sports pour les jeunes en Inde en tant que présidente de la Reliance Foundation, dont les initiatives sportives ont touché 2,15 millions de jeunes à travers le pays, avait décrit la candidature réussie comme un « développement significatif » pour les aspirations olympiques de l’Inde.

« Le Mouvement olympique est de retour en Inde après 40 ans d’attente ! Je suis vraiment reconnaissante au Comité international olympique d’avoir confié à l’Inde l’honneur d’accueillir la Session du CIO à Mumbai en 2023 », avait-elle déclaré une fois la candidature gagnante de Mumbai confirmée. « Ce sera un développement significatif pour les aspirations olympiques de l’Inde et annoncera le début d’une nouvelle ère pour le sport indien. »

Apportant de nouvelles perspectives et compétences à l’organisation, Mme Ambani a été nommée à plusieurs commissions du CIO depuis son élection en tant que membre du CIO : Olympic Channel (2017-présent), Éducation olympique (2017-présent) et Culture et patrimoine olympique (2020-présent). présent).

La Fondation Reliance, présidée par Nita Ambani, reste également déterminée à responsabiliser les athlètes, du niveau local jusqu’à l’élite. Pas moins de 11 des 19 athlètes de la Reliance Foundation ont remporté des médailles aux Jeux asiatiques de cette année, ce qui représente près de 13 % du total des médailles de l’Inde.

S’exprimant lors de la réunion du comité exécutif du 12 octobre précédant la session de Mumbai, le président du CIO, Thomas Bach, a également salué les efforts de la Fondation Reliance et de Nita Ambani, membre du CIO, en faveur du mouvement olympique et sportif en Inde.

« Avec notre collègue et amie du CIO Nita Ambani, j’ai visité la Reliance Foundation et les programmes qu’elle propose aux enfants et aux jeunes en matière de sport et d’éducation. Et je dois dire que je suis vraiment profondément impressionné par ce qui est fait là-bas par Reliance et son équipe, car vous voyez qu’il y a des enfants de toute l’Inde dans ce centre. La plupart d’entre eux sont issus de familles défavorisées », a déclaré Bach.

« Les enfants bénéficient d’une éducation scolaire mais ont en même temps la possibilité de s’entraîner pour devenir des athlètes. C’est quelque chose qui reflète exactement nos valeurs olympiques et notre approche. Voir que cela est réalisé par une entité privée, la Reliance Foundation, est très, très impressionnant et très encourageant », a-t-il ajouté.