Comment les efforts de Biden au Moyen-Orient sur le pétrole ressemblent à ceux de Jimmy Carter

Comme M. Carter et d’autres présidents l’ont appris, M. Biden dispose de peu d’outils pour réduire les coûts à la pompe, en particulier lorsque la Russie, l’un des plus grands producteurs d’énergie au monde, a déclenché une guerre non provoquée contre l’Ukraine, un petit voisin. À l’époque de M. Carter, les approvisionnements en pétrole dont les pays occidentaux avaient besoin étaient menacés par les révolutions au Moyen-Orient.

Comme le prince, le shah était un monarque non élu avec un bilan terni en matière de droits de l’homme. Mais M. Carter a été obligé de célébrer avec lui une cause qui préoccupait beaucoup les gens de chez nous : de l’essence moins chère et des approvisionnements en pétrole sûrs.

M. Biden a insisté vendredi sur le fait que sa visite saoudienne ne concernait pas le pétrole. Mais lui et le prince Mohammed sont parvenus à un accord privé selon lequel les États producteurs de pétrole accepteraient d’augmenter leur production en août dans le cadre d’une décision plus large du groupe de nations OPEP Plus, et que l’Arabie saoudite ferait davantage de son propre chef pour aider à la semaines à venir.

Il y a quelques années à peine, de nombreux législateurs à Washington et dirigeants du pétrole et du gaz au Texas se félicitaient d’un boom énergétique qui avait fait des États-Unis un exportateur net de pétrole et de produits pétroliers et les avait rendus plus indépendants sur le plan énergétique. Avec la hausse des prix, cet exploit semble désormais illusoire.

Les États-Unis sont le plus grand producteur mondial de pétrole et de gaz naturel, mais ils ne représentent qu’environ 12 % de l’approvisionnement mondial en pétrole. Le prix du pétrole, le principal coût de l’essence, peut encore grimper ou chuter en fonction des événements à l’autre bout du monde. Et aucun président, aussi puissant ou compétent soit-il, ne peut faire grand-chose pour le contrôler.

Ces faits sont une piètre consolation pour les Américains qui constatent qu’un arrêt à la station-service coûte beaucoup plus cher qu’un an plus tôt, même s’ils se sont atténués ces dernières semaines.