Comment les écouteurs affectent-ils votre audition ?

Les écouteurs et les écouteurs sont devenus une partie omniprésente de nos vies. Les experts disent que l’hypothèse selon laquelle les écouteurs peuvent causer plus de dommages que les écouteurs à notre audition est une idée fausse. L’idée fausse vient de l’idée que, parce qu’un écouteur se trouve plus loin dans votre oreille, il ferait plus de dégâts que quelque chose qui se trouve plus loin, Cory Portnuff, University of Colorado Hospital.

