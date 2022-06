Comment les EAU sont passés du boycott d’Israël à l’investissement de milliards dans son économie

Voici ce que vous devez savoir sur le pacte et le commerce entre les Émirats arabes unis et Israël :

En quoi consiste le pacte ?

Les droits de douane seront supprimés ou réduits sur 96 % des marchandises échangées entre les nations, y compris les aliments, les médicaments, les diamants, les bijoux, les engrais et autres produits chimiques.

Une majorité de droits seraient supprimés immédiatement, et d’autres seraient supprimés jusqu’à cinq ans à partir de maintenant. Les projets qui seront soumis à des tarifs seront facturés à un taux inférieur.

Dorian Barak, coprésident du Conseil des affaires EAU-Israël, s’attend à voir environ 1 000 entreprises israéliennes opérer depuis ou via les EAU d’ici la fin de l’année, y compris des filiales d’entreprises israéliennes, des bureaux de représentation, des opérations de vente, des concessions, et de nouvelles entreprises.

Qu’est-ce que chaque partie gagne au commerce ?

Les recherches fournies par Paul Rivlin, économiste à l’Université de Tel Aviv, montrent que la valeur des importations israéliennes en provenance des Émirats arabes unis a plus que doublé ses exportations l’année dernière, mais d’autres experts affirment qu’Israël a beaucoup plus à gagner du commerce avec les Émirats arabes unis en l’avenir.

Les exportations des Émirats arabes unis vers Israël devraient augmenter de 0,5 % d’ici 2030, selon l’agence de presse officielle Emirates, WAM, et l’ALE ajouterait 1,9 milliard de dollars à l’économie nationale d’ici cinq ans.

Les Émirats arabes unis veulent des particuliers fortunés, des touristes, des entrepreneurs, des startups et des technologies de pointe, déclare Robert Mogielnicki, chercheur principal à l’Arab Gulf States Institute à Washington, mais “Israël récoltera probablement de plus grandes récompenses économiques directes. Israéliens ont juste beaucoup plus à gagner que les Emiratis.”

Les Émirats arabes unis verraient un afflux d’entreprises israéliennes cherchant à établir des sièges sociaux régionaux à partir desquels cibler des affaires dans le grand Moyen-Orient, l’Asie du Sud et l’Extrême-Orient, a déclaré Barak.

Étant donné le statut de Dubaï en tant que centre d’exportation régional, le commerce avec les Émirats arabes unis ouvre-t-il les produits israéliens à un marché plus large ?

Les Israéliens considèrent Dubaï comme une plaque tournante à partir de laquelle s’engager avec le Moyen-Orient élargi, le sous-continent indien et l’Extrême-Orient, déclare Barak. “Ce serait une transformation pour les entreprises israéliennes dans la région.”

Les Émirats arabes unis, dit-il, sont en passe de devenir le principal marché régional d’exportation et de réexportation des produits israéliens. “Je m’attends à ce que vous voyiez des produits israéliens apparaître sur les étagères des magasins et dans les usines” à travers la région maintenant.

Mogielnicki, cependant, dit qu’Israël est un acteur controversé dans la région, donc le commerce avec les Émirats arabes unis lui donnerait un pied dans la porte d’un marché régional inexploité mais pas “un laissez-passer VIP”.

Les affaires entre les entreprises israéliennes et les entreprises publiques et privées du Golfe existent déjà, déclare Karen Young, chercheuse principale au Middle East Institute, basé à Washington. L’accord commercial « aiderait les nouveaux arrivants à se sentir plus à l’aise et encouragerait plus de commerce et d’investissement directs ».

Verrons-nous alors des produits israéliens sur les étagères saoudiennes ?

L’Arabie saoudite est la plus grande économie arabe et l’accès à son marché est convoité. Le royaume reconnaît cet effet de levier, disent les experts, et il l’a démontré en juillet dernier, lorsqu’il a exclu les produits israéliens exportés des Émirats arabes unis des concessions tarifaires préférentielles dans le cadre d’accords avec d’autres pays du Golfe.

“L’Arabie saoudite ne va pas simplement céder son marché aux Israéliens via Dubaï”, a déclaré Mogielnicki. “Les Saoudiens vont vouloir obtenir quelque chose de gros en échange de l’accès au plus grand marché du Golfe.”

Les pays du Golfe, avec lesquels les Émirats arabes unis ont des accords de libre-échange, représentent une grande partie des exportations et des réexportations de Dubaï.

Qu’est-ce que cela signifie pour le boycott arabe d’Israël ?

« Le boycott arabe s’est affaibli pendant de nombreuses années et l’ALE Israël-EAU est un clou majeur dans son cercueil », déclare Rivlin.

Le commerce avec les Émirats arabes unis ne signifiera peut-être pas la fin du boycott arabe d’Israël, dit Barak, mais le rendra “non pertinent d’un point de vue commercial”.

Le résumé

La Turquie annonce la visite du prince héritier saoudien

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré mardi qu’Ankara et Riyad étaient d’accord pour une visite du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en Turquie, mais aucune date n’a encore été fixée.

Arrière plan: Les liens entre les rivaux régionaux ont été tendus après qu’un commando saoudien a tué le journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat du royaume à Istanbul en 2018. vite.

Pourquoi est-ce important: Une visite potentielle du prince héritier saoudien ferait suite à un voyage du président turc Recep Tayyip Erdogan en Arabie saoudite en avril, marquant la fin des tensions entre les deux alors que la Turquie cherche des moyens de consolider son économie dans un contexte de crise économique.

Le groupe russe Wagner lié aux mines terrestres et aux pièges en Libye, selon Human Rights Watch

Le groupe russe Wagner était lié à l’utilisation de mines terrestres et de pièges interdits en Libye entre 2019 et 2020, a déclaré Human Rights Watch mardi.

Arrière plan: Un entrepreneur de sécurité militaire privé, Wagner Group a déjà été lié à des combats en Libye, soutenant prétendument le commandant basé à l’est Khalifa Haftar et son armée nationale libyenne lors de leurs attaques contre la capitale libyenne entre 2019 et 2020, selon Human Rights Watch et l’ONU rapports d’experts. Les résultats ont montré que les mines terrestres mortelles empêchaient les citoyens de rentrer chez eux après la guerre. Human Rights Watch a demandé une « enquête internationale crédible et transparente » qui rende justice à ceux « illégalement tués et mutilés par ces armes ».

Pourquoi est-ce important: Les États-Unis ont désigné le groupe comme une “force mandataire” militaire russe qui opère au Moyen-Orient et en Afrique depuis des années. En mars, les services de renseignement britanniques ont déclaré que Wagner avait été déployé dans l’est de l’Ukraine, un mois après l’invasion russe. Le Kremlin nie tout lien avec le groupe.

Le ministre russe des Affaires étrangères rencontre ses homologues du Golfe avant la réunion de l’OPEP+

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rencontré mercredi à Riyad les ministres des Affaires étrangères des États du Conseil de coopération du Golfe avant une réunion des États exportateurs de pétrole pour décider de la production.

Arrière plan: Lavrov avait précédemment rencontré son homologue saoudien et les deux hommes ont salué le niveau de coopération au sein de l’OPEP+, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. L’alliance décidera jeudi de poursuivre ou non sa modeste hausse de la production de pétrole.

Pourquoi est-ce important: Les réunions de Lavrov ont eu lieu peu de temps après que l’Union européenne ait convenu de réductions importantes des importations de brut russe dans le cadre de ses dernières sanctions liées à l’invasion de l’Ukraine par Moscou. Les États occidentaux ont appelé les producteurs de pétrole à augmenter leur production afin de freiner l’inflation mondiale et d’aider à étouffer l’effort de guerre de la Russie.

Que regarder

Le PDG de Qatar Airways s’est entretenu avec Becky Anderson du projet du pays d’exploiter plus de 160 vols quotidiens pour transporter les spectateurs de la région pour la Coupe du monde de football 2022.

Autour de la région

Un livre sur les rôles de genre en Libye a remporté un prix prestigieux pour la fiction arabe, mais il a également provoqué des réactions négatives contre l’auteur.

Mohammed Alnaas, 31 ans, est devenu à la fin du mois dernier le premier auteur libyen et le plus jeune à remporter le Prix international de la fiction arabe (IPAF) pour son premier roman “Le pain sur la table de l’oncle Milad”.

Le livre explore les rôles de genre et remet en question les idées traditionnelles de la masculinité. Situé dans un village reculé de Libye, l’histoire tourne autour du personnage principal, Milad. Après s’être fiancé, la vie de famille de Milad devient le sujet de conversation de la ville lorsqu’il poursuit sa passion pour la fabrication du pain tandis que sa fiancée Zeinab travaille pour soutenir la maison.

En entendant les commérages, Milad remet publiquement en question les idées bien ancrées de la société sur le genre.

“L’homme libyen est victime des lois traditionnelles tout comme la femme libyenne, et bien que la lutte des femmes contre les lois sociales et traditionnelles soit claire, celle des hommes ne l’est pas”, a déclaré Alnaas à CNN. “[Men] sont eux-mêmes pris au piège parce qu’ils doivent toujours prouver au peuple qu’ils sont des hommes, des hommes durs, des hommes forts. Ils deviennent esclaves de cette image de l’homme idéal et deviennent des machines dans l’ordre social.”

La victoire a été célébrée par les Libyens sur les réseaux sociaux, mais le livre a également suscité la controverse. Alnaas déplore la “campagne” sur l’éthique du livre qui a été lancée sur les réseaux sociaux, notant que certains de ceux qui l’avaient félicité ont supprimé leurs messages.

Sous l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, la censure de l’État a mis la main sur la littérature. Les livres qui ne suivaient pas la ligne officielle – comme indiqué dans le tristement célèbre “Livre vert” de Kadhafi – ont été interdits.

Le soulèvement de 2011 a ouvert la porte à la consommation de livres autrefois interdits, mais les lois de l’ère Kadhafi ont toujours été utilisées pour réprimer la liberté d’expression.

Décrivant son point de vue sur le paysage actuel de la littérature libyenne, Alnaas a déclaré à CNN “il se débat, cependant, il riposte”.

L’IPAF, parrainé par le Centre de la langue arabe d’Abu Dhabi, est considéré comme le prix littéraire le plus prestigieux du monde arabe. Le livre d’Alnaas sera traduit en anglais.

De Nicholas Pearce

Capsule temporelle

Adolf Eichmann, l’un des architectes de la “solution finale” de l’Allemagne nazie, a été exécuté il y a 60 ans cette semaine en Israël.

Né en Allemagne en 1906, il rejoint l’organisation d’élite SS nazie en 1932 et gravit rapidement les échelons. Dix ans plus tard, il a exécuté un plan d’extermination de tous les juifs européens dans une opération appelée la “solution finale à la question juive”.

Eichmann était responsable de l’identification, du rassemblement et du transport de millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la défaite de l’Allemagne, il a été capturé par les forces américaines mais s’est échappé en 1946 avant d’être jugé. Il s’est caché en Argentine jusqu’en 1960, date à laquelle il a été capturé par des agents israéliens à Buenos Aires lors de ce qui est devenu connu sous le nom d'”Opération Finale”.

Eichmann a été sorti clandestinement par les Israéliens pour être jugé à Jérusalem. En décembre 1961, Eichmann a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation et le 1er juin 1962, il a été pendu à Tel-Aviv.

Par Mohamed Abdelbary