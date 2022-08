Comment les EAU sont devenus le premier choix mondial pour les sports et les compétitions internationales

Le pays de 51 ans, les Émirats arabes unis, qui n’avaient même pas d’identité particulière dans l’arène sportive sur la scène mondiale il y a quelques années, est devenu un site sportif de classe mondiale ces dernières années, à la surprise générale. Le pays a fait ses preuves sur la scène mondiale en organisant des événements de cricket, de football, de Formule 1, de tennis, de golf et de l’UFC (Ultimate Fighting Championship).

Bien que le football soit le premier choix de la population locale des EAU et qu’il existe d’innombrables stades de football et clubs de football, la façon dont le gouvernement a créé des installations aux EAU pour tous les sports avec une vision et une politique tenant compte des possibilités dans tous les autres sports. En plus de créer un environnement sûr, il a ouvert un nouveau chapitre du tourisme sportif dans cette économie axée sur le tourisme.

Ce mois-ci, les Émirats arabes unis accueilleront la Coupe d’Asie 2022. Au cours des dernières années, les Émirats arabes unis ont organisé de nombreux événements de cricket – Coupe du monde T20, IPL et Pakistan Super League (PSL) – à plusieurs reprises. Le pays les a accueillis pendant le pic de COVID-19 et cela fait des Émirats arabes unis un pays autonome dans l’organisation d’événements sportifs.

L’organisation de grands tournois de cricket n’est pas un concept étranger pour les Émirats arabes unis. Le cricket est arrivé dans ce pays au début de 1981 lorsque Sharjah a commencé à accueillir les joueurs internationaux d’élite bien avant d’accueillir son premier tournoi international.

Depuis lors, les Émirats arabes unis se sont fortement développés, accueillant la première partie de l’IPL 2014 et l’édition complète de l’IPL 2020. Il a également accueilli les matchs internationaux du Pakistan pendant près d’une décennie après l’attaque terroriste de Lahore en 2009.

Le pays, qui a introduit le cricket international dans les années 1980, a eu la chance d’accueillir l’un des plus grands tournois au monde – la Coupe du monde ICC T20 (du 17 octobre au 14 novembre) et accueillera désormais la Coupe d’Asie. Le tournoi devait être organisé par le Sri Lanka, mais la situation politique a forcé le conseil d’administration du Lanka à déplacer le tournoi aux Émirats arabes unis.

Selon un rapport sur l’impact économique du sport à Dubaï, plus de 1,7 milliard de dollars sont dépensés en dépenses annuelles totales liées au sport, et l’impact économique total du sport à Dubaï est de plus de 670 millions de dollars. Anis Sajan, vice-président, Danube Group également connu sous le nom de M. Cricket UAE a déclaré que les Émirats arabes unis sont devenus un lieu de réunion majeur à l’échelle mondiale grâce à leur accessibilité pratique.

“Comme nous avons organisé des événements comme le Grand Prix et la coupe de football, le gouvernement des Émirats arabes unis a également été très ouvert et a soutenu la communauté sportive mondiale. Compte tenu de la culture et de l’adaptabilité de la nation, de nombreux joueurs s’y rendent fréquemment pour profiter de la culture dynamique. En termes de cricket, les Émirats arabes unis disposent d’installations de premier ordre dans tous leurs stades, y compris le stade ICC, le stade de Dubaï, le stade de Sharjah et même le stade d’Abu Dhabi. Les aménagements de ces terrains facilitent l’accueil de compétitions internationales. Je pense que les Émirats arabes unis deviendront plus connus dans le monde du cricket grâce à la ligue internationale T20 2023 », a-t-il déclaré.

Manish Kishor, directeur général de U-Pro, un centre sportif en salle à Dubaï, et directeur de l’exploitation d’une franchise des Bulls de Delhi qui a joué dans la ligue T10 d’Abu Dhabi, a parlé de l’immense potentiel qu’offre Dubaï pour la croissance du sport. “Ce que nous voyons dans le monde du sport des Émirats arabes unis est une énorme demande, derrière cette vue, l’infrastructure sportive créée par les dirigeants est incroyable. Outre les matchs et les entraînements, la disponibilité facile d’hôtels 5 étoiles permet aux joueurs de profiter de la plage et de la vie nocturne tout en suivant la bio-bulle. ce sera la deuxième Coupe d’Asie à observer.

Alors que l’un des pères fondateurs du cricket à Dubaï, le vétéran Shyam Bhatia, rappelant les temps anciens, affirme qu’aujourd’hui les Émirats arabes unis sont le premier choix de tous les organisateurs sportifs sur la scène mondiale, il fut une période où il n’y avait pas de terrains de cricket dans ce désert. Le rassemblement de 22 joueurs et l’obtention d’un grand champ étaient un grand défi.

Dans les années 70, la Royal Air Force Sharjah n’avait qu’un seul terrain en ciment. En 1967, Shyam Bhatia a introduit les nattes à Kolkata, ce qui a rendu la pratique du cricket un peu plus facile. Puis, lorsque l’homme d’affaires émirati Abdul Rahman Bukhatir est revenu à Sharjah après avoir étudié au Pakistan, il a organisé le premier tournoi de cricket à Sharjah et a donné une forme au cricket aux Émirats arabes unis.

Depuis lors, les entreprises ont également préparé leurs propres équipes, Shyam Bhatia lui-même avait l’habitude d’appeler de bons joueurs indiens pour des emplois dans son entreprise afin que l’équipe de son entreprise soit forte. C’était la période où le cricket prenait une forme formelle à Sharjah. En 1981, le stade de Sharjah a vu le jour, ce qui a donné vie au cricket des Émirats arabes unis. Shyam Bhatia dit que personne ne peut nier la contribution des Indiens à l’essor du cricket aux Émirats arabes unis, du niveau des organisateurs et des finances aux sports et joueurs, ainsi que la contribution des joueurs et les bons jeux des citoyens pakistanais.

En 1996, sous la direction de Madan Lal, lorsque les Émirats arabes unis se sont qualifiés pour la Coupe du monde pour la première fois et ont disputé la Coupe du monde, tous les joueurs de l’équipe, à l’exception du capitaine Sultan Zarwani, venaient d’Inde et du Pakistan. C’était l’année à partir de laquelle les Émirats arabes unis avaient frappé sur la scène internationale et aujourd’hui, du siège de l’ICC à la Coupe du monde T20, IPL, PSL et de nombreux autres tournois internationaux se déroulent à Dubaï.

Shyam Bhatia a ajouté que la montée du cricket aux Émirats arabes unis a été stimulée par les matchs de la division A à 50 ans et de la division B à 30 ans ainsi que le tournoi des 4 nations organisé par Shyam Bhatia. Dans le Tournoi des 4 Nations, il y avait une équipe de joueurs locaux indiens, pakistanais et sri-lankais ainsi qu’une quatrième équipe, le Reste du Monde.

Les Émirats arabes unis ont en effet parcouru un long chemin en termes d’infrastructures sportives et d’accueil d’événements sportifs internationaux. En 1984, l’emblématique stade de cricket de Sharjah a accueilli le premier ODI aux Émirats arabes unis, entre le Pakistan et le Sri Lanka. Aujourd’hui, après plus de 35 ans, il a accueilli plus de 200 ODI.

Les Émirats arabes unis ont accueilli toutes sortes de stars du sport au fil des ans – de Tiger Woods et Lewis Hamilton à Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et d’autres. Même les sœurs Williams ont disputé leurs matchs aux Émirats arabes unis. De plus, des joueurs de nombreux pays campaient à Dubaï avant les Jeux olympiques, où ils étaient complètement à l’abri de Corona et utilisaient des infrastructures et des installations de physiothérapie de classe mondiale.

Avec la vision et le soutien du gouvernement, les Émirats arabes unis se sont solidement établis comme l’un des plus grands sites sportifs au monde. Depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19, les Émirats arabes unis ont organisé plusieurs événements de classe mondiale, notamment l’UFC Fight Island à Abu Dhabi, la Coupe du monde de Dubaï, la Premier League indienne (IPL) 2020, la Super League du Pakistan (PSL), l’Open d’Australie Grand Slam Qualifying Round, Dubai Tennis Championships, Abu Dhabi F1 Grand Prix, DP World Tour Championship, 2022 FIFA World Cup Qualifying Round. point de vue touristique, économique et sportif.

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi les Émirats arabes unis sont devenus le premier choix pour accueillir les tournois de cricket –

* Avoir trois grands stades de cricket de classe mondiale.

* Disponibilité facile de 7 à 8 autres petits et grands stades du même niveau pour l’entraînement.

* La courte distance entre les stades, les joueurs jouent un match à Abu Dhabi et voyagent 2 heures plus tard à Dubaï pour le prochain match. La seule distance d’une heure entre Dubaï et le stade de Sharjah n’a pas causé de fatigue pendant le voyage et garde les joueurs frais tout au long du tournoi.

* L’infrastructure de classe mondiale pour les jeux et la fourniture de nombreuses séances d’entraînement en salle ne laissent pas non plus les conditions météorologiques affecter la commodité des joueurs.

*Dans un pays comptant plus de 20 stades de football, la disponibilité facile du terrain est une aubaine pour tout événement.

*Ce qui rend les EAU spéciaux, c’est leur système juridique. Des années 1980 à nos jours, aucune émeute ou combat n’a jamais été enregistré dans un match de cricket ou de football.

* Jamais enregistré quoi que ce soit d’illégal comme le marketing noir des billets.

*Aucun incident d’atteinte à la vie privée des joueurs n’a été observé sur le terrain de jeu ou à l’extérieur à ce jour.

* Le déroulement réussi de la Coupe du monde T20 et de l’IPL 2020 au plus fort de la pandémie de COVID-19 a accru la crédibilité du UAE Cricket Board. Nous avons tous vu l’impact scientifique et pratique de la bio-bulle lors de grands tournois.

*L’organisation de n’importe quel tournoi entre citoyens de plus de 200 pays lui donne une nouvelle hauteur.

* La disponibilité facile et abordable d’hôtels 5 étoiles est également une raison importante pour laquelle les EAU deviennent lentement le premier choix pour ce type d’événement.

* Les billets d’avion et les hôtels bon marché pour les Émirats arabes unis, ainsi qu’une merveilleuse destination touristique, sont une offre double pour les amateurs de sport.

