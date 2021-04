La crise du canal de Suez le mois dernier a attiré l’attention du monde sur un seul défi que peu avaient envisagé: comment faire flotter à nouveau une masse de 200 000 tonnes d’acier, tant que l’Empire State Building est haut.

Creuser, tirer et tirer, il s’est avéré que cela a libéré le navire. L’effort de jour et de nuit pour déplacer l’énorme navire consistait à aspirer du sable et de la boue sous la coque pendant que les remorqueurs poussaient et traînaient le navire au confluent d’une marée montante.

Voici comment cela s’est passé.

L’Ever Given a été pris au piège le matin du 23 mars dans une mauvaise visibilité et des vents violents dans l’une des sections les plus étroites du canal de 120 milles. Les autorités égyptiennes enquêtent sur les détails de l’accident.

[Inside the 144-hour scramble to free the giant ship stuck in the Suez Canal]

«Lorsque vous voyagez sur un bateau et que vous heurtez quelque chose, il y a un énorme sentiment de perte», a déclaré Gregory Tylawsky, skipper licencié et fondateur du Maritime Expert Group.

Au début de la crise, les experts ne savaient pas comment déplacer le navire. « Ce n’est pas vraiment possible de réussir, » m’a dit Peter Berdowski, PDG de la société de dragage néerlandaise Boskalis, qui a contribué aux efforts de cette semaine.

Le navire, a-t-il dit, était comme «une énorme baleine échouée».

Le canal est creusé dans le sable et la boue, ce qui signifie qu’un bateau frappant le bord « restera coincé dans le sable au lieu de » [getting] repoussé par un mur dur », a déclaré Ragui Assaad, professeur à l’Université du Minnesota et chercheur au Forum de recherche économique du Caire.

Il y a peu de place pour l’erreur. « En tant que pilote, vous ne pouvez pas dévier de cette ligne médiane », a déclaré Tylawsky.

Quelques heures après le blocage, des remorqueurs sont arrivés sur les lieux, suivis des dragues, qui ont passé la semaine à libérer le navire japonais exploité par Taiwan.

Journées en devenir

Chaque heure où l’Ever Donné était piégé sur une rive boueuse du canal de Suez signifiait une perturbation plus grave du commerce international. Une partie substantielle de tous les transports maritimes passe par la voie navigable. Les retards ont commencé à augmenter les prix du pétrole et du café, et le bétail risquait de mourir de faim à bord de certains des centaines de navires qui attendaient indéfiniment.

Avec un navire de cette taille déjà sur la rive du canal, les opérateurs n’auraient pas à faire grand-chose.

[How did a ship get stuck in the Suez Canal, and what happened afterward?]

«Ce serait un chaos contrôlé à bord», a déclaré Gary Cordes, skipper à la retraite et conseiller principal du Maritime Expert Group, qui a déclaré avoir traversé le canal neuf fois entre les années 1960 et 1980. Il a dit qu’il incomberait à ceux qui connaissent le paysage de proposer un plan pour libérer le navire.

Les autorités ont travaillé jour et nuit, draguant et utilisant des remorqueurs pour creuser le navire et l’éloigner des berges. Les opérateurs de récupération ont dragué sous et autour de la coque et pompé les sédiments du fond du canal.

Les dragues sur place étaient très résistantes. Le 10 du Ramadan est venu aider, tout comme le Mashhour de fabrication néerlandaise, détenu et géré par l’Autorité du canal de Suez, ce qui était vanté par le Transportation Research Board en 1996 comme la plus grande et la plus puissante drague suceuse fixe au monde », capable d’aspirer« du sable abrasif avec du gravier, du sable comprimé, de l’argile collante et des roches ».

Souvent, il y avait aussi plus de 10 remorqueurs qui ouvraient la voie en poussant et en tirant le navire pour tenter de le chasser du rivage.

Les chargeurs ont creusé la digue est à la proue du navire. Au cours du week-end, ces efforts ont éliminé près d’un million de pieds cubes de boue et d’eau, ont déclaré des responsables.

Dans un effort supplémentaire pour renflouer le navire, environ 9000 tonnes d’eau de ballast d’Ever Given – utilisées pour stabiliser le navire – ont été libérées pour alléger le navire, ont déclaré des responsables.

Les derniers moments

Alors que les efforts de la semaine se sont avérés infructueux, le week-end a promis des marées changeantes. Une pleine lune dimanche soir signifiait des eaux inhabituellement hautes qui pourraient aider à renflouer le navire. Et une aide supplémentaire est venue: deux gros et puissants remorqueurs, l’Alp Guard naviguant sous pavillon néerlandais et le Carlo Magno battant pavillon italien.

Du dimanche soir au lundi après-midi, les équipes ont travaillé sans relâche pour récupérer suffisamment de sable et de boue sous le bateau pour qu’il rentre dans les eaux du canal et prévienne une catastrophe pour le commerce mondial.

Vers 15 heures, lundi après-midi, l’Ever Given s’est détaché, sa coque de léviathan rampant lentement vers le nord jusqu’au Grand lac Amer.

« Je pense qu’ils ont fait un travail fantastique », a déclaré Cordes, qui a reconnu qu’il pensait au départ que l’effort pourrait prendre « quelques semaines ».

L’ambiance au sol dans le canal de Suez était exubérante, alors que les travailleurs applaudissaient et les navires klaxonnaient. Mais les ondulations de la sortie d’Ever Given ont été ressenties partout dans le monde.

« Faire cela est une chose, mais le faire pour le monde, pendant que le monde regarde, c’était énorme », a déclaré Tylawsky.