Comment les données de Google Street View pourraient contribuer à améliorer la santé publique

Le Big Data et l’intelligence artificielle transforment notre façon de concevoir la santé, depuis la détection des maladies et l’identification des tendances jusqu’à la prédiction des résultats et l’accélération des temps de réponse.

Dans une nouvelle étude analysant deux millions d’images Google Street View des rues de New York, une équipe de chercheurs de l’Université de New York a évalué l’utilité de ces données numériques pour éclairer la prise de décision en matière de santé publique. Leurs conclusions, publié dans le Actes de l’Académie nationale des sciencesmontre comment le fait de s’appuyer uniquement sur des images de Street View peut conduire à des inexactitudes et à des interventions malavisées, mais le combiner avec d’autres connaissances augmente son potentiel.

« Il y a beaucoup d’enthousiasme autour de l’exploitation de nouvelles sources de données pour obtenir une vision holistique de la santé, y compris l’utilisation de méthodes d’apprentissage automatique et de science des données pour extraire de nouvelles informations », a déclaré Rumi Chunara, professeur associé de biostatistique à la NYU School of Global Public Health, professeur associé d’informatique à la NYU Tandon School of Engineering et auteur principal de l’étude.

« Notre étude met en évidence le potentiel des sources de données numériques telles que les images de Street View pour améliorer la recherche en santé publique, tout en soulignant les limites des données et la dynamique complexe entre l’environnement, le comportement individuel et les résultats en matière de santé », a déclaré Miao Zhang, doctorant à la NYU Tandon School of Engineering et premier auteur de l’étude.

Une vue de la santé au niveau de la rue

Ces dernières années, les chercheurs ont commencé à utiliser des images de Street View pour relier l’environnement et l’infrastructure d’une zone à des résultats tels que la santé mentale, les maladies infectieuses ou l’obésité, une tâche qui serait difficile à mesurer à la main.

« Nous savons que l’environnement bâti d’une ville peut influer sur notre santé, qu’il s’agisse de la disponibilité de trottoirs et d’espaces verts pour se promener ou de supermarchés proposant des aliments sains », a déclaré Chunara. « Certaines études montrent que la disponibilité de trottoirs est corrélée à des taux d’obésité plus faibles, mais est-ce là toute l’histoire ? »

« Notre motivation pour cette étude était d’approfondir ces associations pour voir s’il existe des facteurs potentiels qui les motivent », a déclaré Zhang.

Chunara, Zhang et leurs collègues ont analysé plus de deux millions d’images Google Street View de chaque rue de New York, en utilisant l’intelligence artificielle pour évaluer la disponibilité des trottoirs et des passages pour piétons dans les images. Ils ont ensuite comparé ces informations avec des données localisées sur l’obésité, le diabète et l’activité physique des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies pour voir si l’environnement bâti prédisait les résultats en matière de santé.

Les chercheurs ont constaté que les quartiers dotés de passages piétons présentaient des taux d’obésité et de diabète plus faibles. Cependant, aucun lien significatif n’a été établi entre les trottoirs et les résultats en matière de santé, contrairement aux recherches précédentes.

« Cela peut être dû au fait que de nombreux trottoirs de la ville de New York se trouvent dans des endroits que les gens n’utilisent pas (le long d’une autoroute, sur un pont ou dans un tunnel). La densité des trottoirs peut donc ne pas refléter la praticabilité du quartier aussi précisément que les passages pour piétons », a déclaré Zhang.

Ils ont également mis en évidence des problèmes de précision des étiquettes générées par l’IA pour les images de Street View, avertissant qu’elles pourraient ne pas correspondre à la « vérité du terrain » et ne pas constituer une mesure fiable en soi. En comparant les données existantes sur la disponibilité des trottoirs à New York avec les images de Street View étiquetées, ils ont découvert que beaucoup d’entre elles étaient incorrectement étiquetées comme ayant ou n’ayant pas de trottoirs, ce qui pouvait être dû à la présence de voitures ou à l’ombre qui les masquait sur les photos.

Si vous le construisez, viendront-ils ?

Bien que les passages piétons soient liés à des taux plus faibles d’obésité et de diabète, les chercheurs ont appliqué une perspective de santé publique pour déterminer ce qui pourrait expliquer cette association. Leurs analyses des données du CDC ont révélé que l’activité physique – et pas seulement les passages piétons, tels que mesurés sur les images de Street View – était responsable de la diminution de l’obésité et du diabète.

Lors d’un test, ils ont découvert qu’une augmentation de l’activité physique pourrait entraîner une diminution quatre fois plus importante de l’obésité et 17 fois plus importante du diabète que ce qui pourrait être obtenu en installant davantage de passages pour piétons.

« Nous avons constaté que l’activité physique apporte les bienfaits des passages pour piétons, il est donc important de prendre en compte ces mécanismes, en particulier lorsqu’ils agissent à différents niveaux, comme l’environnement bâti par rapport aux individus », a déclaré Zhang.

Les chercheurs concluent que les décisions en matière de santé publique ne doivent pas s’appuyer uniquement sur de nouvelles sources de données, mais doivent également tenir compte des connaissances du domaine. Lors de l’analyse d’images de Street View, il est essentiel d’intégrer les connaissances en informatique (par exemple, la manière dont les techniques de traitement d’images peuvent améliorer la précision ou comment corriger les biais dans les algorithmes) et les connaissances en santé publique (ce qui détermine les associations entre l’environnement bâti et les résultats en matière de santé). La superposition de cette expertise sur le big data peut éclairer la manière dont les programmes sont conçus et mis en œuvre pour améliorer la santé publique.

Dans ce cas, la construction de davantage de trottoirs et de passages pour piétons serait moins efficace pour améliorer les résultats en matière de santé que la même augmentation de l’activité physique, par exemple par le biais de cours d’exercices locaux pour la communauté.

« Si les volumes croissants de données numériques peuvent être utiles pour éclairer la prise de décision, nos résultats montrent que la simple utilisation d’associations issues de nouvelles sources de données ne conduit pas nécessairement aux interventions les plus utiles ni à la meilleure allocation des ressources », a ajouté Chunara. « Une approche plus nuancée utilisant le big data en conjonction avec l’expertise est nécessaire pour tirer le meilleur parti de ces nouvelles données. »

Salman Rahman et Vishwali Mhasawade de NYU Tandon étaient également auteurs de l’étude.

Plus d’informations :

Miao Zhang et al., L’utilisation de big data sans connaissance du domaine a un impact sur la prise de décision en matière de santé publique, Actes de l’Académie nationale des sciences (2024). DOI: 10.1073/pnas.2402387121

Fourni par l’Université de New York