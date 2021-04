Les développeurs exploitent une obsession croissante pour les données pour améliorer les immeubles de bureaux de manière à réduire les coûts et à rationaliser les opérations, ce qui permet aux propriétaires d’économiser des millions de dollars par an. Le domaine, connu sous le nom de technologie immobilière, ou proptech, est devenu un secteur en plein essor de l’immobilier commercial, car les gestionnaires immobiliers cherchent à utiliser la collecte de données et l’intelligence artificielle pour aider à contrôler les systèmes tels que le chauffage, l’éclairage, la qualité de l’air et même le flux de travailleurs. Alors que les propriétaires d’immeubles jonglent avec les complications du retour en toute sécurité des travailleurs dans leurs bureaux après la pandémie, les investisseurs investissent de l’argent dans des start-ups proptech comme Cherre et HqO. Mais cette collecte de données soulève des problèmes de cybersécurité: Un rapport Deloitte 2021 «Les cybermenaces sont de plus en plus sophistiquées». Les voleurs sont devenus plus adeptes du piratage informatique, utilisant même le thermomètre dans un aquarium pour accéder au réseau de un casino de Las Vegas.

L’utilisation accrue de capteurs connectés à Internet transforme les immeubles de grande hauteur en «ordinateurs avec un toit» qui doivent se prémunir contre les violations, a déclaré Arie Barendrecht, directeur général de WiredScore, une organisation qui certifie l’infrastructure numérique dans les bâtiments. «Il y a un revers à tout ce qui est intelligent et connecté, et c’est un risque accru», a-t-il déclaré. Mais les développeurs estiment que le secteur est à l’aube d’un changement important: la réévaluation post-pandémique des plans immobiliers d’entreprise dans un marché de bureaux surchargé signifie qu’il y a encore plus de pression pour mieux comprendre et améliorer l’immobilier commercial. «Il y aura une augmentation spectaculaire des informations dont nous disposons sur la façon dont les gens utilisent nos bâtiments, et les capteurs seront plus courants», a déclaré Charlie Kuntz, responsable de l’innovation chez Hines, une grande société d’investissement immobilier. À Houston, par exemple, la tour de bureaux prévue connue sous le nom de 1550 on the Green vise à être un ajout à la pointe de la technologie au centre-ville; il devrait ouvrir en 2024. Skanska, un développeur suédois, a embauché l’architecte danois Bjarke Ingels pour concevoir la tour de 28 étages, qui comportera une gamme de contrôles environnementaux et de fonctionnalités de construction intelligentes.

Le projet comprendra un réseau de capteurs de suivi des mouvements, de l’occupation et de l’efficacité. Skanska, qui gère à la fois le développement et la construction, prévoit d’installer des milliers de capteurs pour collecter des données anonymisées sur ses 375000 pieds carrés, notamment des caméras, des capteurs optiques, des scanners de stationnement et des lecteurs de code QR sur des tourniquets de sécurité.

«Avant, nous construisions d'abord, puis nous parlions d'ajouter une certaine technologie à un bâtiment», a déclaré Robert Ward, président et directeur général de Skanska USA Commercial Development. «Maintenant, c'est:« Comment construisons-nous le bâtiment autour de la technologie? »» Un éventail d'applications et de capteurs, ainsi que l'intelligence artificielle qui analysera les données qu'ils collecteront, fourniront aux locataires plus d'informations sur la productivité. L'accent sera immédiatement mis sur la manière de ramener les employés au bureau en toute sécurité, mais la technologie promet également de découvrir des domaines à rationaliser. Certains capteurs pourront surveiller la qualité de l'air et même la performance environnementale, en améliorant l'efficacité énergétique et en respectant les codes d'émissions municipaux. Ces données feront éventuellement partie de la divulgation standard entre les acheteurs et les vendeurs de propriétés, a déclaré Kevin Danehy, directeur général de l'Amérique du Nord chez Willow, une entreprise de technologie du bâtiment à Sydney, en Australie.

«Le seul endroit où le propriétaire et l'occupant partageaient leurs préoccupations était le hall», a-t-il déclaré. «Ce n'est qu'au cours des trois ou quatre dernières années que ces systèmes sont devenus abordables et évolutifs.» La pandémie a amplifié les opportunités pour le secteur, a déclaré Vik Chawla, partenaire de Fifth Wall, une société de capital-risque qui a soutenu des sociétés de proptech comme Enertiv et Grenier. Il voit une prochaine «numérisation de l'actif de bureau». «Les employés veulent une expérience technologique plus high-tech, high-touch,» dit-il. «Il y aura beaucoup plus d'investissements cette année, et avec des bureaux vides, c'est le moment idéal pour rénover.»