Comment les Dolphins peuvent faire les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016, a expliqué

Les Dolphins de Miami sont en bonne position pour se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois en six ans. Voici leurs chemins vers une place en séries éliminatoires.

Les Dolphins de Miami ont eu toute une année. Ils ont recruté un nouvel entraîneur-chef en l’ancien coordinateur offensif des 49ers de San Francisco, Mike McDaniel. Avec le quart-arrière Tua Tagovailoa et les receveurs larges Tyreek Hill et Jaylen Waddle, McDaniel a entraîné Miami dans l’une des infractions les plus dangereuses de la NFL.

La semaine dernière, Miami a eu la chance d’améliorer ses chances en séries éliminatoires en battant son rival Buffalo Bills. Cela ne s’est pas concrétisé, alors que Buffalo a surmonté un déficit de 29-21 tard pour gagner le match 32-29 pour décrocher une place en séries éliminatoires pour la quatrième année consécutive.

Avec cette défaite, Miami a une fiche de 8-6 sur l’année. Bien que ce soit bien et tout, ils n’ont pas de scénario décisif pour les séries éliminatoires pour la semaine 16 lorsqu’ils affronteront les Packers de Green Bay le jour de Noël. Pour ceux qui se demandent comment Miami peut décrocher une place en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016, voici comment ils peuvent le faire avec seulement trois semaines restantes sur le calendrier.

Comment les Dolphins peuvent faire les séries éliminatoires, expliqué

Il y a un chemin simple vers les séries éliminatoires pour les Dolphins, et c’est de gagner leurs trois derniers matchs cette saison. S’ils veulent battre les Packers de Green Bay, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Jets de New York, ils décrochent une place en séries éliminatoires.

Même si les Dolphins doivent perdre contre les Packers lors de la semaine 16, ils peuvent toujours décrocher une place en battant leurs rivaux des Patriots et des Jets au cours des deux dernières semaines de la saison.

Au moment d’écrire ces lignes, le New York Times donne à Miami 62% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Il existe d’autres scénarios dans lesquels les Dolphins peuvent se qualifier pour les séries éliminatoires, gracieuseté du New York Times. Découvrez quelques-uns des scénarios ci-dessous :

Les dauphins ont battu les Patriots (semaine 17) et les Jets (semaine 18) Les Bengals de Cincinnati ont battu les Patriots (semaine 16), les Dolphins ont battu les Patriots (semaine 17) Les dauphins ont battu les Packers (semaine 16) et les Jets (semaine 18), les Bills ont battu les Patriots (semaine 18) Les Dolphins battent les Packers (semaine 16) et les Patriots (semaine 17), les Jets perdent contre les Jaguars de Jacksonville (semaine 16) ou les Seahawks de Seattle (semaine 17) Les Jets perdent, les Bills battent les Patriots (semaine 17), les 49ers de San Francisco battent les Raiders de Las Vegas (semaine 17)

Encore une fois, ce ne sont que quelques exemples de la façon dont Miami peut décrocher une place en séries éliminatoires. De manière réaliste, les fans des Dolphins voudront que l’équipe emprunte la voie facile pour gagner ses trois matchs restants ou simplement battre les Patriots et les Jets au cours des deux dernières semaines de la saison. De cette façon, ils n’ont pas à se concentrer sur l’enracinement des autres équipes de la ligue pour les aider.