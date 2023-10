J’écris sur les films depuis longtemps, mais même moi, je me retrouve avec beaucoup de questions qui restent sans réponse. Pourquoi mes paumes deviennent-elles moites lorsque je regarde un film d’horreur, même si je sais que ce n’est pas réel ? Comment le « soft power » fonctionne-t-il réellement lorsqu’il s’agit d’Hollywood, du cinéma japonais ou des films épiques chinois ? Que voulons-nous dire lorsque nous disons des choses comme « vous êtes ce que vous regardez » ? Parlons-nous de sentiments et d’intuitions et de la question de savoir si les enfants voudront acheter telle ou telle céréale pour le petit-déjeuner ? Ou y a-t-il plus que cela ?

Heureusement, Walter Hickey est sur l’affaire. Hickey est rédacteur adjoint d’Insider pour les données et l’analyse, et avant cela, il était rédacteur culturel en chef chez FiveThirtyEight. Cela signifie qu’il est un expert en données lauréat du Pulitzer qui écrit principalement sur la culture populaire. Son nouveau livre, Vous êtes ce que vous regardez, est l’un des livres les plus amusants et perspicaces que j’ai jamais rencontrés sur la culture pop, ancré dans des données et des sciences réelles. Il s’agit d’un magnifique livre cartonné en couleur dans lequel Hickey utilise son expertise pour présenter un argument plus large : nous devrions prendre la culture pop au sérieux car elle prend nous sérieusement.

J’ai parlé à Hickey pour un épisode de La zone grise, dans lequel nous avons discuté de tout, de la manière dont les films d’horreur affectent notre corps jusqu’à la véritable raison pour laquelle les films à succès sont devenus populaires dans les années 1970 (ce n’est pas ce que vous pensez). Vous trouverez ci-dessous un extrait de notre conversation, dans lequel Hickey confronte l’idée selon laquelle Hollywood est une question de profit et mentionne l’un des principaux moteurs du cinéma que nous oublions souvent. Toute la conversation est fascinante et j’espère que vous l’écouterez.

Walt Hickey

Il y a cette idée selon laquelle la seule motivation à Hollywood est le profit… et je veux repousser cette idée. Parce qu’il ne s’agit pas vraiment de profit ; il s’agit plutôt de ne pas perdre d’argent, ce qui est différent du profit.

Une excellente manière historique d’envisager l’industrie cinématographique est de regarder Broadway. Vous avez des redémarrages à Broadway – ils les appellent simplement des reprises. Il y a tout un Tony pour ça ! C’est bien.

Quoi [Broadway] La découverte est que les relances sont des paris plus cohérents. [It’s true that] les sommets qu’atteindra un nouveau spectacle sont souvent bien plus élevés qu’une reprise. Les émissions qui ont duré le plus longtemps étaient toutes originales, n’est-ce pas ? Ce n’étaient pas des réveils. Mais vous avez bien plus de chances d’atteindre 100 représentations ou un seuil de rentabilité s’il s’agit d’un renouveau.

Nous voyons donc constamment cette incitation à Hollywood. Quand vous vous demandez : « Pourquoi font-ils des suites ? Pourquoi investissent-ils leur argent dans des redémarrages ? Pourquoi prennent-ils l’ancienne IP et le font-ils ? » Ce n’est pas parce qu’ils pensent que cela sera rentable. C’est qu’ils pensent que cela va récupérer leur budget. Personne n’a jamais perdu son emploi en rétablissant le budget. Mais est-ce que vous perdez votre emploi en prenant un gros risque et que ça ne marche pas ? Ensuite, vous perdez de l’argent, puis vous perdez votre emploi. Alors quand on pense à la classe permanente de personnes qui dirigent ces [movie] les studios et les écosystèmes, produire ce film et récolter cet argent, ce n’est vraiment pas une motivation pour le profit. C’est une motivation d’aversion au risque.

Lorsque vous commencez à voir l’industrie sous cet angle, vous comprenez beaucoup mieux pourquoi certaines de ces décisions sont prises de cette manière.

Alissa Wilkinson

Je pense que cela aide même à expliquer d’autres choses. Barbie sort, c’est juste un hit monstre, et immédiatement nous obtenons une histoire dans le New Yorker sur la façon dont Mattel développe actuellement un milliard de films Mattel. Les gens disent : « Pourquoi font-ils ça ? » Eh bien, ils voient une opportunité, et c’est ce qui se produit. Nous obtenons un succès, puis nous obtenons une centaine d’imitations de ce succès, qui finissent par se retrouver dans la poubelle des bonnes affaires de Netflix Originals ou quelque chose comme ça.

Walt Hickey

C’est tellement intéressant que vous évoquiez Mattel parce que j’en ai un petit peu dans le livre sur Hasbro. C’est une entreprise fascinante. Vous pouvez examiner les bénéfices de Hasbro au fil du temps, et il y a des pics d’année en année, et ils proviennent littéralement de l’une des trois choses suivantes.

Le premier est Guerres des étoiles préquelles, parce que George Lucas – le meilleur cinéaste indépendant de tous les temps – a financé ces films en pré-vendant les droits des jouets à Hasbro. C’est là que le budget pour La menace fantôme venait de. Hasbro s’est enfui comme des bandits ; vous pouvez littéralement constater un pic de 300 millions de dollars à chaque fois qu’une des préquelles sort. De toute évidence, il s’agissait de films très axés sur les jouets et qui se prêtaient bien à de nombreuses figurines différentes.

Alissa Wilkinson

Et le public est constitué de personnes habituées à acheter des figurines.

Walt Hickey

Cent pour cent. Je pense Guerres des étoiles est intéressant en raison de son caractère convivial pour les jouets. George Lucas est un fabricant de jouets à succès ! Très bon cinéaste, mais personne ne concevrait jamais Boba Fett à moins de s’intéresser à la gamme de jouets.

Donc tu as le Guerres des étoiles ère, et quand ils sont à court de préquelles, que font-ils ? Ils commencent à produire le Transformateurs films. Paramount a gagné un peu d’argent grâce à cela en ce qui concerne la distribution des films, mais ces films sont de véritables publicités pour jouets. Il y a un pic de jouets chaque année, même pour les merdiques. Transformateurs films.

« Ne pas être naïf quant à la provenance de cet argent est très amusant »

Et puis, Mon petit Poney était pour eux une immense aubaine. En fait, ils ont fait passer leur division filles de zéro à plusieurs centaines de millions de dollars en quelques années seulement.

Je pense que ne pas être naïf quant à la provenance de cet argent est très amusant. Mais je pense que Mattel a été jaloux de Hasbro pendant des décennies parce qu’ils n’ont pas obtenu Guerres des étoilesils n’ont pas eu Transformateurs. Maintenant, enfin, Barbiec’est un succès. Alors ils disent : « Bien sûr, nous allons faire le film Guess Who. »

Alissa Wilkinson

Je sais. J’ai dû expliquer à quelqu’un de 10 ans plus jeune que moi ce qu’était une Polly Pocket. Ils n’étaient pas au courant.

Walt Hickey

Voulez-vous dire, le cinquième film le plus rentable de 2027 ?

Alissa Wilkinson

Bien sûr. Réalisé par Lena Dunham.

Tout cela sonne quelque chose pour les personnes d’un certain âge. Les dessins animés qui passaient à la télé quand nous étions enfants [in the 1980s and early 1990s] étaient toutes des publicités purement pour jouets, n’est-ce pas ? Il était même difficile de dire si le jouet ou le spectacle venait en premier, tant ils étaient intégrés les uns aux autres.

Walt Hickey

C’est Reagan pour toi !

Alissa Wilkinson

C’est donc la saison effrayante en ce moment. Vous avez quelques idées vraiment délicieuses sur l’horreur dans le livre. Il s’agit de la sécrétion d’un coagulant. Vous écrivez qu’il y a eu une étude dans laquelle certaines personnes regardaient un documentaire apaisant, et 86 pour cent des participants ont constaté une diminution du niveau de ce coagulant particulier, ce qui indique que le sang est mieux préparé à la coagulation. Après que le groupe ait regardé le film d’horreur, 57 pour cent ont vu ce coagulant augmenter.

Le fait est que 57 % des personnes dans ce film ne pensaient pas qu’elles étaient littéralement sur le point d’être tailladé ou tué. Mais leurs corps pensaient qu’ils l’étaient.

Walt Hickey

J’ai fait une tonne de recherches sur les découvertes scientifiques et j’ai parlé à de nombreux scientifiques pour ce faire. En fait, j’ai construit quelque chose appelé un appareil GSR, pour mesurer la réponse galvanique de la peau. Il y a de minuscules pores sur votre paume et ils sécrètent un peu de sueur. La quantité de sueur qu’ils sécrètent augmente lorsque vous vous trouvez dans une situation plus chargée émotionnellement – ​​votre réaction de combat ou de fuite. Cela vous rend simplement un peu plus glissant, plus adroit. C’est la façon dont votre corps vous prépare de manière subliminale à tout ce qui pourrait arriver.

Alors j’ai construit ce petit truc sympa, où vous avez deux petits appareils électriques [sensors]. L’un envoie de l’électricité, l’autre la reçoit, et vous les mettez sur deux doigts différents, et cela mesure essentiellement la quantité d’électricité qui passe du point A au point B. Plus elle est élevée, plus vous transpirez. Nous pouvons donc en déduire que vous êtes un peu plus intense émotionnellement à la fois. C’est l’un des tests de certains polygraphes.

Si vous en mettez un sur une personne et lui montrez un film, vous pouvez réellement voir ce qu’elle ressent pendant le film. J’ai demandé à une douzaine et demie de mes amis de faire ça. C’était une expérience sympa. J’ai construit environ neuf de ces choses. Vous pouvez observer ce que ressentent les gens tout au long d’un film. J’ai mis ça pendant Mâchoires, que je pense être un film phénoménal. J’étais tellement excité quand j’ai vu le tableau. Il y a un pic toutes les 10 minutes, et c’est ainsi que fonctionne ce film. C’est essentiellement un film slasher dans lequel toutes les 10 minutes, quelque chose d’horrible arrive à quelqu’un.

Ensuite, il y a 10 minutes de calme – trop calme. Puis cela se reproduit. Cela pointe en plein milieu de la scène du 4 juillet, qui est évidemment Spielberg à son meilleur, à son plus jeune âge, et comme une sorte de révélation du réalisateur qu’il finirait par devenir. Et puis, dans la seconde moitié du film, ce ne sont que trois gars sur un bateau terrorisés par un requin. Vous avez donc, encore une fois, cette intensité émotionnelle ponctuée qui est tellement amusante.

Mais tous les films ne sont pas comme ça. Un autre — ce n’est pas effrayant en soi, mais Mad Max : La route de la fureur implique vraiment une sorte de montée lente. Puis juste 40 minutes avant la fin, quand c’est la dernière poursuite, boum, [it spikes] jusqu’au sommet.

Ce n’est pas seulement de l’horreur. je mets Casablanca dans le livre juste à côté de celui de Spike Lee Faire la bonne chose parce que ces graphiques se ressemblaient. C’est juste une augmentation lente et régulière de l’intensité au fil de ces films. Vous ne penseriez pas nécessairement à associer ces films en tant que pairs, mais quand on y pense vraiment, ce sont deux films dans lesquels il fait de plus en plus chaud d’heure en heure. La température monte. Les gens doivent prendre des décisions importantes. La vie des gens va être irrévocablement changée. L’intensité émotionnelle ne fait qu’augmenter de minute en minute dans chacun de ces films. On ne penserait pas nécessairement qu’ils se ressemblent trop sur le…