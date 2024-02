Comment les distributeurs automatiques aident les États à lutter contre la crise des opioïdes : « Vous ne savez pas quand vous aurez besoin de ces produits »

CNN

Dans ses moments les plus sombres, Jason Hall se sentait sans valeur. Au cours de son enfance et au début de sa vie adulte, dit-il, il y avait des moments où il buvait trop d’alcool, prenait des pilules dans les boîtes de nuit et, inévitablement, faisait ou disait quelque chose qui blesserait les gens qu’il aimait.

Hall, 41 ans, n’aurait jamais pensé que son parcours de vie le mènerait de ces sombres expériences à potentiellement sauvant des vies grâce à son travail de remplissage de distributeurs automatiques de naloxone dans tout l’Oklahoma.

La naloxone en vente libre, connue sous le nom de marque Narcan, est un médicament inhalé utilisé pour inverser une surdose d’opioïdes pendant qu’elle se produit. Les distributeurs automatiques de naloxone – qui fournissent les médicaments gratuitement – ​​peuvent aider les gens à accéder rapidement aux doses et à réduire le risque de mourir d’une surdose d’opioïdes puisque, idéalement, le médicament devrait être administré immédiatement.

Les distributeurs automatiques proposent également des bandelettes de test gratuites pour le fentanyl, de petites bandes de papier permettant de tester la présence de fentanyl dans les médicaments, un puissant opioïde synthétique qui est à l’origine de la plupart des décès par surdose aux États-Unis.

Depuis Californie à New Yorkdes distributeurs automatiques remplis d’outils de réduction des risques ont été placés dans les zones où un nombre élevé de surdoses d’opioïdes ont été signalées.

En Oklahoma, certaines machines sont situées le long des autoroutes, dans les casinos, sur les campus universitaires, dans les bibliothèques ou à l’extérieur des casernes de pompiers.

Une analyse CNN des services de santé des États révèle qu’au moins 33 États et le District de Columbia disposent de distributeurs automatiques de naloxone. Dans certains États, comme l’Oregon, les services de santé de la ville ou du comté ou des organisations locales à but non lucratif peuvent faire fonctionner les machines sans la participation de l’État. D’autres États, comme le Delaware, ne disposent pas actuellement de distributeurs automatiques mais prévoient de lancer des programmes cette année.

La taille de ces programmes peut varier. L’Oklahoma envisage d’étendre son programme cette année, de 27 machines à 40. D’autres grands programmes peuvent être trouvés dans des endroits comme le Michigan, où les responsables du comté de Wayne ont annoncé le mois dernier leur intention de déployer 100 distributeurs automatiques contenant de la naloxone.

Lorsqu’il travaille avec les distributeurs automatiques de l’Oklahoma, Hall réfléchit souvent à ses expériences pour éclairer son travail. En tant que représentant principal sur le terrain pour les campagnes de réduction des méfaits au sein du Département de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie de l’Oklahoma, il dirige des séances de formation communautaires sur la réduction des méfaits et aide à réapprovisionner des dizaines de distributeurs automatiques de naloxone auxquels les gens peuvent accéder de manière anonyme.

« Les raisons pour lesquelles les gens consomment des substances sont aussi vastes et différentes qu’il existe différents types de souffrance. J’ai grandi en tant qu’enfant homosexuel dans une petite ville, et ce n’était pas une chose super cool d’être dans les années 80 et 90 », a déclaré Hall, qui vit à Oklahoma City. « En gros, on vous dit dès votre plus jeune âge que c’est en quelque sorte la pire chose que vous puissiez être. Vous intériorisez cela et cela crée beaucoup de dépression et d’anxiété.

Avec l’aimable autorisation de Marshall Hawkins Jason Hall, à gauche, et Leo Guerrero lors d’un événement l’année dernière lié au programme de distributeurs automatiques de naloxone de l’Oklahoma.

Hall, qui est maintenant sobre, a déclaré que dès son plus jeune âge, il s’était tourné vers des substances comme les méthamphétamines ou les opioïdes pour lui donner le sentiment de confiance dont il avait besoin à l’époque. Au milieu de la trentaine, Hall a cherché un traitement pour un trouble lié à l’usage de substances.

«Cela m’a suivi toute ma vie. Ensuite, je suis arrivé à un endroit où je ne consommais plus de méthamphétamines ni d’opioïdes, et l’alcool était ma substance de prédilection », a-t-il déclaré. «J’étais un gars hipster très cool. J’étais végétalien et je ne faisais que du vélo. C’est drôle que j’étais très pointilleux sur les aliments que je mangeais, mais en ce qui concerne les substances, je n’étais pas si pointilleux.

Hall, qui travaille pour l’État et travaille occasionnellement comme barman, a déclaré qu’il avait personnellement administré de la naloxone à plusieurs reprises pour inverser les surdoses d’opioïdes pendant qu’il était barman et qu’il travaillait dans des programmes d’hébergement et d’hébergement.

Même s’il sait que la naloxone est accessible via les distributeurs automatiques, il en garde toujours sur lui, au cas où.

« Parfois, on ne sait pas quand on aura besoin de ces produits. Bien souvent, la consommation de substances n’est pas planifiée », a-t-il déclaré. « Parfois, les gens sont dans la communauté et peuvent prendre quelques cocktails et une substance devient disponible, et peut-être que c’est une substance que vous n’utiliseriez généralement pas, mais vous avez bu quelques verres et vos inhibitions sont réduites. »

Aux États-Unis, plus de 111 000 personnes sont mortes d’une overdose de drogue au cours de la période de 12 mois terminée en septembre, selon données provisoires du Centre national des statistiques de la santé des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

“Quand nous parlons des taux de mortalité par surdose, j’ai un certain nombre d’amis, je vois leur visage chaque fois que je vois ces chiffres ou lorsque nous parlons du nombre d’inversions de surdose provenant des kits distribués par notre communauté. partenaires », a déclaré Hall.

“Quand j’entends ces chiffres, j’entends les voix de mes amis qui sont actuellement aux prises avec des troubles liés à l’usage de substances”, a-t-il déclaré, les yeux remplis de larmes. “C’est très réel pour moi.”

Dans l’ensemble, le nombre de décès par surdose associés à n’importe quelle drogue continue d’augmenter chaque mois aux États-Unis, même si le rythme semble ralentir. Les décès ont atteint un niveau record en mai et ont peu changé au cours des mois suivants, jusqu’en septembre.

“Des gens meurent chaque minute de la journée à cause de ces surdoses, et les distributeurs automatiques sont donc un outil formidable pour aider à mettre l’aide entre les mains du public”, a déclaré Lori Tremmel Freeman, directrice générale de l’Association nationale des comtés. et les responsables de la santé de la ville.

« Il s’agit d’une technique de prévention, et il est très, très utile d’avoir ces points de distribution dans la communauté qui permettent aux gens d’obtenir rapidement ce dont ils ont besoin sans nécessairement compter immédiatement sur un premier intervenant lorsque les secondes comptent pour sauver une vie », a-t-elle déclaré. «Ces points de distribution et ces distributeurs automatiques sont donc destinés à rapprocher les solutions de la communauté et à leur mettre les outils entre les mains pour sauver des vies.»

UN étude menée à Cincinnati ont découvert qu’un seul distributeur automatique était directement associé à l’inversion des surdoses chez au moins 78 personnes au cours de sa première année.

Dans le comté de Clark, au Nevada, un autre étude a constaté que dans les 12 mois qui ont suivi le lancement des distributeurs automatiques de naloxone, 229 décès par surdose liés aux opioïdes ont été enregistrés. Mais les chercheurs avaient précédemment prédit qu’il y aurait environ 270 décès dans le comté, ce qui suggère qu’environ 41 décès ont été évités après le lancement des machines.

Le programme de distributeurs automatiques de naloxone de l’Oklahoma a été lancé en juin. L’état a placé sa première machine dans un refuge pour sans-abri à Tulsa.

Les machines sont devenues si populaires qu’elles doivent être réapprovisionnées chaque jour, a déclaré Heath Hayes, ancien Commissaire adjoint pour le Département d’État des services de santé mentale et de toxicomanie.

« Tous les distributeurs automatiques sont dotés d’une technologie qui nous envoie un signal lorsque le niveau est bas. Donc, s’ils sont à 50 % de leur capacité, nous préparons le personnel à activer les réapprovisionneurs », a déclaré Hayes.

« Ces distributeurs automatiques que nous avons actuellement en activité contiennent environ 11 000 boîtes de naloxone qui ont été distribuées », a-t-il déclaré, et chaque boîte contient deux doses.

Les distributeurs automatiques contiennent chacun 100 kits de naloxone et 54 paquets de bandelettes réactives au fentanyl. Les deux produits – la naloxone et les bandelettes réactives – sont disponibles gratuitement dans les machines. En règle générale, une boîte en vente libre de deux vaporisateurs de naloxone à dose unique peut coûte environ 45$.

Avec l’aimable autorisation de Jason Hall Jason Hall remplit un distributeur automatique de naloxone dans l’Oklahoma le dimanche 18 février.

En 2022, avant le lancement du programme de distributeurs automatiques, environ 700 personnes sont mortes d’une surdose d’opioïdes en Oklahoma, selon numéros du département de la santé de l’Étatcontre environ 400 décès en 2021. Hayes a déclaré que l’État surveillerait de près ces chiffres pour voir s’ils diminuent avec le temps, d’autant plus que la naloxone devient plus facilement accessible avec l’ajout de davantage de distributeurs automatiques.

“Notre objectif est de mettre la naloxone entre les mains de tous les habitants de l’Oklahoma, car nous voulons normaliser le fait que tout le monde devrait avoir de la naloxone sur soi”, a déclaré Hayes avant de quitter le département.

« Notre objectif ultime est de mettre la naloxone entre les mains de plus de 2 millions de personnes âgées de 18 ans et plus », a-t-il déclaré. “Personnes…