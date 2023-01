Comment les disparités raciales affectent les résultats

Selon les données du National Cancer Institute, le myélome est environ deux fois plus fréquent chez les Noirs que chez les Blancs. Les Noirs sont deux fois plus susceptibles de mourir d’un myélome, bien qu’ils soient généralement diagnostiqués à un plus jeune âge. (Il y a moins de données disponibles sur les taux dans d’autres groupes raciaux et ethniques.)

Disparités dans le diagnostic et le traitement du myélome multiple

Comme pour tout cancer, la détection (et le traitement) précoces augmentent vos chances de survie au myélome. Les patients noirs ont tendance à être diagnostiqués avec ce cancer à un stade plus tardif et plus avancé. Et ils n’ont souvent pas accès aux traitements les plus récents et les meilleurs.

Lorsqu’une personne a un «myélome réfractaire en rechute», ce qui signifie qu’il réapparaît malgré le traitement, l’accès à des soins de pointe est essentiel, déclare Monique Hartley-Brown, MD, oncologue hématologique au Dana-Farber Jerome Lipper Multiple Myeloma Center. (« Rechute » fait référence au cancer qui réapparaît ; « réfractaire » signifie qu’il n’a pas répondu à un traitement.)

“Le myélome réfractaire récidivant est essentiellement un myélome à un stade avancé, et c’est là que les nouveaux traitements entrent en jeu”, déclare Hartley-Brown.