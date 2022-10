Comment les dirigeants mondiaux ont réagi à la démission de Liz Truss

Les dirigeants d’outre-mer ont donné des réactions mitigées et pour la plupart en sourdine à la démission de Liz Truss.

Le Premier ministre a démissionné jeudi après 45 jours de mandat tumultueux, notamment une chute de la livre et des marchés en chute libre.

Lorsqu’on lui a demandé si Mme Truss avait fait ce qu’il fallait, le président américain Joe Biden a répondu: «Eh bien, c’est à elle de décider. Mais regardez, elle était une excellente partenaire sur la Russie et l’Ukraine.

“Et les Britanniques vont résoudre leur problème… Elle était une bonne partenaire.”

Une déclaration de la Maison Blanche disait plus tard : « Les États-Unis et le Royaume-Uni sont de solides alliés et des amis durables – et ce fait ne changera jamais.

“Je remercie la Première ministre Liz Truss pour son partenariat sur une série de questions, notamment en tenant la Russie responsable de sa guerre contre l’Ukraine.

“Nous poursuivrons notre étroite coopération avec le gouvernement britannique alors que nous travaillons ensemble pour relever les défis mondiaux auxquels nos nations sont confrontées.”

Mme Truss et M. Biden se sont rencontrés le mois dernier à New York (PENNSYLVANIE)

Anthony Scaramucci, qui a été directeur des communications de la Maison Blanche pendant seulement 10 jours en 2017, s’est moqué du bref mandat de Mme Truss, tweetant qu’elle a duré 4,1 fois plus longtemps que lui.

De l’autre côté de la mer, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il était important, à une époque de tensions internationales, que la stabilité politique soit rétablie au Royaume-Uni.

Il a déclaré que ses relations avec Mme Truss – qui avait un jour déclaré que le jury ne savait pas si M. Macron était un ami ou un ennemi – avaient été “très constructives”. “La France, en tant qu’amie du peuple britannique, souhaite la stabilité”, a-t-il déclaré.

« Dans ce contexte de guerre et de tensions autour de la crise énergétique, il est important que la Grande-Bretagne reprenne le chemin de la stabilité politique et c’est tout ce que je souhaite.

“Sur le plan personnel, je suis toujours triste de voir partir un collègue et j’espère que la stabilité reviendra.”

Le président français Emmanuel Macron

Pendant ce temps, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré: “J’ai eu un bon contact avec elle … Nous nous sommes mis d’accord sur toute une gamme de points de vue et je suis impatient de travailler avec qui sera mon prochain collègue.

“Ce sera le cinquième, je crois”, a-t-il ajouté, ostensiblement. M. Rutte est le dirigeant des Pays-Bas depuis 2010. »

Le Premier ministre irlandais a demandé qu’un nouveau Premier ministre soit choisi rapidement pour apporter la stabilité.

Taoiseach Micheal Martin a déclaré: “Nous aimerions que le système britannique, dans la limite de ses capacités, soit en mesure de choisir un successeur le plus rapidement possible.”

Le ministère russe des Affaires étrangères a brutalisé Mme Truss, la qualifiant de honte d’un dirigeant dont on se souviendrait pour son “analphabétisme catastrophique”.

“La Grande-Bretagne n’a jamais connu une telle disgrâce pour un Premier ministre”, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

L’ancien Premier ministre russe Dmitri Medvedev a tweeté : “Bye, bye @trussliz, félicitations à la laitue.”