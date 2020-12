Pourtant, bien que le Brexit n’obsède pas la majeure partie de l’Europe de la manière dont il a préoccupé la Grande-Bretagne, il y a toujours des emplois et une fierté nationale en jeu, et les dirigeants européens sont confrontés à leurs propres défis nationaux liés au Brexit.

Jusqu’à présent, seul le président Macron a permis de parler d’un veto national appliqué à tout accord Frost-Barnier. Peut-être que c’est juste pour montrer et montrer à quel point il se bat pour les pecheurs (son gouvernement a conseillé en privé à l’industrie française de la pêche de se préparer au changement); mais un «non» aux ambitions britanniques a déjà été utilisé, quoique dans l’autre sens. Le général de Gaulle a refusé à deux reprises l’adhésion britannique, en 1961 et 1967, et lorsque la Grande-Bretagne a finalement adhéré en 1972, le peuple français (et non britannique) a organisé un référendum sur l’élargissement de la Communauté européenne.