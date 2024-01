Comment les dirigeants et les diplomates tentent de mettre fin à la guerre à Gaza

ABU DHABI, Émirats arabes unis — De hauts responsables d’au moins 10 administrations différentes tentent de conclure une série d’accords vertigineux pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et répondre à la question controversée de savoir comment le territoire sera gouverné après la fin des combats. .

L’ensemble le plus restreint de discussions majeures porte sur la conclusion d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Cela impliquerait l’échange de plus de 100 otages israéliens détenus par le Hamas contre un cessez-le-feu et des milliers de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Une deuxième piste se concentre sur la refonte de l’Autorité palestinienne, l’organisme semi-autonome qui administre certaines parties de la Cisjordanie occupée par Israël. Les responsables américains et arabes discutent d’une refonte de la direction de l’autorité et de sa prise de contrôle de Gaza après la fin de la guerre, en assumant le pouvoir aux dépens d’Israël et du Hamas.

Dans une troisième voie, les responsables américains et saoudiens poussent Israël à accepter les conditions de la création d’un État palestinien en échange de l’établissement par l’Arabie saoudite de liens formels avec Israël pour la première fois.

Les demandes et les résultats discutés dans les trois processus sont liés, et les pourparlers sont généralement considérés comme des projets à long terme. La guerre a commencé avec l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre qui a tué environ 1 200 personnes, ont indiqué des responsables israéliens. La contre-attaque israélienne a fait plus de 25 000 morts Palestiniens à Gaza, selon les responsables du ministère de la Santé. Le président Joe Biden a apporté son plein soutien à Israël dans la guerre.

Des obstacles importants doivent être surmontés dans chaque série de négociations. Le plus remarquable est que le gouvernement israélien affirme qu’il n’autorisera pas la pleine souveraineté palestinienne, ce qui soulève des doutes quant à la possibilité de progrès sur les principaux fronts. Et la campagne militaire israélienne n’a pas détruit le Hamas, on ne voit donc pas comment le Hamas pourrait être persuadé de se retirer alors qu’il contrôle toujours une partie de Gaza.

Les États-Unis sont la puissance qui essaie de tout rassembler. Brett McGurk, le plus haut responsable de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, était dans la région la semaine dernière et le secrétaire d’État Antony Blinken lui a parlé à plusieurs reprises lors d’un voyage en Afrique, a déclaré un haut responsable du département d’État. L’administration Biden veut s’assurer qu’un haut responsable américain s’entretient à tout moment face à face avec les dirigeants israéliens et arabes.

Les responsables lancent de nombreuses idées, dont la plupart sont provisoires, de longue haleine ou fortement contestées par certains partis. Plusieurs suggestions controversées sont :

— Transfert du pouvoir au sein de l’Autorité palestinienne du président sortant, Mahmoud Abbasà un nouveau Premier ministre, tout en laissant Abbas conserver un rôle cérémoniel.

— Envoi d’une force arabe de maintien de la paix à Gaza pour y renforcer une nouvelle administration palestinienne.

— Adopter une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, soutenue par les États-Unis, qui reconnaîtrait le droit des Palestiniens à un État.

Ce qui suit est une feuille de route pour les trois pistes, basée sur des entretiens avec plus d’une douzaine de diplomates et d’autres responsables impliqués dans les pourparlers, qui se sont tous exprimés de manière anonyme afin d’en discuter plus librement.

1. Otages et cessez-le-feu

Les Américains considèrent la fin de la guerre comme la première chose que les parties doivent réaliser. Ces pourparlers sont étroitement liés aux négociations pour la libération de plus de 100 otages capturés lors du carnage du 7 octobre et détenus par le Hamas et ses alliés. Le Hamas a déclaré qu’il ne libérerait pas les otages tant qu’Israël n’accepterait pas un cessez-le-feu permanent, une position incompatible avec l’objectif déclaré d’Israël de combattre jusqu’à ce que le Hamas soit retiré de Gaza.

Les responsables des États-Unis, d’Israël, de l’Égypte et du Qatar discutent d’un accord qui suspendrait les combats pendant une période pouvant aller jusqu’à deux mois. En novembre, les parties ont convenu d’une brève pause qui a permis au Hamas de libérer plus de 100 otages.

Dans une proposition, les otages seraient libérés par étapes pendant une pause pouvant aller jusqu’à 60 jours en échange de Palestiniens emprisonnés par Israël. Certains responsables ont suggéré que les civils israéliens seraient libérés en premier, en échange de femmes palestiniennes et de mineurs détenus par Israël. Ensuite, les soldats israéliens capturés seraient échangés contre des dirigeants militants palestiniens purgeant des peines de longue durée.

Les diplomates des différents bords espèrent que des discussions plus détaillées pourront avoir lieu pendant la pause sur une trêve permanente qui pourrait impliquer le retrait de la plupart ou de la totalité des troupes israéliennes, le départ des dirigeants du Hamas de la bande de Gaza et une transition du pouvoir aux Palestiniens. Autorité. Pour l’instant, Israël et le Hamas ont chacun rejeté certaines de ces conditions.

Pour tenter de faire avancer ces négociations, le directeur de la CIA, William Burns, prévoit de rencontrer dans les prochains jours en Europe de hauts homologues israéliens, égyptiens et qatariens.

Certains observateurs espèrent que l’appel lancé vendredi par la Cour mondiale de l’ONU pour qu’Israël se conforme à la Convention sur le génocide donnera un élan et une couverture politique aux responsables israéliens qui font pression en interne pour mettre fin à la guerre.

2. Réformer l’Autorité palestinienne

L’Autorité palestinienne a brièvement contrôlé Gaza après le départ des troupes israéliennes en 2005, mais le Hamas l’a forcée à quitter le pouvoir deux ans plus tard. Certains souhaitent désormais que l’autorité revienne à Gaza et joue un rôle dans la gouvernance d’après-guerre. Pour rendre cette idée plus attrayante pour Israël, qui s’y oppose, les États-Unis, la Jordanie, l’Égypte, l’Arabie saoudite et d’autres États arabes s’efforcent de remanier l’autorité et de changer sa direction.

Sous son président actuel, Abbas, 88 ans, le pouvoir est largement perçu comme corrompu et autoritaire. Les médiateurs l’encouragent à jouer un rôle plus cérémoniel et à céder le pouvoir exécutif à un nouveau Premier ministre qui pourrait superviser la reconstruction de Gaza et réduire la corruption. Les responsables américains affirment que l’objectif est de faire de l’autorité un administrateur plus plausible d’un futur État palestinien. Les responsables israéliens affirment également que les autorités doivent modifier leur système éducatif, qui, selon eux, ne favorise pas la paix, et mettre fin aux allocations sociales versées aux personnes reconnues coupables de violences contre des Israéliens.

Certains critiques d’Abbas souhaitent qu’il soit remplacé par Salam Fayyad, un professeur de Princeton reconnu pour avoir modernisé l’autorité lors de son passage en tant que Premier ministre il y a dix ans, ou par Nasser al-Kidwa, un ancien envoyé palestinien auprès de l’ONU qui a rompu avec Abbas il y a trois ans. Mais les diplomates affirment qu’Abbas fait pression pour un candidat sur lequel il a plus d’influence, comme Mohammad Mustafa, son conseiller économique de longue date.

Certains responsables ont proposé la création d’une force arabe de maintien de la paix pour aider le nouveau dirigeant palestinien à maintenir l’ordre dans la bande de Gaza d’après-guerre. Les responsables israéliens rejettent cette idée mais ont lancé l’idée d’une force multinationale sous la supervision d’Israël dans la bande de Gaza. Des diplomates américains ont déclaré ce mois-ci aux Israéliens que les dirigeants arabes s’opposaient à leur idée.

3. Normalisation saoudienne avec Israël

Dans le cadre de la série de négociations la plus ambitieuse, l’administration Biden a relancé les discussions avec l’Arabie saoudite pour que les Saoudiens acceptent des relations diplomatiques formelles avec Israël.

L’accord à trois était en discussion avant les attentats du 7 octobre, et le prince héritier Mohammed ben Salmane d’Arabie saoudite semblait y être favorable car l’administration Biden proposait un traité de défense américano-saoudien, une coopération sur un programme nucléaire civil et une plus grande coopération. ventes d’armes. Dans le cadre de cet arrangement, affirment les responsables américains, les Saoudiens auraient accepté les concessions relativement mineures d’Israël sur la question palestinienne en échange de la reconnaissance saoudienne.

Cette reconnaissance constituerait une victoire politique importante pour les dirigeants américains et israéliens en raison du statut de l’Arabie saoudite en tant que nation arabe et musulmane de premier plan.

Cependant, depuis le début de la guerre, l’Arabie saoudite et les États-Unis ont augmenté le prix d’Israël, insistant désormais pour qu’Israël s’engage dans un processus menant à un État palestinien et incluant une gouvernance palestinienne de Gaza. Les responsables américains ont également déclaré aux Israéliens que l’Arabie saoudite et d’autres pays arabes n’accepteraient de donner de l’argent pour la reconstruction de Gaza que si les dirigeants israéliens s’engagent sur la voie d’un État palestinien.

Ces nouvelles conditions ont été exprimées publiquement pour la première fois par Blinken après avoir rencontré le prince héritier Mohammed dans un camp de tentes dans le désert en Arabie Saoudite ce mois-ci. Il les a livrés au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après s’être envolé de là pour Tel Aviv, en Israël. Il les a réitérés lors d’un discours public à Davos, en Suisse, tout comme Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche.

Netanyahu a publiquement rejeté cette proposition – s’engageant récemment à maintenir le contrôle militaire d’Israël sur l’intégralité de la Cisjordanie et de Gaza. De nombreux Israéliens soutiennent cette proposition, même si certains responsables américains se demandent s’il s’agit d’une position d’ouverture de la part de Netanyahu.

Pour rassurer les Saoudiens et les Palestiniens, certains responsables ont suggéré une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, soutenue par les États-Unis, qui consacrerait le droit des Palestiniens à la souveraineté. Mais l’idée n’a pas encore fait son chemin.

Se pose également la question de savoir si l’administration Biden peut proposer au prince héritier Mohammed un traité de défense mutuelle approuvé par le Sénat. Certains sénateurs démocrates ont déjà fait part de leurs inquiétudes quant à un tel traité. Et les chances que des sénateurs républicains s’y opposent devraient augmenter à mesure que l’élection présidentielle américaine de novembre se rapproche.

