Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin pose une question au ministère des Affaires étrangères à Pékin le 9 novembre. | Greg Baker / AFP via Getty Images

C’est un problème majeur pour les États-Unis et d’autres démocraties.

La Chine a une nouvelle arme dans son arsenal mondial de guerre de l’information: les «guerriers loups».

Nommés d’après une franchise cinématographique nationaliste chinoise populaire, les «guerriers loups» sont des diplomates officiels du gouvernement dont les tâches vont au-delà des fonctions diplomatiques traditionnelles de négociation à huis clos et d’organiser des soirées d’ambassade sophistiquées – et dans le monde féroce de Twitter.

Armés de 280 caractères et d’un accès à une plate-forme qui compte des millions d’utilisateurs dans le monde, mais qui est bloquée pour la plupart des gens en Chine, ils défendent farouchement la Chine contre ses critiques étrangers, narguent impitoyablement les pays et les dirigeants qui ont déplu au gouvernement chinois, et diffusent sans vergogne des informations erronées. sert les intérêts de Pékin.

En d’autres termes, ce sont des trolls diplomatiques professionnels.

Et souvent, leurs efforts ont des conséquences qui vont bien au-delà des médias sociaux et plongent dans le monde réel.

Plus tôt ce mois-ci, par exemple, un responsable du ministère chinois des Affaires étrangères a tweeté une fausse photo d’un soldat australien souriant tenant un couteau au cou d’un enfant afghan. L’image était destinée à tromper le gouvernement australien sur un rapport récemment publié sur des crimes de guerre présumés commis par des soldats australiens en Afghanistan.

Le tweet a transformé le sujet des crimes de guerre australiens en une dispute diplomatique internationale, forçant le gouvernement australien à réagir et à faire la une des journaux mondiaux.

Tout cela peut sembler enfantin. Mais c’est aussi incroyablement efficace, selon Jessica Brandt, responsable de la recherche et de la politique à l’Alliance for Securing Democracy et chercheur principal au German Marshall Fund.

Après le tweet de ce fonctionnaire chinois à la traîne en Australie, «il a gagné environ 75 000 nouveaux abonnés», m’a-t-elle dit. «C’était comme une augmentation de 10% en une semaine – c’est énorme. La Chine comprend que la provocation est vraiment payante. »

Brandt a récemment co-écrit un rapport sur les diplomates guerriers-loups de Chine.Je l’ai donc appelée pour parler davantage du phénomène: ce que la Chine essaie d’accomplir, comment cela se compare aux activités en ligne de la Russie et comment les démocraties libérales peuvent réagir.

Notre entretien, édité pour sa longueur et sa clarté, est ci-dessous.

Alex Ward

Expliquez-moi ce qu’est un «guerrier loup» en Chine et pourquoi ils utilisent autant Twitter.

Jessica Brandt

Le terme «guerrier loup» vient d’une franchise de films en Chine qui a un penchant nationaliste. Le surnom a été utilisé pour s’appliquer à l’approche plus agressive de la Chine dans l’espace de l’information après la pandémie de Covid-19. Les guerriers loups – de vrais diplomates chinois, dans ce cas – se sont tournés vers Twitter pour secouer cet espace d’information et promouvoir la position de la nation dans le monde.

Alex Ward

Sont-ils essentiellement des trolls de haut niveau?

Jessica Brandt

La pêche à la traîne en fait partie, mais pas tout.

Une partie de ce qu’ils font est de troller les États-Unis sur des questions de race, en prenant une page du livre de jeu de la Russie. Au cours de l’été qui a suivi le meurtre de George Floyd, nous avons vu des diplomates chinois sur Twitter utiliser des hashtags comme #ICantBreathe ou #BlackLivesMatter plus de 250 fois. C’était dans un effort pour dénigrer le bilan des États-Unis en matière de course pour se détourner du triste bilan de la Chine en matière de droits de l’homme.

Alex Ward

Je viens de couvrir le crachat croissant entre la Chine et l’Australie à propos d’un rapport sur les crimes de guerre, où nous avons vu Zhao Lijan, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, tweeter une image trafiquée qui a déclenché toute une lutte diplomatique avec l’Australie.

Pourquoi le gouvernement chinois voudrait-il commencer des combats avec d’autres nations sur Twitter?

Jessica Brandt

C’est un départ pour la Chine, car elle est traditionnellement plus conservatrice dans l’espace de l’information. Cela a du sens, car la Chine était une puissance montante qui avait beaucoup à perdre dans un passé récent.

Ce qui est important ici, c’est de réfléchir au moment où ces activités ont commencé: elles sont à peu près corrélées à la montée des manifestations pro-démocratie à Hong Kong. [in the summer of 2019]. C’est vraiment là que ce comportement s’est accéléré.

Et après la propagation du coronavirus dans le monde – et comme nous le savons, il est originaire de Chine – l’objectif des guerriers loups était de détourner le blâme et les critiques. Ils voulaient semer le doute sur ce qui se passait et dénigrer les démocraties, à savoir celles qui accusaient la Chine de ne pas contrôler la maladie dès le début.

Dans le cas du tweet australien, l’objectif était de dénigrer le bilan de l’Australie en matière de droits humains. D’une manière générale, donc, une grande partie des efforts en ligne consiste à présenter les démocraties comme irréprochables, inefficaces, incompétentes ou hypocrites.

Alex Ward

Vous avez mentionné que la Chine utilise le manuel de la Russie pour atteindre ses objectifs. Pourquoi emprunter à ce que la Russie a fait?

Jessica Brandt

Ce que nous voyons, ce sont de nombreux aspects du livre de jeu russe, mais aussi des aspects uniquement chinois de la stratégie.

La Russie est en quelque sorte excellente pour dénigrer la démocratie et saper l’attrait de la démocratie. Il a fait ses preuves dans la mise en évidence des points forts d’un modèle alternatif. Cela fait appel à la Chine.

Une façon d’y parvenir est de s’appuyer sur les réseaux d’influence d’autres personnes soucieuses de l’autocratie. La Russie, en particulier, a une vaste constellation de personnalités, de pseudo universitaires et de blogueurs pour défendre le régime. Ce sont essentiellement des influenceurs.

La Chine fait maintenant la même chose: elle amplifie les voix d’influenceurs motivés par une vision du monde pro-Pékin et anti-occidentale pour pousser des récits qui attaquent la politique étrangère américaine et nient son propre bilan en matière de droits humains au Xinjiang ou à Hong Kong.

La Chine se lance également dans le «whataboustisme». Les guerriers loups jettent le doute sur les versions officielles des événements, utilisant plusieurs théories du complot contradictoires tout en utilisant du contenu viral pour attirer un public en étant vraiment provocateur. Pensez au tweet australien, par exemple.

Cela dit, la Chine fait quelque chose que la Russie ne fait pas, qui s’engage avec des comptes non authentiques, ou du moins des comptes très suspects. Il est difficile de savoir si ceux-ci ont été créés par le gouvernement ou par des comptes générés par ordinateur. Mais de toute façon, les diplomates de Pékin ont retweeté ces comptes des centaines et des centaines de fois, et ils figurent parmi les comptes les plus retweetés. La Russie ne fait pas cela.

C’est peut-être juste un métier vraiment bâclé, et les guerriers loups ne savent pas qu’ils tweetent des robots. Mais je pense qu’il est difficile de renforcer le soutien de la base pour votre campagne sur les réseaux sociaux si vous n’autorisez pas votre personnel sur la plate-forme.

Alex Ward

La stratégie chinoise fonctionne-t-elle?

Jessica Brandt

Cela a vraiment réussi. Vous avez parlé de ce tweet australien: après la publication du tweet de Zhao, il a gagné environ 75 000 nouveaux abonnés. C’était comme une augmentation de 10% en une semaine – c’est énorme. La Chine comprend que la provocation est vraiment payante.

Alex Ward

Clairement. Cela a amené le gouvernement australien à répondre, cela m’a amené à écrire un explicatif pour Vox, et cela fait déjà partie intégrante de cette conversation.

Jessica Brandt

Absolument. Il y a quelque chose de brillant à ce sujet, car le tweet a plus de couverture que l’original [war crimes] se rapporter.

Alex Ward

Cela m’amène à une question à laquelle j’ai eu beaucoup de mal à répondre: que faire lorsque les représentants du gouvernement sont des trolls en ligne? D’une part, les déclarations qu’ils font sont des déclarations officielles du gouvernement. D’un autre côté, ils pêchent à la traîne – ils lancent clairement un appât et espèrent une réaction.

La propension à répondre à de telles provocations me semble juste, car, encore une fois, ce sont des déclarations officielles. Ce serait bizarre de les ignorer. Mais cela dit, il ne semble pas non plus qu’ignorer la pêche à la traîne ferait grand-chose. Personne ne veut laisser la désinformation, et les informations potentiellement préjudiciables à cela, rester sans réponse.

Jessica Brandt

Fondamentalement, les guerriers-loups de Chine et la Russie en général choisissent ces outils parce qu’ils sont asymétriques. Ils veulent mener la bataille de l’information à des conditions qui leur profitent.

Les démocraties doivent donc réfléchir à cela dans le contexte d’une concurrence persistante – c’est la concurrence entre démocraties et autocraties, entre systèmes ouverts et systèmes fermés – le tout dans les domaines de l’information, de l’économie et de la politique. Aux États-Unis, nous avons été un peu lents à reconnaître toute la nature du concours.

Alors, comment gérer cela? Le premier est de répondre aux conditions de notre choix et de ne pas prendre l’appât. Deuxièmement, et de manière connexe, est de rivaliser en utilisant des informations ouvertes, véridiques et fiables.

Il est important de se rappeler qu’une idée clé dans une démocratie est qu’il est une vérité. Nous pouvons le savoir et nous pouvons l’utiliser pour nous gouverner nous-mêmes. Les autocraties à leur manière sont plutôt fragiles. Ils tirent parti de notre vulnérabilité à court terme, bien sûr, mais ils ont une vulnérabilité à long terme, à savoir que l’information contenue dans leur système est une menace. Dans l’ensemble, nous devons nous rappeler que la pollution de l’espace de l’information nous fait bien plus mal qu’elle.

Nous devrions nous engager dans un effort persistant pour dénoncer, je pense, les échecs et les fausses promesses de leur modèle, qu’ils promeuvent activement comme une alternative au nôtre. Nous pouvons faire cela au mieux en résistant à certains coups et en retournant la faveur – au moment de notre choix – avec nos informations véridiques pour exposer leurs problèmes.