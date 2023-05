Comment les difficultés de Leeds en EPL sont devenues un problème pour le football américain

Martin Rogers FOX Sports Insider

Il y a eu un joli petit récit pendant un certain temps à Leeds United, où un groupe d’Américains aidait un club de Premier League anglaise dans sa quête pour raviver les gloires passées.

Quelque part le long de la ligne, l’histoire est devenue un peu trouble. Maintenant, avec seulement deux matchs restants dans la saison EPL, cela pourrait être sur le point d’avoir une fin décidément amère.

La connexion américaine de Leeds a commencé avec l’ancien entraîneur-chef Jesse Marsch, qui a été embauché en février dernier et a confié la tâche de maintenir Leeds dans l’élite du football anglais.

Il a atteint cet objectif, évitant considérablement la relégation (et toutes ses implications financières lamentables) avec une victoire palpitante le dernier jour de la saison dernière, puis célébrée en partie en recrutant les stars de l’équipe nationale américaine Tyler Adams et Brenden Aaronson, du RB Leipzig et Red Bull Salzbourg, respectivement.

En janvier, après une solide performance à la Coupe du monde, le milieu de terrain Weston McKennie les a rejoints de la Juventus, dans le cadre d’un contrat de prêt qui a la possibilité de devenir permanent.

C’était une petite configuration soignée et pendant que Leeds bourdonnait, tout semblait bien. Plusieurs des journaux anglais parlaient et parlaient positivement du lien américain, Adams devenait particulièrement remarqué, tout cela servait de preuve de la maturation en cours du football américain, et les fans basés de ce côté-ci de l’Atlantique avaient un nouveau, ou à moins une seconde, une équipe à encourager.

Maintenant? C’est compliqué.

Marsch a été licencié en février après une période de forme lamentable, couronnée par une séquence de sept matchs sans victoire. Un autre Américain – l’entraîneur adjoint Chris Armas – avait été recruté un mois plus tôt et avait ensuite été invité à rester et à guider l’équipe pendant une phase intérimaire, avant l’embauche de Javi Gracia.

Puis Armas a été lâché, Gracia a également été licenciée et les performances sont passées de fragiles à carrément désespérées, au point que Leeds n’a maintenant remporté qu’un seul de ses neuf derniers matchs et occupe la 18e place du tableau des 20 équipes.

Lors d’un dernier lancer de dés, l’entraîneur vétéran Sam Allardyce a été recruté en tant que mesure d’urgence pour tenter d’empêcher le destin de la chute – les trois derniers de la ligue étant rétrogradés chaque année au championnat de deuxième niveau.

Les retombées seraient multiples. En 2004, Leeds a été relégué alors qu’il avait disputé une demi-finale de la Ligue des champions quelques années plus tôt. Il a fallu 16 longues années pour revenir.

Quant aux joueurs américains; Adams est absent pour le reste de la saison avec une blessure aux ischio-jambiers qui a nécessité une intervention chirurgicale, la promesse d’Aaronson en début de saison s’est estompée et il voit peu de temps de jeu, tandis que McKennie a eu de bonnes performances occasionnelles, mais son avenir n’est pas clair. Il n’y a, franchement, aucune chance que Leeds choisisse l’option d’acheter McKennie s’il ne s’agit plus d’une équipe de Premier League.

La situation s’annonce sombre. Les matches qui impliquent une visite à West Ham dimanche et un match à domicile contre Tottenham pour clôturer la saison laissent une tâche difficile, mais pas impossible, pour la survie.

Autour d’eux, Nottingham Forest et Everton ont un temps ressemblé à des candidats à la relégation, mais en ont fait juste assez pour se hisser au-dessus des dernières places, avec un esprit combatif et une victoire opportune ici et là.

Southampton est déjà relégué, tandis que Leicester, champion de l’EPL il y a à peine sept ans, a maintenant besoin d’un miracle semblable à ce célèbre triomphe de 5 000 contre 1 pour se dégager.

Si le pire sort — et nous ne le qualifierons pas d’impensable car il est rapidement devenu très, très pensable — s’abat sur Leeds, qu’en sera-t-il alors pour les joueurs américains ? C’est une période calme pour l’équipe nationale après la Coupe du monde, mais la santé globale de l’équipe américaine exige que ses meilleurs joueurs jouent dans des situations de club favorables.

Adams trouvera une certaine demande, et alors que les fans américains aimeraient le voir jouer quelque part en Ligue des champions, la réalité dicte que ses capacités de maintien au milieu de terrain pourraient être les plus précieuses pour une équipe décousue de l’EPL essayant de se positionner comme un survivaliste de niveau intermédiaire.

Aaronson serait peut-être mieux servi de rester à Leeds, et une année dans le tumulte du championnat ne lui ferait peut-être aucun mal. À son plus haut niveau, il est l’un des joueurs les plus dynamiques des États-Unis, mais il a trouvé la vie plus difficile à mesure que cette saison avançait et n’est que le dernier joueur à avoir trouvé le passage au football anglais exténuant.

McKennie ne manque pas de capacités, mais encore une fois, sa meilleure chance de rester dans un véritable club d’élite est probablement passée une fois qu’il a quitté la Juventus. Comme Adams, un séjour EPL avec une équipe EPL de rang intermédiaire aurait du sens.

Le système de promotion et de relégation est l’une des choses qui rend le football européen si attrayant. Chaque match compte, avec une différence financière brutale dans les paiements télévisés accordés aux équipes une fois qu’elles ont abandonné une division.

Il y a beaucoup de facteurs en jeu et certaines dures réalités qui ne peuvent être évitées. Ce n’est pas, si nous sommes honnêtes, très rose pour Leeds.

Loin d’être un rêve américain, comme l’a découvert un écrivain plein d’esprit au début de la saison, il s’est transformé en une sorte de cauchemar très anglais.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

