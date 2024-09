Comment les difficultés de la FIV ont inspiré Elizabeth Olsen et Alicia Vikander dans leur « Bilan »

Dans « The Assessment », un thriller de science-fiction psychologique qui sera présenté en avant-première dimanche au Festival du film de Toronto, Elizabeth Olsen et Himesh Patel incarnent un couple qui souhaite procréer. Le seul problème ? Ils vivent dans un futur pas si lointain où l’État contrôle qui peut avoir un enfant. Ils doivent donc subir un test mystérieux et obscur pour prouver qu’ils en sont dignes.

C’est là qu’intervient l’évaluatrice (jouée par Alicia Vikander), qui vient évaluer le couple dans leur maison. Au cours de sept jours de plus en plus intenses, elle leur pose des questions invasives et inconfortables avant de les soumettre à des simulations d’horreurs potentielles que les enfants peuvent infliger à leurs parents. Le produit final adopte un ton décalé et parfois sombre qui vire intentionnellement à l’absurde alors que le duo est forcé de se demander pourquoi ils veulent agrandir leur famille en premier lieu. La réalisatrice Fleur Fortuné veut que le public se sente « un peu gêné » lorsqu’il regarde le film. Ses acteurs aussi.

« Mettre les gens mal à l’aise est vraiment gratifiant », a déclaré Olsen à Variétés Festival du film de Toronto présenté en studio par J.Crew et SharkNinja. « Nous devrions tous être mal à l’aise. »

Fortuné, qui a réalisé « The Assessment » lors de son premier long métrage, a été inspirée à réaliser ce film après ses propres problèmes de fertilité.

« J’essayais d’avoir des enfants depuis quatre ans. J’ai dû passer par la FIV et de nombreux tests, au point que c’était un peu absurde », a-t-elle déclaré. « C’est à ce moment-là qu’un producteur m’a envoyé un scénario. J’étais très intéressée par l’idée d’un avenir où l’on ferait passer des tests à un couple pendant une semaine pour décider s’ils peuvent avoir des enfants. »

Vikander, dont le personnage est responsable de la fabrication de la folie et de son amplification jusqu’à 10, admet qu’elle s’est demandée en lisant le scénario comment certaines des scènes les plus loufoques se dérouleraient.

« Je devais être assez courageuse pour entrer sur le plateau. À un moment donné, j’ai dû lâcher prise », a déclaré Vikander. « Ce qui est bien, c’est que l’on peut s’inspirer de sa propre vie. J’ai eu l’impression de vivre un voyage qui m’a permis de me découvrir à différentes époques, ce qui était très intéressant. »

Patel a ajouté : « Nous ne pouvons jouer que la vérité. C’est comme ça. Ce que nous traversons est absurde, mais nous ne pouvons que nous concentrer sur la vérité. »

Comme le film a été tourné dans des villes éloignées d’Allemagne et d’Espagne, les acteurs – qui se sont tous rencontrés sur ce projet – sont restés sur place pendant leurs jours de congé et ont noué des liens pendant la production.

« Dans les films où vous tournez dans des endroits reculés, les gens le week-end [tend to] « Les gens se retirent dans leur vie privée parce qu’ils sont épuisés ou qu’ils veulent passer du temps seuls », a déclaré Olsen. « Nous avons continué à graviter l’un vers l’autre. Cela n’arrive pas tout le temps. J’ai trouvé cela incroyablement réconfortant et spécial. »

« The Assessment » explore un monde dans lequel avoir un enfant n’est pas une évidence, ni même une décision que les gens peuvent prendre eux-mêmes. Fortuné souligne les parallèles modernes des droits reproductifs à la suite de la décision de la Cour suprême de mettre fin au droit constitutionnel à l’avortement.

« C’est assez intéressant parce que cela ressemble à ce que nous voyons aujourd’hui dans de nombreux pays. Pas seulement aux États-Unis mais partout ailleurs… l’absurdité et le paradoxe de vouloir contrôler le corps d’une femme et les droits des gens, tout en étant égoïste quant à notre propre existence », a déclaré Fortuné. « Parce que si vous voulez des enfants, vous voulez qu’ils aient un grand avenir – et nous ne travaillons pas de cette façon. »