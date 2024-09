Comment les différents régimes alimentaires protègent-ils notre santé à mesure que nous vieillissons ?

Comprendre l’impact direct de l’alimentation sur le vieillissement est essentiel pour améliorer ou maintenir la qualité de vie à mesure que nous vieillissons et prévenir les maladies chroniques liées à l’âge.

Les résultats suggèrent que ces habitudes alimentaires peuvent favoriser un vieillissement en bonne santé en influençant les voies critiques du corps, notamment celles liées à la réparation cellulaire, à l’inflammation et à la régulation métabolique.

Une nouvelle revue scientifique publiée dans Nutriments examine comment l’alimentation influence le vieillissement, soulignant son rôle crucial dans la contribution à la fois à la longévité et à la durée de vie en bonne santé.

Les chercheurs ont choisi ces régimes en raison de leur présence significative dans la recherche actuelle et de leurs diverses méthodes de soutien à la santé et à la longévité.

Il est donc urgent d’améliorer espérance de vie en bonne santé — la période de la vie passée en bonne santé, exempte de maladies chroniques et de handicaps liés à l’âge.

Dans le cadre d’une étude de portée, l’équipe a recherché de manière générale des études évaluant l’effet de ces régimes sur la longévité et la durée de vie en bonne santé chez les micro-organismes, les modèles animaux ou les humains.

Leurs recherches ont consisté à examiner des bases de données telles que PubMed, Scopus et Web of Science. Ils ont exclu les études rédigées dans une autre langue que l’anglais ou publiées avant 2000, à moins qu’elles ne soient considérées comme « fondamentales ».

Bien que des études supplémentaires soient nécessaires, les résultats des études examinées mettent en évidence les impacts distincts que chaque modèle alimentaire pourrait avoir sur la promotion de la santé.

Restriction calorique

La restriction calorique semble principalement favoriser un vieillissement en bonne santé en contribuant à la perte de poids et à la prévention de l’obésité, à la réduction de l’inflammation, à l’amélioration de la santé cardiométabolique et au ralentissement du vieillissement biologique (cellulaire).

Cela retarde potentiellement l’apparition de maladies liées à l’âge.

La restriction calorique a également été associée à la longévité chez diverses espèces.

Jeûne intermittent

Le jeûne intermittent consiste à alterner entre des périodes de jeûne et d’alimentation normale.

Ce régime alimentaire peut offrir des avantages à court terme sur la composition corporelle et la santé cardiovasculaire. Il peut également offrir des avantages à long terme, tels qu’un meilleur taux de cholestérol, une modulation de la thyroïde et une diminution des acides aminés pro-vieillissement méthionine.

Par rapport à la restriction calorique continue, les cycles de jeûne intermittent peuvent conduire à des améliorations supérieures de la sensibilité à l’insuline et des réponses au stress cellulaire, offrant potentiellement de plus grands avantages en termes de résilience au stress cellulaire et de longévité.

Régime méditerranéen

Le régime méditerranéen est riche en aliments d’origine végétale comme les fruits, les légumes, les noix, les légumineuses, les céréales complètes et l’huile d’olive. Il comprend également généralement des quantités modérées de produits laitiers et de poissons riches en oméga-3 tout en limitant la viande et les aliments ultra-transformés.

Ce régime alimentaire se concentre sur les aliments riches en nutriments et de haute qualité. Il semble améliorer la santé intestinale et réduire l’inflammation en favorisant les bactéries intestinales saines et la production de acides gras à chaîne courte .

Il est généralement riche en nutriments comme les graisses insaturées, les fibres et les antioxydants qui favorisent la sensibilité à l’insuline, la santé cardiovasculaire et le vieillissement en bonne santé.

Les auteurs de l’étude suggèrent qu’un régime de type méditerranéen peut offrir des avantages métaboliques similaires à la restriction calorique ou au jeûne intermittent sans réduire les calories.

Régime cétogène

Le régime cétogène est un régime riche en graisses, modéré en protéines et très faible en glucides qui amène le corps à brûler les graisses plutôt que les glucides comme carburant.

En réduisant considérablement l’apport en glucides, le régime cétogène diminue l’activité liée à l’insuline et favorise l’autophagie, ce qui peut favoriser la détoxification cellulaire et favoriser la longévité. Selon les auteurs de l’étude, ces effets sont similaires à ceux déclenchés par la restriction calorique et le jeûne intermittent.