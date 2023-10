Comment les Diamondbacks ont tendu une embuscade à Clayton Kershaw pour renverser le NLDS lors du premier match

LOS ANGELES — Le plan d’attaque de l’Arizona était clair pour tous ceux qui regardaient. Si les Diamondbacks devaient battre Clayton Kershaw et les Dodgers de Los Angeles, ce serait une embuscade.

L’Arizona a vu 35 emplacements Kershaw. Dix étaient des balles. Un seul était une grève annoncée, et même cela était hors de la zone. Les 24 autres lancers ont été balancés. Le résultat était de six points et un seul retrait. Le score final était de 11-2, Diamondbacks. Ils ont pris rapidement la tête de la série au meilleur des cinq matchs.

Gabriel Moreno a lancé un circuit de trois points à l’arrière du pavillon du champ gauche. Il l’a regardé s’envoler. Le soleil ne s’était même pas couché après le début de la soirée. Le jeu n’avait que 21 lancers. Et déjà la foule bruyante était dans un silence stupéfait. Cinq frappeurs étaient venus. Cinq avaient marqué.

L’offensive de l’Arizona est courageuse. Dans ce jeu, il a démantelé l’un des meilleurs à avoir jamais pris le monticule. Ce fut le pire début de la carrière de Kershaw. Et l’un des meilleurs matchs de mémoire récente de l’Arizona.

« Etait bon. Je n’arrête pas de dire que nous avons une bonne équipe », a déclaré le joueur de champ intérieur Ketel Marte, dont le doublé de 116 milles à l’heure a immédiatement lancé l’offensive. « Nous sommes plutôt chauds en ce moment. »

Les Diamondbacks n’ont pas forcément voulu dévoiler quel était leur plan de match face à Kershaw. S’il y a un match 4, le plan serait qu’il commence.

« Euh, pas de commentaire à ce sujet », a déclaré le cogneur des D-Backs Corbin Carroll, lorsqu’on lui a demandé si l’approche devait être ultra-agressive.

« Nous allons potentiellement avoir une autre chance contre lui », a déclaré le manager Torey Lovullo. « Je ne veux donc pas trop parler du plan de match. »

Les Diamondbacks ont balancé les huit premiers lancers qu’il a lancés avant de finalement lancer un curseur sous la zone de frappe.

Sa balle rapide a en fait été un peu plus rapide que le mois dernier, à environ 90 miles par heure. Mais cela reste relativement lent. Et comme Kershaw vivait dans et autour de la zone de frappe, cette attaque ne voyait aucune raison de ne pas bondir.

Les Diamondbacks ont trébuché en séries éliminatoires, et ce contexte est important. Ils ont perdu les quatre derniers matchs, affichant un total de trois points. Certaines de ces compétitions étaient d’une importance cruciale pour leurs chances en séries éliminatoires.

En séries éliminatoires, l’Arizona compte 22 points en 27 manches. Parmi les équipes restantes, l’Arizona a eu statistiquement la pire attaque. En l’espace de trois jours, ils sont devenus un poids lourd. Ils ont chassé l’as des Milwaukee Brewers Corbin Burnes après quatre manches mardi. La nuit suivante, ils ont obtenu quatre places contre Freddy Peralta. Milwaukee était dangereux sur le papier. Les D-Backs étaient l’équipe à craindre.

6 points pour 1 retrait nous semblent être un bon ratio. 🤫 pic.twitter.com/RK2qNtN4Ct – Diamondbacks de l’Arizona (@Dbacks) 8 octobre 2023

Tout dans ce match a fonctionné contre les Diamondbacks. Le lanceur partant Merrill Kelly est arrivé avec une fiche épouvantable de 0-11 en 16 matchs contre Los Angeles. En tant qu’équipe, l’Arizona avait une fiche de 7-31 dans ce stade approximatif depuis le début de 2019. Sans oublier qu’ils ont dû faire face à un présumé membre du Temple de la renommée au premier tour à Kershaw.

Kelly a lancé 6 1/3 de manches blanchies samedi. Il avait un sourire déçu sur le visage lorsque Lovullo vint le tirer. Un sourire car il serait impossible de ressentir une véritable frustration dans un moment comme celui-là. Déception, car il pensait que cela aurait pu être encore mieux.

N’importe quel autre soir, ce que Kelly aurait fait serait l’histoire de ce match. Quoi de mieux qu’un tournant narratif pour dominer une programmation qui lui fait depuis longtemps la même chose ?

Mais son rôle consistait davantage à entretenir une avance massive et à donner une nuit de congé aux releveurs de l’Arizona. Il a fait tout ça.

« La principale raison pour laquelle la journée s’est mieux terminée est l’agressivité dans la zone et la capacité de devancer les gens, et de ne pas essayer de pinailler », a déclaré Kelly. « Quand vous êtes derrière eux, ils sont vraiment bons pour contrôler la zone et ne pas se balancer sur des lancers hors de la zone. Avec cette avance de 9 points, cela a rendu les choses beaucoup plus faciles à faire.

Le dernier départ de Kershaw contre cette équipe a eu lieu le 29 août. C’est cette nuit-là que sa vitesse a chuté en dessous de ses chiffres déjà inhabituellement bas, se situant à 89,5 milles à l’heure. Assez facile à ignorer étant donné qu’il a lancé cinq manches de balle d’un point lors d’une victoire éclatante.

Cela a donné aux Diamondbacks une fenêtre sur la façon dont il attaquait les frappeurs avec ses affaires diminuées. Evan Longoria, qui a finalement poursuivi Kershaw avec son doublé en première manche, a déclaré que la réunion des frappeurs avant le match ne s’était pas concentrée sur un plan spécifique. Ils en ont eu contre Kershaw dans le passé. Cela ne s’est pas produit samedi.

Il a déclaré que les Diamondbacks avaient fait ce que chaque équipe essayait de faire contre Kershaw. Cette fois, ça a fonctionné.

« Je pense que c’est le MO de beaucoup d’équipes contre lui », a déclaré Longoria. « Parce que quand il prend de l’avance, il sait comment mettre les gars à l’écart. Et pour la plupart, il remplit plutôt bien la zone. Ce qui rend Clayton si bon, c’est le caractère trompeur de ses arguments. La balle rapide et le curseur sont presque identiques.

Le problème était peut-être que sa balle rapide et son curseur étaient un peu trop identiques. Du moins en termes de vitesse. Sept ballons ont été mis en jeu contre Kershaw. Six pour les coups sûrs. La vitesse de sortie la plus lente de ces coups était de 98,8 milles par heure.

Kershaw était d’accord avec l’évaluation de Longoria, notant que c’est généralement ainsi que les équipes l’abordent. Il a déclaré que les Diamondbacks avaient profité de ses lancers erronés et avaient fait passer certains de ses meilleurs lancers pour des erreurs.

« Nous n’avons pas été surpris par (leur agressivité) », a déclaré le receveur des Dodgers Will Smith. « Nous avons raté de peu la zone. Quand ils sont agressifs et qu’il vous manque des places, ils frappent la balle. Ce n’est généralement pas la bonne recette.

Les D-Backs ont ajouté trois points en deuxième manche. Ils ont forcé Los Angeles à lancer 100 lancers à la fin du troisième. Au septième, Alek Thomas a terminé un match épique de 14 lancers contre Michael Grove avec un long circuit au centre droit. Ensuite, Tommy Pham a atteint la base pour la quatrième fois en huitième manche en lançant un circuit dans les deux premières rangées adjacentes au poteau des fautes du champ droit.

C’était une attaque offensive. Non seulement les Diamondbacks ont pris la tête de la série, mais ils en ont complètement changé la teneur. Ils ont l’avantage du lancer. Ils ont l’offensive chaude. Ils affronteront à nouveau Kershaw et pourraient se lécher les babines à l’occasion.

« Nous avons parlé de faire une déclaration individuellement et collectivement dès le premier frappeur », a déclaré Lovullo. « Et ils ont fait un excellent travail.

« Pour moi, c’est avant tout une question de préparation. Nos gars ont faim. Ils ont joué des matchs de baseball significatifs au cours du mois dernier. Je ne pense pas qu’ils ressentent une tonne de pression. Ils sont simplement allés là-bas et ont fait ce qu’ils font de mieux.

(Photo de Gabriel Moreno des Diamondbacks de l’Arizona frappant un circuit en première manche contre Clayton Kershaw : Kevork Djansezian / Getty Images)