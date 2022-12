Comment les détritus nuisent à la planète – Shaw Local

Les déchets détruisent notre planète, et il est de notre responsabilité de faire quelque chose à ce sujet.

Les déchets plastiques tuent nos animaux marins et endommagent de façon permanente nos océans. Selon nationsunies.orgplus de 300 000 animaux marins meurent ou souffrent à cause des déchets plastiques, soit en s’enchevêtrant avec du plastique, soit en le prenant pour de la nourriture.

Les déchets plastiques sont un problème majeur dans notre société car ils détruisent les écosystèmes de nos océans, ce qui peut être facilement évité grâce à des actions humaines bénéfiques, et parce que les fruits de mer que les Américains consomment quotidiennement peuvent éventuellement être contaminés par du plastique en panne provenant de nos déchets plastiques.

Non seulement la litière peut tuer des animaux innocents, mais elle peut aussi polluer l’air et nuire à la qualité de l’air. D’après Texas Disposal.org, 40 % des déchets mondiaux sont brûlés, libérant des émissions toxiques dans l’atmosphère et l’air que nous respirons chaque jour. La libération de ces produits chimiques nocifs peut être le début et la cause de problèmes respiratoires majeurs et de problèmes de santé à long terme, et les émissions de ces produits chimiques peuvent également être le déclencheur des pluies acides, qui peuvent endommager la vie végétale et animale dans divers écosystèmes. Les systèmes respiratoires peuvent être sauvés si nous décidons de nous soucier davantage de ce que nous faisons de nos déchets. La pollution peut ruiner la qualité de l’air de notre atmosphère, ce qui peut ruiner nos systèmes respiratoires et nous causer des problèmes de santé à long terme, mais nous pouvons tous empêcher ces problèmes de se produire si nous décidons d’agir contre les détritus dans nos communautés.

maçon leske

Huntley