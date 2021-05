Comment les détenus américains se sont battus pour les vaccins, la protection

Russell Leaks avait plus de raisons de s’inquiéter du coronavirus que la plupart des gens.

Le cuisinier du Tennessee, âgé de 66 ans, souffre d’une maladie hépatique chronique, d’hypertension artérielle, d’un rythme cardiaque irrégulier et d’une crise cardiaque. Et il était en prison, un endroit où le virus se propage facilement.

Les fuites ont obtenu le COVID-19 fin novembre en attendant une action judiciaire finale pour violation de la libération conditionnelle. La maladie le laissait si essoufflé qu’il pouvait à peine parler au téléphone avec ses proches. Après avoir reçu ce qu’il a qualifié de traitement médical minimal à la prison, il s’est finalement rétabli début janvier.

« Je me sentais dégradé. Je me sentais comme un animal », a déclaré Leaks à propos de son calvaire sanitaire. « J’avais l’impression d’être mis là pour mourir. »

Leaks fait partie des personnes incarcérées à travers le pays qui ont combattu le danger du COVID-19 en joignant leurs noms et leurs expériences à des poursuites judiciaires concernant les conditions de santé dans les prisons et les prisons. Alléguant que leur traitement violait la Constitution des États-Unis, ils ont poursuivi des établissements pénitentiaires et de détention et des représentants du gouvernement.

Des dizaines de cas ont été déposés par des avocats de l’American Civil Liberties Union, des avocats locaux et de grands cabinets d’avocats qui les ont pris en charge gratuitement. Les poursuites ont demandé aux tribunaux de réduire la population carcérale et carcérale, d’éliminer la surpopulation qui rend la distanciation sociale pratiquement impossible, ou de prendre des mesures pour protéger les détenus plus âgés et à risque médicalement, comme Leaks. Un procès a demandé à un tribunal de donner la priorité aux détenus pour les vaccins COVID-19.

« Nous avons juste eu le sentiment, essayons de plaider ce désastre, si nous le pouvons, et aidons autant de personnes que possible », a déclaré Andrea Woods, un avocat de l’ACLU qui a travaillé sur le cas du Tennessee qui comprend Leaks.

La semaine dernière, 27% des prisonniers dans tout le pays avaient reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19, selon les données recueillies par The Marshall Project et l’Associated Press. Cependant, les données n’incluaient pas les prisons et 31 États ne disposaient pas de données actuelles sur les vaccins.

Une poignée de poursuites a abouti à des protections plus solides pour les détenus

Bon nombre des poursuites ont échoué. Mais quelques-uns ont réussi, aidant des milliers de personnes incarcérées – ainsi que les agents pénitentiaires et les administrateurs qui les supervisent – à éviter de tomber malades ou de mourir du COVID-19.

Dans l’Oregon, un procès fédéral a contesté la constitutionnalité de la décision de l’État de donner la priorité aux vaccinations COVID-19 pour les personnes qui vivent ou travaillent dans des établissements de soins collectifs comme les maisons de retraite, ainsi que les personnes qui travaillent dans les prisons ou les prisons – mais pas les incarcérées.

L’affaire, déposée par des avocats du Oregon Justice Resource Center et d’autres avocats des droits civils, a allégué des violations du droit des prisonniers au huitième amendement d’être protégés contre des châtiments cruels ou inhabituels.

« Nos droits constitutionnels ne sont pas suspendus pendant une crise », a écrit le juge de paix américain Stacie Beckerman en accordant une injonction préliminaire. « Au contraire, pendant les périodes difficiles, nous devons rester les plus vigilants pour protéger les droits constitutionnels des impuissants. Même face à des ressources limitées, l’État doit s’acquitter de son devoir de protéger ceux qui sont sous sa garde. »

La décision de Beckerman, déposée le 2 février, a ordonné à l’État d’offrir immédiatement les vaccins COVID-19 aux détenus des prisons de l’État de l’Oregon. L’État n’a pas fait appel de la décision.

Le 10 mars, le Département d’État des services correctionnels a déclaré qu’il avait offert le vaccin aux 13 200 personnes sous sa garde. Au total, 9 156 détenus, soit 69% de la population, avaient déjà reçu au moins un vaccin vacciné, a indiqué le département. L’Oregon faisait partie des États qui ne disposaient pas des données les plus récentes sur les vaccins disponibles pour l’enquête menée par The Marshall Project et l’Associated Press.

Dans le comté de Weld, au Colorado, les responsables ont convenu d’un règlement qui les oblige à identifier les détenus médicalement vulnérables lorsqu’ils sont inscrits dans la prison du comté et à les surveiller pour les symptômes du COVID-19. L’accord oblige la prison à fournir des masques aux détenus et à isoler ceux dont le test de dépistage de la maladie est positif.

En Caroline du Nord, les responsables ont accepté de régler un procès intenté par la NAACP et d’autres groupes de défense des droits civils en libérant environ 3 500 détenus des prisons d’État. L’accord a marqué l’une des plus grandes libérations de prison aux États-Unis en raison d’un procès COVID-19.

Libéré temporairement:Des prisonniers libérés lors d’une pandémie sont de retour derrière les barreaux

Les détenus « n’ont pratiquement aucun moyen de se protéger »

Le danger que représente le COVID-19 pour les personnes incarcérées était à l’origine des défis juridiques. Les prisons, les prisons et les centres de détention ont été les premiers points chauds de la maladie. Les gens qui y sont détenus « n’ont pratiquement aucun moyen de se protéger », a déclaré Woods, l’avocat de l’ACLU dans le cadre du procès au Tennessee.

Au moins 396295 personnes dans les prisons américaines avaient été testées positives pour le coronavirus au 27 avril, selon les données compilées par The Marshall Project et Associated Press. En tout, 298 966 se sont rétablis.

Au moins 2575 prisonniers sont décédés de causes liées au coronavirus, selon les données.

Le taux de mortalité moyen du COVID-19 dans les prisons était plus du double de celui de la population générale après ajustement en fonction de l’âge, du sexe, de la race et de l’origine ethnique des personnes incarcérées, selon un rapport de septembre de la Commission nationale sur le COVID-19 et la justice pénale.

Le véritable taux d’infection et le nombre de décès chez les personnes incarcérées est presque certainement plus élevé parce que les données n’incluent pas les prisons et centres de détention locaux qui détiennent des personnes en attente de jugement.

La plupart des États n’ont pas donné la priorité aux prisonniers dans les plans de vaccination

Lorsque les vaccins ont été lancés pour la première fois, seuls neuf États – le Connecticut, le Delaware, l’Illinois, le Massachusetts, le Maryland, le Nebraska, le Nouveau-Mexique, l’Oregon et la Pennsylvanie – ont placé les incarcérés en tête de leurs listes de priorités, selon un rapport de la Prison Policy Initiative, une organisation de défense de la justice pénale.

La distribution des vaccins aux détenus a pris du retard alors même que les vaccins sont devenus disponibles pour la population générale.

Un prisonnier de l’Iowa sur 32 avait été complètement vacciné au 27 avril, selon les données du Marshall Project et de l’Associated Press. Parmi les prisonniers du Nevada, c’était un sur 17, selon les données.

Cependant, les prisonniers de certains États s’en sont mieux sortis. Deux prisonniers de Caroline du Nord sur cinq et quatre prisonniers sur cinq dans le Dakota du Nord avaient été complètement vaccinés le 27 avril.

Reflétant la façon dont le grand public a répondu aux vaccinations contre le COVID-19, même les États qui ont donné la priorité aux incarcérés n’ont pas toujours trouvé des preneurs enthousiastes.

«De nombreux prisonniers hésitent à prendre des médicaments dans les prisons. Ils ne font tout simplement pas confiance aux médicaments que les médecins nous donnent », a déclaré Darryl Siggers, un résident de Detroit qui a été libéré de prison en 2018 après avoir purgé 34 ans pour un meurtre qu’il dit ne pas avoir commis.

Dans d’autres cas, ce sont les gens autour des incarcérés qui disent non.

Selon les estimations, 48% des membres du personnel correctionnel à travers le pays avaient reçu au moins une dose de vaccin, a rapporté l’Initiative de politique pénitentiaire fin avril. Le faible taux d’acceptation représente un risque continu pour les détenus qui n’ont pas été vaccinés.

D’autres détenus sont tombés malades, puis des fuites

Leaks a des antécédents de condamnations pour des biens non violents et des crimes de vol, y compris un cambriolage de voiture, la réception de biens volés, le vol de carte de crédit et le vol d’identité, le tribunal et les dossiers correctionnels montrent.

Sa plus récente incarcération a commencé à la fin de 2019 après avoir fait irruption dans une voiture et volé un ordinateur alors qu’il était en liberté conditionnelle pour des condamnations antérieures, a-t-il déclaré. Leaks a attribué son casier judiciaire à des années de toxicomanie.

Le recours collectif fédéral contre le shérif du comté de Shelby Floyd Bonner Jr.et son bureau alléguait des violations de la loi américaine sur les personnes handicapées et de la loi sur la réadaptation, qui rendaient les détenus plus âgés vulnérables au COVID-19.

Leaks était logé dans une zone de style dortoir avec 21 autres personnes qui dormaient dans des lits superposés espacés de 2 pieds. En juillet, il a témoigné devant le tribunal au sujet de ses préoccupations.

«J’ai peur de mourir ici», a déclaré Leaks lors de l’audience. « Je veux sortir et revoir mes petits-enfants et ma mère. »

Leaks a déposé une demande écrite pour un test de coronavirus, « mais des infirmières ont dit qu’elles » ne testaient pas dans la prison « », a déclaré un dossier judiciaire.

Il était difficile pour les détenus de suivre les instructions sanitaires pour se laver les mains pour éviter le coronavirus. Chacun a reçu un savon par semaine, selon le dossier du tribunal. Les distributeurs de savon de salle de bain sont parfois épuisés, a déclaré Leaks.

La distanciation sociale était encore plus difficile. Fin avril 2020, un homme hébergé dans l’unité de Leaks a développé des symptômes de type COVID-19, selon le dossier. En tout, Leaks a témoigné qu’au moins cinq détenus et deux agents pénitentiaires dans son quartier de la prison présentaient des symptômes du COVID-19.

Après que Leaks soit tombé malade et ait été testé positif au COVID-19, il a passé plusieurs semaines dans une zone d’isolement cellulaire. «Je n’ai pas pu manger pendant trois jours» au début de l’isolement et «je pouvais à peine respirer», a-t-il dit.

« C’est juste par la grâce de Dieu que je suis ici maintenant », a-t-il dit.

Début février, Leaks était assez bien pour assister à une audience très retardée sur l’accusation de violation de la libération conditionnelle, a déclaré Josh Spickler, directeur exécutif de Just City, une organisation de défense juridique basée à Memphis qui a travaillé sur le recours collectif.

Leaks, qui a déclaré qu’il risquait jusqu’à six ans de prison, a plutôt été condamné à quatre ans de probation. Le tribunal lui a ordonné de suivre un programme de traitement administratif. Travaillant maintenant à temps partiel comme cuisinier dans un restaurant Piccadilly à Memphis, il se dit ravi « d’une autre chance dans la vie ».

La prison a accepté de permettre à l’inspecteur d’examiner sa réponse au COVID-19

Les avocats du bureau du shérif du comté de Shelby, qui gère la prison, sont parvenus à un accord provisoire avec les avocats des détenus de la prison fin décembre. L’accord comprend un décret de consentement qui exige la nomination d’un inspecteur indépendant qui examinera la réponse de la prison au COVID-19, en particulier en ce qui concerne les détenus médicalement vulnérables.

Le décret de consentement incite les fonctionnaires à améliorer le logement et l’hygiène et à accélérer les vaccinations contre le COVID-19 pour les détenus. Le décret reste en vigueur jusqu’à ce que l’État et le gouvernement fédéral déclarent la fin de la pandémie de coronavirus, ou jusqu’à ce que les détenus qui sont emprisonnés pendant plus de 14 jours et acceptent d’être vaccinés reçoivent des vaccins.

« De la façon dont je vois les choses, les accusés ont une forte motivation pour offrir le vaccin dans le cadre de cet accord », a déclaré Woods, l’avocat de l’ACLU.

Le 15 avril, deux jours après que le ministère de la Santé du Tennessee a signalé que plus de 443 667 doses de vaccin COVID-19 avaient été administrées aux résidents du comté de Shelby, les détenus ont commencé à se faire vacciner.