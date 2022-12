Comment les designers décorent-ils pour les fêtes ? Nous nous sommes invités à voir.

Mais la pièce de résistance était le buffet de desserts, où il a mélangé des éléments de vacances conventionnels avec des éléments résolument non conventionnels. Pour créer des vases imposants débordant de fleurs, il a combiné des amaryllis coupées, un bulbe d’hiver classique, avec des pivoines, difficiles à trouver après le début de l’été, en ajoutant des grenades et davantage de feuilles de magnolia. Il remplissait de grands bols d’argent d’empilements de mandarines, de kakis et de poires. Il a entassé des plats de service en porcelaine à rebords d’argent et d’or avec des biscuits, des meringues, des chocolats et des noix, et les a placés sous une tour de macarons français de Ladurée. Enfin, il a disposé des bougies coniques dans des chandeliers dépareillés à différentes hauteurs sur la propagation, pour donner à toute l’étendue une lueur romantique.

“Je suis toujours ce gars qui aime les rituels des fêtes, quels qu’ils soient”, a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas de choses matérielles ; il s’agit de ces expériences et de ces moments partagés. Ça me rend encore fou quand je vais à des choses et que quelqu’un n’a pas fait l’effort. Parce qu’il semble juste que : pourquoi ne saisiriez-vous pas l’occasion ?