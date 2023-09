Comment les derniers commentaires de Justin Fields en tant qu’entraîneur pourraient avoir un impact sur Caleb Williams de l’USC

Le quart-arrière des Bears de Chicago, Justin Fields, a fait sensation mercredi lorsqu’il a déclaré que son jeu cette saison avait été trop « robotique » et que le « coaching » pourrait jouer un rôle dans ses premières difficultés. Le quart-arrière est ensuite revenu sur ses commentaires, affirmant qu’ils avaient été sortis de leur contexte.

D’une manière ou d’une autre, Fields avait-il tort d’évoquer le staff d’entraîneurs de Chicago ?

Skip Bayless a déclaré que Fields était allé trop loin dans l’édition de jeudi de « Undisputed », affirmant que certaines choses ne sont tout simplement pas destinées à être partagées publiquement, qu’elles soient fondées ou non.

« Parfois, aussi vraie que soit la vérité, elle est trop vraie pour en parler publiquement – ​​et c’est là le problème ici », a déclaré Bayless. « Il (Fields) est sorti légèrement des limites dans un domaine que vous ne pouvez pas gagner… même s’il y a beaucoup de vérité… peut-être qu’il y a 100 pour cent de vérité dans ce qu’il dit.

« Il est surcoaché ​​au point de ce qu’ils appellent une dissonance cognitive où votre cerveau se bloque. »

Au cours des deux premiers matchs des Bears – une défaite 38-20 contre les Packers de Green Bay et une défaite 27-17 contre les Buccaneers de Tampa Bay – Fields a totalisé 427 verges par la passe, deux touchés par la passe, trois interceptions et une note de passeur de 70,7, tandis que complétant 60,6% de ses passes. Il a également couru 62 verges et un touché.

La saison dernière, Fields a totalisé 1 143 verges et huit touchés sur un total de 7,1 verges par course, le meilleur de la NFL. Cela dit, le joueur de 24 ans a eu du mal à déplacer le ballon avec son bras, car Fields possède une note de passeur en carrière de 78,8 et n’a complété que 59,8 % de ses passes.

De l’autre côté, le co-animateur Keyshawn Johnson a fait valoir que l’équipe d’entraîneurs de Fields le laissait tomber.

« Les jeunes quarts-arrières doivent être entourés et placés dans les bonnes positions pour réussir – point final – peu importe qui vous êtes », a déclaré Johnson. « Son coordinateur offensif (de Fields), Luke Getsy, n’a jamais été coordonné dans la Ligue nationale de football. Ne me parlez pas du coordinateur des passes pour les Packers de Green Bay lorsque vous avez Aaron Rodgers.

« Moi, toi et Michael avec Aaron Rodgers, nous pouvons aussi obtenir des MVP. Il mène le jeu avec [Matt] La Fleur. … Ces gars-là sont embauchés, mais ils n’ont pas de véritable plan en place pour que ces jeunes quarts réussissent. »

Bien qu’avec un directeur général (Ryan Pace) et un entraîneur-chef (Matt Nagy) différents, Chicago a échangé au premier tour du repêchage de la NFL 2021 pour sélectionner Fields, qui était l’un des principaux espoirs cette année-là aux côtés du premier choix au classement général, Trevor. Laurent.

À sa première saison avec les Jaguars de Jacksonville, Lawrence a obtenu une fiche de 3-14 et l’organisation a congédié l’entraîneur-chef Urban Meyer après seulement 13 matchs. Lawrence & Co. a atteint la ronde de division de l’AFC l’année suivante avec l’ancien entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie Doug Pederson à la barre. Pendant ce temps, les Bears ont une fiche combinée de 5-22 avec Fields au centre.

Les difficultés de Fields avec les Bears pourraient-elles être un signe pour le quart-arrière vedette de l’USC, Caleb Williams – vainqueur du trophée Heisman 2022 et probablement n ° 1 du repêchage de la NFL 2024 – de rester à l’université une autre saison ?

Le co-hôte Michael Irvin le pense certainement.

« Il quitte le groupe en réfléchissant beaucoup trop en ce moment », a déclaré Irvin à propos de Fields. « Donnez-lui cinq pièces et apprenez ces cinq pièces, puis nous commencerons à développer ces cinq pièces, afin que vous vous sentiez à l’aise pendant que vous apprenez à chaque étape du processus. Si vous n’avez pas ce genre de entraîneurs, c’est le genre de chose qui va arriver aux jeunes athlètes.

« C’est pourquoi le père de Caleb Williams a dit : ‘Je veux faire attention à l’endroit où va mon fils. Je veux m’assurer qu’il n’est pas dans ce genre de situation avec des gens qui ne l’emmènent pas correctement.' »

Williams n’a pas annoncé s’il participerait réellement au repêchage après la saison 2023, son année junior.

Les prochains matchs de Fields et de Williams seront diffusés sur FOX, alors que les Bears prendront la route pour affronter les Chiefs de Kansas City, champions en titre du Super Bowl, et que le numéro 5 de l’USC aura un combat sur la route avec Arizona State.

