Comment les dendrites façonnent la réponse neuronale

Résumé: Les chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire dans la compréhension de la variabilité neuronale du cerveau, avec des implications significatives pour le développement des neurosciences et de l’IA. Leur étude révèle comment les dendrites, les antennes des neurones, contrôlent la variabilité des réponses neuronales.

Cette recherche fait non seulement progresser notre compréhension de la façon dont les neurones traitent les entrées variables, mais offre également une nouvelle perspective aux développeurs d’IA en imitant le calcul de type cérébral.

L’étude se concentre sur la façon dont les dendrites contrôlent la variabilité des réponses neuronales, un aspect clé de la plasticité synaptique. L’expertise mathématique de Zachary Friedenberger a joué un rôle essentiel dans le développement d’un modèle de simulation de réseaux neuronaux avec des dendrites actives. Les résultats fournissent des informations essentielles sur le calcul biologique, précieuses pour les neuroscientifiques et les développeurs d’IA.

Le fonctionnement interne du cerveau humain est un mystère qui se dévoile progressivement et le Dr Richard Naud, de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, a dirigé une nouvelle étude très convaincante qui nous rapproche de la réponse à ces grandes questions.

Les résultats de l’étude ont des implications importantes pour les théories de l’apprentissage et de la mémoire de travail et pourraient potentiellement contribuer aux développements futurs de l’intelligence artificielle (IA), puisque les développeurs et programmeurs d’IA surveillent les travaux du Dr Naud et d’autres neuroscientifiques de premier plan.

Le Dr Naud soupçonnait que si le cadre mathématique qu’il avait utilisé pour décrire le corps cellulaire des neurones était étendu pour prendre en compte leurs dendrites, ils pourraient alors avoir la chance de simuler efficacement des réseaux de neurones avec des dendrites actives. Crédit : Actualités des neurosciences

Publié dans Science informatique de la naturel’étude aborde le mystère à plusieurs niveaux de la « variabilité de la réponse » des neurones, des cellules cérébrales qui utilisent des signaux électriques et des produits chimiques pour traiter l’information et donne le feu vert à tous les aspects remarquables de la conscience humaine.

Les résultats dévoilent les détails de la façon dont la variabilité neuronale est contrôlée par les dendrites, l’antenne qui s’étend de chaque neurone pour recevoir des entrées synaptiques dans nos propres réseaux de communication neuronale personnels. L’étude rigoureuse établit que les propriétés des dendrites contrôlent efficacement la variabilité du débit, une propriété qui contrôle la plasticité synaptique dans le cerveau.

« L’intensité de la réponse d’un neurone est contrôlée par les signaux envoyés à son noyau, mais la variabilité de la réponse d’un neurone est contrôlée par les signaux envoyés à ses petites antennes – les dendrites », explique le Dr Naud, professeur agrégé au Département de médecine de la Faculté de médecine. de médecine cellulaire et moléculaire et du Département de physique de l’Université d’Ottawa. “Cette étude établit plus précisément comment des neurones individuels peuvent avoir cette propriété cruciale de contrôler la variabilité de la réponse avec leurs entrées.”

Le Dr Naud soupçonnait que si le cadre mathématique qu’il avait utilisé pour décrire le corps cellulaire des neurones était étendu pour prendre en compte leurs dendrites, ils pourraient alors avoir la chance de simuler efficacement des réseaux de neurones avec des dendrites actives.

Découvrez la contribution de Zachary Friedenberger, doctorant au Département de physique et membre du laboratoire du Dr Naud, avec une formation en physique théorique pour résoudre les défis théoriques et mathématiques en un temps record. Avance rapide vers l’étude terminée : les prédictions du modèle ont été validées par l’analyse de in vivo enregistrer des données et observer sur un large éventail de paramètres du modèle.

« Il a réussi à résoudre des problèmes mathématiques en un temps record et à résoudre un certain nombre de défis théoriques que je n’avais pas prévus », explique le Dr Naud.

Le Dr Naud croyait que leur technique pourrait donner un aperçu de la réponse neuronale à des entrées variables. Ils ont donc commencé à travailler sur une technique capable de calculer des statistiques à partir d’un modèle neuronal avec une dendrite active.

L’un des examinateurs du travail a noté que l’analyse théorique « fournit un aperçu clé du calcul biologique et intéressera un large public de neuroscientifiques informatiques et expérimentaux ».

“L’excitabilité dendritique contrôle la surdispersion» de Richard Naud et al. Science informatique de la nature

Abstrait

L’excitabilité dendritique contrôle la surdispersion

Le cerveau est un assemblage complexe de neurones communicants dont la fonction entrée-sortie n’est que partiellement comprise. Le rôle des dendrites actives dans la formation des réponses de pointe, en particulier, n’est pas clair.

Bien que les modèles existants tiennent compte des dendrites actives et des réponses de pointe, ils sont trop complexes pour être analysés analytiquement et nécessitent de longues simulations stochastiques. Ici, nous combinons la théorie des câbles et du renouvellement pour décrire comment les fluctuations d’entrée façonnent la réponse des ensembles neuronaux avec des dendrites actives.

Nous avons constaté que l’apport dendritique contrôle facilement et puissamment la dispersion de l’intervalle entre les pointes. Ce phénomène peut être compris en considérant que les neurones présentent trois régimes de fonctionnement fondamentaux : un régime piloté par la moyenne et deux régimes pilotés par les fluctuations. Nous montrons que ces résultats devraient apparaître pour un large éventail de propriétés dendritiques et vérifions les prédictions du modèle dans les données expérimentales.

Ces résultats ont des implications sur le rôle de la dispersion des intervalles entre les pointes dans l’apprentissage et sur les théories des états attracteurs.