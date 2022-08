Comment les démocrates voient la politique de l’avortement après le Kansas : “Votre chambre est sur le bulletin de vote”

“La base du GOP est définitivement en avance sur les électeurs qui veulent restreindre l’avortement”, a-t-il déclaré. “C’est la principale leçon du Kansas.”

Les sondages montrent depuis longtemps que la plupart des Américains soutiennent au moins certains droits à l’avortement. Mais les opposants à l’avortement ont été beaucoup plus susceptibles de laisser la question déterminer leur vote, ce qui a conduit à un écart de passion entre les deux côtés de la question. Les démocrates espéraient que la décision de la Cour suprême cet été supprimant le droit constitutionnel à l’avortement changerait cela, alors que les États dirigés par les républicains se précipitaient pour promulguer de nouvelles restrictions et que des interdictions pures et simples de la procédure s’imposaient.

Le vote du Kansas était la preuve la plus concrète à ce jour qu’un large éventail d’électeurs – y compris certains républicains qui soutiennent toujours leur parti en novembre – étaient prêts à repousser. Kansans a rejeté l’amendement dans le comté de Johnson – qui abrite les banlieues populeuses et modérées à l’extérieur de Kansas City – rejetant la mesure avec environ 70% des voix, signe de la puissance de cette question sur les champs de bataille des banlieues à l’échelle nationale. Mais l’amendement a également été rejeté dans des comtés plus conservateurs, car le soutien au droit à l’avortement a dépassé celui de M. Biden en 2020 presque partout.

Après des mois de lutte avec leur propre base désengagée sinon démoralisée, les stratèges et responsables démocrates espéraient que les résultats signaleraient une sorte de réveil. Ils ont fait valoir que le droit à l’avortement est un élément puissant de l’effort visant à qualifier les républicains d’extrémistes et à transformer les élections de 2022 en un choix entre deux partis, plutôt qu’en un référendum uniquement sur les démocrates.

“Les républicains qui se présentent aux élections sont assez ouverts quant à leur soutien à l’interdiction de l’avortement”, a déclaré le sénateur Warren. “Il est essentiel que les démocrates indiquent tout aussi clairement qu’il s’agit d’une différence clé, et les démocrates défendront de laisser la personne enceinte prendre la décision, pas le gouvernement.”