Comment les démocrates se sont discrètement mêlés au recrutement du GOP au Sénat

Trump a jubilé. “Un geste intelligent, Doug”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Qui est à blâmer?

À la fin de leur vicieuse saison des primaires, les républicains avaient nommé cinq novices politiques soutenus par Trump : Blake Masters, un dirigeant de capital-risque à la pointe de la technologie, en Arizona ; Don Bolduc, un officier de l’armée à la retraite d’extrême droite, dans le New Hampshire ; Herschel Walker, une ancienne star du football troublée, en Géorgie ; Mehmet Oz, le célèbre chirurgien, en Pennsylvanie ; et JD Vance, l’auteur de “Hillbilly Elegy”, dans l’Ohio.

Tous ont eu du mal à lever des fonds, à construire des infrastructures de campagne ou à attirer des électeurs indépendants. Seul Vance l’a emporté, la course de Walker se dirigeant vers un second tour le mois prochain.

En août, McConnell s’est plaint publiquement de la «qualité» des candidats avec lesquels Trump l’avait sellé, au milieu d’une querelle en cours avec Scott sur la tactique, la stratégie et l’argent.

Les républicains ont maintenant un débat public sur la faute de qui ils ont perdu le Sénat. Les élites conservatrices blâment Trump ; ses alliés blâment McConnell ; Les alliés de Scott et McConnell s’accusent mutuellement.

Il y a beaucoup de grain à moudre pour chaque camp, mais le dossier contre Trump et sa collection de candidats “goofball”, comme McConnell les a appelés en privé, semble plus fort.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, les républicains de huit États du champ de bataille ont levé 140 millions de dollars de moins que leurs homologues démocrates. Cela a forcé le Fonds pour le leadership du Sénat, un super PAC proche de McConnell, à essayer de tirer les “châtaignes du feu” des candidats du GOP, comme l’a dit le sénateur Bill Cassidy de Louisiane, avec près de 260 millions de dollars de dépenses dans huit États.

Même ainsi, les démocrates dépensaient toujours plus que les républicains dans la plupart des courses sur le champ de bataille – et les frappaient avec des publicités d’attaque les décrivant comme vénaux, faux et extrêmes sur l’avortement.