Comment les démocrates prévoient de remporter les mi-mandats de Géorgie en 2022

Au cours des deux derniers cycles électoraux, des groupes de base ont contribué à transformer la Géorgie autrefois rouge et fiable en un champ de bataille. Maintenant, les démocrates espèrent qu’ils – et la coalition multiraciale qu’ils ont réunie – pourront réaliser un autre miracle en 2022.

Des groupes comme le groupe d’inscription des électeurs New Georgia Project et Black Voters Matter travaillent depuis des années, certains depuis plus d’une décennie, pour mobiliser le pouvoir politique des électeurs noirs et des autres électeurs de couleur dans l’État. Ces électeurs minoritaires représentent 40% de l’électorat, mais ont toujours été négligés par les deux partis. Les groupes de base ont longtemps lutté pour attirer les investissements des bailleurs de fonds et des campagnes, dont beaucoup pensaient que leurs efforts étaient vains.

En 2018, leurs années de travail ont porté leurs fruits lorsque la démocrate Stacey Abrams s’est présentée au poste de gouverneur, réécrivant le livre de jeu des démocrates dans une perte étroite alimentée en grande partie par des électeurs non blancs. L’organisation sur le modèle de la course d’Abrams a aidé Joe Biden à renverser l’État avec une marge de moins de 12 000 voix en 2020, une victoire critique sur son chemin vers la présidence. Et cela a aidé les candidats démocrates de longue date Jon Ossoff et Raphael Warnock à remporter des victoires surprises dans leurs courses au Sénat américain, donnant au parti le contrôle étroit du Congrès.

Avec la deuxième campagne d’Abrams pour le poste de gouverneur contre le gouverneur républicain sortant Brian Kemp, ainsi que la réélection de Warnock – et les perspectives des démocrates de conserver le contrôle du Sénat – dans la balance, les démocrates et leurs alliés de base espèrent à nouveau organiser leur chemin vers la victoire .

Inspirés par le rôle essentiel que les groupes de base ont joué pour rendre la Géorgie violette, les démocrates nationaux ont lancé ce que les responsables du parti considèrent comme leur plus grande campagne coordonnée à l’échelle de l’État pour une élection de mi-mandat le mois dernier.

La campagne «Georgia Votes» – une initiative conjointe du Comité de campagne sénatoriale démocrate, du Comité national démocrate et des démocrates de Géorgie – vise à redynamiser la coalition multiraciale que les groupes de base ont contribué à former en 2020, bien qu’elle ne soit pas directement soutenir ou coordonner avec ces groupes, conformément aux lois de campagne.

Les groupes de base de Géorgie se multiplient également pour s’assurer que l’enthousiasme des électeurs de couleur reste élevé cet automne et ne soit pas réprimé par les nouvelles restrictions de vote imposées par l’État ; ils fournissent une éducation, un soutien supplémentaire aux urnes et des défenses contre les purges des listes électorales.

«Il existe des organisations incroyables sur le terrain qui travaillent dur depuis des années pour engager les électeurs géorgiens, et notre État s’en porte mieux. Comme [the Democratic Party of Georgia] construit sa campagne coordonnée pour mobiliser les électeurs à travers l’État ce cycle, nous sommes reconnaissants à tous les organisateurs qui travaillent pour s’assurer que la voix de chaque Géorgien est entendue dans notre démocratie », a déclaré la représentante Nikema Williams, présidente du Parti démocrate de Géorgie.

Le parti fait face à des vents contraires nationaux plus forts cette fois, notamment un président démocrate impopulaire et une inflation élevée. Mais les groupes de base sont convaincus que ces facteurs peuvent être surmontés en Géorgie. Ils disent qu’ils recherchent depuis des années ce que beaucoup auraient pu considérer comme des résultats politiques improbables.

« Nous avons fait ce travail derrière ce qui ressemble à des lignes ennemies. Il s’agit d’un combat à enjeux élevés pour l’avenir de la Géorgie depuis son lancement en 2014 », a déclaré Nsé ​​Ufot, directeur général du New Georgia Project.

Des groupes de base combattent les lois électorales restrictives de la Géorgie

La plus grande préoccupation à l’approche de 2022 pour les démocrates de Géorgie et les groupes de base était de savoir comment ils allaient atténuer les effets néfastes du SB 202, une loi signée par Kemp en mars 2021 qui implémentait de nouvelles restrictions sur le vote, y compris des limitations sur le vote par correspondance, une identification plus stricte exigences, une interdiction de fournir de la nourriture et de l’eau aux électeurs qui font la queue et des mesures qui transféreraient le pouvoir des responsables électoraux des États et des collectivités locales aux législateurs.

Comme l’écrivait Zack Beauchamp de Vox à l’époque, « l’intention du projet de loi est claire : arracher un État qui tend de plus en plus vers les républicains ».

Lors des élections municipales de novembre 2021, les premiers concours prévus par la nouvelle loi, le taux de rejet des demandes de vote par correspondance est passé à 4 %, contre moins de 1 % aux élections générales de 2020. Plus de la moitié de ces demandes rejetées ont été rejetées parce qu’elles ont été soumises après le nouveau délai plus tôt fixé par le SB 202, et la majorité de ces électeurs n’ont jamais voté en personne à la place. Un autre 15 pour cent des demandes rejetées ont été refusées parce qu’elles avaient des informations d’identification manquantes ou incorrectes requises par la nouvelle loi.

On ne sait pas encore comment l’initiative Georgia Votes des démocrates – qui n’a encore que quelques semaines – prévoit de répondre au SB 202. Cependant, les groupes de base ont intensifié leurs efforts pour éduquer les électeurs sur les délais pertinents et les exigences fixées par le nouveau voter la loi cette année. Selon le directeur des communications du groupe, Xakota Espinoza, Fair Fight a revérifié les inscriptions des électeurs et l’emplacement de leurs circonscriptions et poussé le plus de personnes possible à voter tôt et en personne étant donné les problèmes de rejet des bulletins de vote par correspondance.

Mais avoir à faire cette éducation supplémentaire est un fardeau supplémentaire pour les groupes qui essaient également de motiver les gens à participer.

« Toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en conversation ne se sont pas déjà engagées à participer au processus. Cette conversation est rendue plus difficile lorsque vous devez passer plus de temps à expliquer certaines choses sur le processus », a déclaré Cliff Albright, cofondateur de Black Voters Matter, un groupe de mobilisation des électeurs en Géorgie.

Des groupes de base ont également apporté leur soutien lors des urnes. Au cours des primaires du mois dernier, Latino Community Fund Georgia a envoyé des volontaires dans 10 circonscriptions des comtés de Chatham, Cobb, Gwinnett, Fulton et DeKalb, où se trouvent de grandes populations hispaniques, pour fournir une traduction en espagnol. Mais dans le comté de Chatham, les responsables du scrutin ont renvoyé certains de leurs bénévoles, a déclaré Michelle Zuluaga, responsable de la participation civique de l’organisation. Black Voters Matter a installé des tables avec des rafraîchissements près des bureaux de vote, car il leur est interdit de distribuer de la nourriture et des boissons aux personnes qui font la queue en vertu de la nouvelle loi.

Malgré les obstacles supplémentaires posés par le SB 202, le taux de participation global aux primaires du 24 mai a été élevé, surtout si l’on considère qu’il s’agit d’une année d’élections de mi-mandat. Les chiffres officiels du jour des élections ne sont pas définitifs, mais un nombre record de 857 000 personnes ont voté tôt, contre 299 000 lors des primaires de 2018. Cela comprenait environ 483 000 républicains et 369 000 démocrates.

Les républicains ont fait valoir que c’est la preuve que le SB 202 ne supprime pas réellement le vote comme l’ont affirmé les groupes de base de Géorgie et les démocrates.

Mais les organisations de base affirment que leurs efforts acharnés pour enregistrer et mobiliser les électeurs ont généré un taux de participation élevé malgré les obstacles créés par le SB 202. « Le taux de participation élevé est la preuve de notre organisation et la preuve que les électeurs géorgiens connaissent et comprennent le pouvoir de leur vote », dit Ufot.

Les défis avant les élections législatives

La confrontation très médiatisée entre Abrams et Kemp, que le contrôle du Sénat est à nouveau en jeu, et le travail d’inscription des électeurs et d’éducation effectué par les groupes de base pourraient signifier une forte participation à l’automne. Les démocrates craignent que cela n’exacerbe les complications posées par le SB 202. Les groupes de base mettent par conséquent un nouvel accent sur la protection des électeurs dans les mois à venir. Et bien que le Parti démocrate ait ses propres plans pour lutter contre la suppression des électeurs, les groupes de base ne prévoient pas de s’appuyer uniquement sur cela.

Le New Georgia Project se prépare à lutter contre ce qu’il prévoit d’intensifier les tentatives de purger les listes électorales en vertu du SB 202, qui permet à toute personne de contester l’inscription sur les listes électorales d’un nombre illimité d’électeurs à la fois. Par exemple, le groupe a réussi à repousser une contestation de l’éligibilité de 13 000 électeurs par un seul homme du comté de Forsyth plus tôt cette année.

Le groupe s’associe également à des organisations d’aide juridique pour former des avocats spécialisés en droit pénal et électoral afin de défendre les électeurs accusés de fraude. Le SB 202 a créé plusieurs nouveaux crimes électoraux, notamment en faisant un crime de voir quelqu’un d’autre marquer son bulletin de vote postal à la maison à moins qu’il ne fournisse une assistance légalement autorisée, et les législateurs de l’État ont promulgué une loi en avril qui permet à la police de l’État d’enquêter sur les crimes électoraux et fraude électorale.

« Nous savons que nous avons des procureurs zélés dans l’État qui vont absolument en profiter et essayer de poursuivre les Géorgiens en vertu de ces nouvelles lois », a déclaré Ufot.

Mais au-delà de la protection des électeurs, ils essaient également de maintenir l’enthousiasme en Géorgie jusqu’en novembre. Cela signifie continuer à parler des problèmes qui comptent pour les Géorgiens, y compris la tourmente économique actuelle, qui se fait cruellement sentir parmi les travailleurs qui gagnent le salaire minimum de l’État de seulement 5,15 $ ; l’échec de la Géorgie à étendre son programme Medicaid, laissant environ un demi-million de personnes inéligibles à la couverture d’assurance maladie ; et la menace pour des élections libres et équitables posée par les efforts de l’ancien président Donald Trump pour annuler les résultats des élections de 2020 dans l’État.

Les droits reproductifs sont également devenus une question décisive depuis que le projet d’avis de la Cour suprême des États-Unis a annulé son précédent de 1973 en Roe contre Wade a été divulgué à Politico. La Géorgie a déjà le taux de mortalité maternelle le plus élevé du pays – un taux encore plus élevé pour les femmes noires en particulier.

Les militants ne sont pas seuls dans ces campagnes de protection et de persuasion des électeurs. La campagne coordonnée des démocrates nationaux et nationaux s’efforce de former et d’organiser des bénévoles pour aider à obtenir le vote et engager les Géorgiens, en particulier les communautés de couleur, avant les élections de novembre. Dans ce cadre, ils ont également mis sur pied une équipe de protection des électeurs qui prévoit de lutter contre la suppression des électeurs.

Cela dit, tous les défenseurs de la base n’ont pas l’impression de pouvoir compter sur les démocrates nationaux pour faire le travail de communication des enjeux de cette élection. Avec des années d’expérience dans l’État, beaucoup se sentent particulièrement bien équipés pour conduire les électeurs aux urnes en novembre.

« Il doit y avoir un support de messagerie au niveau national », a déclaré Albright. « Mais nous ne pouvons pas compter sur eux pour bien faire passer le message. C’est pourquoi nous faisons notre propre messagerie.