Comment les démocrates pourraient bénéficier de la victoire du président de la Chambre de Kevin McCarthy et d’un GOP fracturé

Le représentant Kevin McCarthy est devenu président de la Chambre, mais ne l’a fait qu’en offrant une série de concessions qui signifient effectivement que sa présidence sera constamment menacée par son propre caucus.

L’accord de McCarthy pour affaiblir le rôle de l’orateur est susceptible de conduire à une impasse extrême dans les rangs du GOP. Mais cela pourrait aussi présenter une ouverture pour les démocrates. Si les législateurs d’extrême droite du GOP tiennent leurs promesses de maintenir une législation cruciale sur les dépenses et le plafond de la dette, les républicains pourraient bien devoir compter sur l’aide des démocrates pour faire franchir la ligne d’arrivée à tous les projets de loi – un démocrate dynamique pourrait capitaliser dessus.

“L’accord est que s’ils veulent faire avancer les choses, ils devront travailler avec nous”, déclare le représentant Jim McGovern (D-MA), le meilleur démocrate du comité du règlement intérieur. “Et nous n’allons pas être un rendez-vous bon marché.”

Compte tenu de l’étroite majorité de 222 personnes des républicains, ils ne peuvent pas vraiment passer grand-chose s’ils perdent plus de cinq voix dans leur propre conférence. Étant donné que les conservateurs ont exprimé leur engagement à bloquer les projets de loi clés, comme une augmentation du plafond de la dette, afin d’obtenir les réductions de dépenses qu’ils souhaitent, les républicains auront probablement besoin de votes démocrates pour maintenir les fonctions et services essentiels du gouvernement s’ils veulent faire donc.

De plus, étant donné le nombre de membres du Freedom Caucus ajoutés au House Rules Committee, les démocrates pourraient théoriquement se joindre aux conservateurs du panel pour bloquer ou ralentir les projets de loi favorisés par House GOP Leadership.

La situation donne aux démocrates plus de poids pour présenter leurs propres revendications, si les dirigeants républicains sont réellement intéressés à faire avancer les choses. Bien sûr, il y a de fortes chances qu’ils ne le soient pas, une réalité que les démocrates se préparent également à affronter.

“Je pense qu’il y a une opportunité”, déclare le représentant Mark DeSaulnier (D-CA), membre du comité des règles. “Mais c’est juste une période si inhabituelle – et il est si difficile pour beaucoup d’entre eux de traverser l’allée.”

Le GOP pourrait bien avoir besoin de l’aide des démocrates sur des projets de loi clés

Les républicains ne peuvent perdre qu’une poignée de voix avant qu’un projet de loi n’atteigne la majorité simple dont il a besoin pour avancer, ce qui donne une ouverture aux démocrates.

Au cours de la dernière décennie environ, il y a eu des moments où les républicains de la Chambre se sont appuyés sur le soutien démocrate lorsque leur conférence s’est également fracturée. En 2011 et 2014, le président de la Chambre républicaine, John Boehner, avait besoin de votes démocrates pour approuver des projets de loi de dépenses pour financer le gouvernement, par exemple.

Cette même dynamique pourrait se jouer ce mandat, les républicains comptant sur l’aide démocrate pour compenser le soutien qui leur manque dans leur propre caucus. «Ces gens qui causent toutes ces bêtises en ce moment – ​​vous ne pouvez pas travailler avec eux. Ils ne peuvent jamais arriver à oui », a déclaré McGovern.

En fin de compte, les républicains de la Chambre devront obtenir une majorité pour adopter des projets de loi comprenant une augmentation du plafond de la dette, une législation sur les dépenses, le projet de loi agricole – qui autorise de nombreux programmes du ministère de l’Agriculture – et un projet de loi sur la défense qui prévoit le financement de l’armée. Si les membres conservateurs retenaient leur soutien à de telles politiques, le GOP ne serait pas en mesure d’adopter les projets de loi par eux-mêmes. S’ils n’en sont pas capables, ils risquent des scénarios comme le pays faisant défaut sur la dette nationale et provoquant une crise économique, ainsi qu’une fermeture gouvernementale potentiellement interminable.

Comme les républicains l’ont montré dans le passé, après que les États-Unis ont failli faire défaut sur leur dette en 2011, et lorsqu’ils ont été arrêtés en 2013, les membres du parti pourraient bien accepter que ces scénarios se déroulent. Dans ces deux cas, cependant, les républicains de la Chambre ont également suscité une réaction publique importante pour leur rôle dans la cause de ces débâcles et ont finalement conclu des accords qui ont été conclus avec le soutien des démocrates.

Comme l’a noté Andrew Prokop de Vox, cependant, toute tentative républicaine de traverser l’allée ce terme pourrait également provoquer un retour de bâton de l’aile conservatrice, qui pourrait en conséquence menacer l’orateur. Dans le cadre de sa candidature pour devenir président, McCarthy aurait proposé un changement de règles qui permettra à n’importe quel républicain de forcer un vote de « défiance ».

Connue sous le nom de motion de vacance, cela permettrait à un seul membre de demander un vote sur l’éviction du président s’il n’était pas satisfait de la façon dont il traitait un projet de loi ou une question particulière. Théoriquement, un seul membre d’extrême droite pourrait punir toute collaboration avec les démocrates en soumettant une motion d’annulation, forçant un vote contre la présidence. Cependant, une majorité de membres devrait encore accepter de le retirer. Certains démocrates ont averti que les changements de règles acceptés par McCarthy pour devenir président pourraient émousser la collaboration par crainte de représailles.

«Il semble qu’ils aient peut-être besoin de se mettre davantage au milieu pour faire quoi que ce soit. Mais je ne suis pas sûr que donner plus d’armes aux gens les plus extrêmes favorisera cet objectif », a déclaré à Vox la représentante Mary Gay Scanlon (D-PA), membre du comité des règles.

Les concessions républicaines pourraient signifier un dysfonctionnement complet

Le meilleur cas pour les démocrates est qu’ils sont capables de glisser quelques-unes de leurs priorités dans une législation incontournable. Mais, comme Scanlon l’a mentionné, il y a aussi le pire des cas : une impasse totale.

En plus de la modification de la motion d’annulation, qui pourrait amener les dirigeants du GOP à éviter les accords bipartites, les concessions de McCarthy comprenaient l’ajout de plusieurs membres du Freedom Caucus au Comité des règles, qui joue un rôle clé dans le choix des projets de loi. la parole et quels amendements sont pris en considération. Si trois républicains ultraconservateurs venaient s’ajouter à ce comité, quelque chose que McCarthy a acceptéils pourraient retarder les factures et pousser des versions plus extrêmes des politiques.

Cela a conduit certains démocrates à craindre que ces changements ne permettent au flanc conservateur des républicains d’utiliser le panel à des fins d’obstruction. “Nous avons une petite faction qui tient essentiellement le Congrès en otage”, déclare Scanlon. “Beaucoup de changements de règles proposés par ce genre de faction extrême ont le même objectif.”

La représentante Norma Torres (D-CA), membre du Comité des règles, note que les conservateurs pourraient entraver le processus des projets de loi en forçant le débat sur les amendements, qu’ils soient ou non liés à la législation en cours. « Il est impossible de légiférer dans cette perspective », a-t-elle déclaré.

Fait intéressant, les démocrates pourraient également utiliser les modifications potentielles des règles à leur avantage, affirme Daniel Schuman, expert en politique au sein du groupe de défense progressiste Demand Progress. Bien que les démocrates ne puissent pas utiliser la motion pour quitter de la même manière que les républicains, ils pourraient proposer leurs propres amendements à des projets de loi tels que la législation sur les crédits si ces changements se concrétisaient.

“Ils créent beaucoup de points de veto pour la législation, et plus d’opportunités de modifier cette législation”, explique Schuman. “Et ces opportunités, dans de nombreuses circonstances, seront disponibles pour tous les membres, pas seulement pour les membres républicains.”

De plus, comme l’a expliqué Prokop, les nominations de membres du Freedom Caucus au Comité des règles pourraient donner aux démocrates la possibilité de former des coalitions inattendues et d’exercer leur influence. Auparavant, la commission du règlement comptait 13 membres, neuf majoritaires et quatre minoritaires. Si McCarthy utilisait la même répartition et accordait trois sièges aux membres du Freedom Caucus, il y aurait neuf républicains, dont trois conservateurs extrémistes, ainsi que quatre démocrates. Dans ce cas, les démocrates et les conservateurs purs et durs pourraient théoriquement travailler ensemble pour former une majorité de sept personnes.

Il reste à voir dans quelle mesure toute forme de collaboration bipartite serait susceptible d’être donnée à quel point les deux partis sont polarisés. Les marges étroites des républicains, cependant, pourraient amener les démocrates à utiliser leurs chiffres de manière intéressante.

“Le Freedom Caucus pourrait construire une alliance avec certains ou tous les démocrates, la faction McCarthy pourrait construire une alliance avec certains ou tous les démocrates, ou la faction McCarthy et le Freedom Caucus pourraient construire une alliance entre eux”, a déclaré Schuman.