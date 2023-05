Comment les démocrates peuvent reconquérir les électeurs ruraux

À mi-parcours de l’année dernière, lorsque les démocrates ont conservé de justesse le contrôle du Sénat et remporté des élections cruciales dans les États du champ de bataille, ils l’ont fait en partie en annulant l’une des plus grandes réalisations de Donald Trump en 2020 : ils ont gagné plus d’électeurs des communautés rurales et périurbaines.

De l’Arizona et du Nevada, à travers le Midwest, et en Caroline du Nord et en Pennsylvanie, les candidats démocrates au Sénat et au poste de gouverneur ont amélioré la performance du président Joe Biden en 2020 parmi cette partie de l’électorat et ont persuadé des dizaines de milliers d’électeurs ruraux qui ont voté pour Trump de changer de parti. .

Maintenant, alors que la carte de la campagne 2024 commence à prendre forme, les candidats démocrates, les partis étatiques et nationaux et leurs partenaires extérieurs devront faire un choix sur le sérieux avec lequel investir dans les opérations de sensibilisation et de persuasion dans ces communautés. Les démocrates ont longtemps lutté dans les communautés rurales, mais leur déclin de soutien n’a fait que s’accélérer ces dernières années, cimentant l’idée pour beaucoup que le parti s’adresse à des électeurs hautement éduqués et principalement urbains. Ce récit ne s’est enraciné que depuis les années 90, lorsque l’ancien président Bill Clinton a essentiellement divisé les électeurs ruraux avec ses adversaires républicains lors de ses deux campagnes présidentielles et a remporté plus de 1 100 comtés ruraux en 1996. Depuis lors, les candidats démocrates à la présidence ont subi des pertes dramatiques dans les campagnes. régions : en 2008, Barack Obama a remporté 455 comtés ruraux ; en 2020, Joe Biden n’en a remporté que 194.

Cet effondrement du soutien rural a conduit certains membres du parti à radier entièrement cette section d’électeurs. La victoire de Biden en 2020 illustre cette dynamique : il a remporté la présidence alors qu’il n’a remporté que 33 % des électeurs ruraux. (Trump a remporté 65%, contre 59% en 2016.)

Mais les mi-mandats de 2022 ont inversé cette tendance.

Si les démocrates décident de prendre ces communautés plus au sérieux ce cycle, les militants, les stratèges et les anciens candidats disent que le parti est prêt à consolider ses marges dans les États du champ de bataille et à compenser toute perte éventuelle de soutien des banlieues. Si les candidats et leurs campagnes se présentent et travaillent avec les bons partenaires locaux, ils pourraient avoir une meilleure chance de reproduire certains des progrès ruraux qu’ils ont réalisés en 2022. À tout le moins, ils peuvent « perdre moins mal », comme l’ancien Montana Gov Steve Bullock, un démocrate, me l’a dit. « Beaucoup trop souvent dans les zones périurbaines, les démocrates de la dernière décennie viennent de céder ces zones aux républicains. » Bullock conseille maintenant les efforts de sensibilisation des électeurs ruraux pour American Bridge 21st Century, aligné sur les démocrates, un groupe de recherche sur la publicité politique et l’opposition qui dépense déjà de l’argent pour promouvoir le bilan de Biden et des démocrates.

« Ce que nous devons faire, c’est nous montrer, écouter, supposer que nous partageons les mêmes valeurs et démontrer que nous nous battons pour elles », a déclaré Bullock. « Vous n’allez pas toujours gagner tous ces domaines, mais si vous ne vous présentez pas, à la fois en personne et sur les ondes, il y aura un vide là-bas. »

Le nouvel espoir démocrate rural de 2022

La performance des démocrates dans les comtés ruraux l’année dernière s’accompagne d’une grande mise en garde : ils sont toujours à la traîne des républicains en termes de part des électeurs ruraux. Personne à qui j’ai parlé dans les cercles démocrates ne pense que le parti peut soudainement gagner une majorité d’électeurs ruraux ; L’emprise de Trump sur de nombreux électeurs de ces communautés est forte. Mais l’emprise du GOP sur les régions rurales montre quelques fissures, en particulier dans les zones avec des candidats trumpiens : dans presque toutes les courses phares du cycle 2022 à l’échelle de l’État, les démocrates ont fait mieux que Biden deux ans auparavant.

Une histoire d’Axios de décembre présentant une analyse du groupe démocrate modéré Third Way résume ces chiffres bruts. Dans la plupart des États du champ de bataille du pays, les démocrates ont amélioré la part de vote des comtés ruraux de Biden, passant de 1 point de pourcentage dans la course au poste de gouverneur de l’Arizona à 15 points de pourcentage dans la course au gouverneur de Pennsylvanie. Il reste peut-être encore de la place pour s’améliorer. Biden a fait pire parmi les électeurs ruraux en 2020 qu’Hillary Clinton en 2016.

Les points les plus brillants pour les démocrates sont venus du Michigan et de la Pennsylvanie, où le gouverneur Gretchen Whitmer et le gouverneur Josh Shapiro, respectivement, ont amélioré les performances de Biden dans les comtés ruraux de 10 et 15 points de pourcentage. Des candidats comme le gouverneur démocrate du Colorado Jared Polis, le sénateur John Fetterman (D-PA) et le sénateur Michael Bennet (D-CO) se sont améliorés de plus de 6 points – et même des candidats qui ont perdu, comme l’ancien représentant Tim Ryan dans l’Ohio. La course au Sénat, encore améliorée par rapport aux chiffres de Biden (obtenant 4% de soutien supplémentaire de ces comtés).

Bien sûr, l’électorat présidentiel de 2024 sera très différent de l’électorat qui s’est présenté aux élections de mi-mandat. En 2022, les démocrates ont présenté les candidats soutenus par Trump comme des extrémistes, ce qui a aidé les démocrates à surperformer dans les zones suburbaines et urbaines qui ont dérivé vers eux tout en persuadant certains électeurs ruraux de voir les efforts anti-avortement républicains comme des formes de dépassement. Cette même stratégie n’est pas garantie de fonctionner en 2024. La présence de Trump au scrutin de 2024 pourrait également donner un coup de pouce à d’autres candidats républicains, m’a dit Lucas Holtz, analyste politique chez Third Way.

Mais il y a un autre ensemble de chiffres des mi-mandats de 2022 qui donne encore plus d’espoir aux démocrates et qui devrait les forcer à réfléchir sérieusement au type de présence dont ils ont besoin dans l’Amérique rurale : le nombre d’électeurs de Trump qui sont passés aux démocrates pendant les mi-mandats. .

Lucas Holtz / Troisième voie

Holtz et l’équipe de Third Way ont examiné les données brutes derrière les sondages de sortie à mi-parcours de l’Associated Press et de la NORC en 2022 (également connus sous le nom d’AP VoteCast) et ont constaté que de nombreux candidats démocrates à l’échelle de l’État qui ont amélioré le nombre d’électeurs ruraux de Biden l’ont fait en remportant d’importants des morceaux d’électeurs ruraux qui ont voté pour Trump en 2020. Par exemple, 15 % des électeurs ruraux et exurbains de Trump ont fini par voter pour Shapiro en Pennsylvanie, et 12 % des électeurs de Trump 2020 ont voté pour le sénateur Mark Kelly en Arizona.

Et encore une fois, les candidats qui n’ont pas gagné, comme les candidats démocrates au Sénat Cheri Beasley en Caroline du Nord et Mandela Barnes dans le Wisconsin, ont quand même renversé environ 4 et 3% des électeurs ruraux de Trump l’année dernière.

L’opportunité rurale 2024

Jusqu’en 2022, il semblait à de nombreux démocrates ruraux et militants progressistes que la direction du Parti démocrate se contentait d’abandonner ces communautés à la domination républicaine. Surtout après la domination rurale de Trump en 2020, le récit selon lequel les démocrates avaient renoncé à concourir au-delà des banlieues s’était solidifié parmi de nombreux membres du parti. Les politiciens démocrates ruraux, comme Bullock, qui ont perdu une élection sénatoriale en 2020, commençaient à sonner l’alarme avant les mi-mandats.

L’ancien gouverneur de deux mandats semble maintenant beaucoup plus optimiste lorsqu’il parle de l’avenir des démocrates ruraux. « Nous avons un long chemin à parcourir en tant que parti, mais je pense que nous avons certainement vu à travers les mi-mandats que vous ne pouvez céder aucune partie du pays », a-t-il déclaré.

Ce qui est nécessaire pour tirer parti de ces gains de 2022, ont déclaré des sources démocrates à Vox, ressemble beaucoup à un mélange de populisme économique, d’organisation locale sur le terrain et d’argumentaires pragmatiques qui tiennent compte de la façon dont les électeurs ruraux pensent.

L’ancien représentant Tim Ryan, qui a perdu une course au Sénat de l’Ohio contre le capital-risqueur républicain JD Vance en 2022, y voit un recadrage du message démocrate classique. « Généralement, je vois un populisme qui signifie que pour la plupart des gens, l’économie ne fonctionne pas », a déclaré Ryan. « Vous devez identifier cela, mais il doit aussi y avoir une séquence indépendante. Ce n’est pas propre aux électeurs ruraux, mais c’est plus prononcé dans les zones rurales.

Ryan a déclaré que le bon appel aux électeurs ruraux met l’accent sur une sorte d’attitude pragmatique qui ne signifie pas toujours défendre les dirigeants nationaux. « C’est important, car les démocrates vont faire campagne dans les zones rurales pour dire: » Écoutez, j’ai des désaccords honnêtes avec Joe Biden, j’ai des désaccords honnêtes avec Chuck Schumer, mais j’ai aussi des désaccords tout à fait honnêtes avec Donald Trump. Et je ne vais pas là-bas pour faire la queue pour qui que ce soit. Je vais suivre la ligne pour vous », a-t-il déclaré.

Ryan, qui siège maintenant au Natural Allies Leadership Council, un groupe de défense du gaz naturel, a déclaré que le pragmatisme s’étend à des sujets d’importance vitale pour le Parti démocrate, comme la façon dont ils parlent de l’immigration, de la fabrication, de l’énergie propre et du changement climatique, du libre-échange , et même le plafond de la dette et le déficit.

D’autres stratèges démocrates et militants progressistes m’ont dit que la façon dont les démocrates parlent de leurs réalisations est également importante pour les électeurs ruraux. Melissa Morales, fondatrice et présidente de Somos Votantes, le groupe d’engagement latino, m’a dit qu’elle et d’autres défenseurs et stratèges démocrates ruraux avaient une théorie sur la façon dont les candidats devraient parler d’économie. Appelée «Winning Jobs Narrative Project», la stratégie appelle les démocrates à se concentrer d’abord sur les électeurs de la classe ouvrière et des campagnes et à trouver des points communs entre leurs préoccupations et les réalisations démocrates.

Les candidats démocrates présentent souvent aux électeurs une « longue liste de choses qu’ils font pour vous aider », a déclaré Morales. L’année dernière, les messages démocratiques sur le crédit d’impôt pour enfants, qui utilisaient le code des impôts pour réduire considérablement la pauvreté des enfants, en étaient un excellent exemple. «Nous entrons et parlons de la façon dont il s’agissait d’une énorme initiative de lutte contre la pauvreté, que nous allons sortir la moitié des gens de la pauvreté. Mais cela s’avère incroyablement déresponsabilisant et vient d’un lieu de pitié et non de respect.

Après des années de sondages et de groupes de discussion, a déclaré Morales, si vous renversez le cadre pour vous concentrer sur la façon dont le crédit d’impôt permettra aux familles de payer la garde d’enfants et de remettre les parents au travail plus facilement, l’idée résonne mieux. Au Nevada, a déclaré Morales, la sénatrice Catherine Cortez Masto a remporté l’une des courses les plus serrées du pays en parlant d’économie et de victoires démocrates comme celle-ci.

Et il y a aussi une façon de parler des problèmes sociaux qui est au centre de la tendance libertaire et pragmatique qui existe dans de nombreuses communautés rurales, a déclaré Cody Lonning, professeur à l’Eastern Washington University et cofondateur de la Rural Urban Bridge Initiative, une groupe de réflexion qui développe des stratégies de messagerie pour les libéraux et les progressistes. L’avortement est un exemple d’un problème où « il y a un sentiment qu’il doit y avoir un terrain d’entente et aucune des parties ne se penche vraiment sur cette idée, donc quand un candidat parle de cette façon, il y a un lieu d’accord ».

Cela signifie que les candidats qui peuvent le mieux se connecter avec les communautés rurales ne s’enlisent pas nécessairement dans les détails politiques lorsqu’ils parlent aux électeurs, mais privilégient la personnalité et le sérieux. « Un candidat n’a pas à être d’accord avec un électeur sur ces questions. Mais ils ne peuvent pas simplement pivoter et éviter ces problèmes », a déclaré Lonning. « Souvent, ces questions sont vraiment une sorte d’électeur explorant les différences culturelles entre eux et un candidat, et essayant de comprendre ce candidat en tant qu’être humain. »

Les républicains ont toujours un énorme avantage en matière de soutien de base, d’infrastructures et de recrutement de candidats dans les communautés rurales. Mais faire des percées et réduire les marges est la clé pour remporter des élections à l’échelle de l’État – et cet objectif semble être à la portée des candidats démocrates au cours du prochain cycle.