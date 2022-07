Comment les démocrates peuvent-ils persuader les électeurs qu’ils ne sont pas un parti d’élites riches ?

Parmi les autres orateurs du rassemblement de mardi – qui s’appelait Sound Check – figuraient le représentant Jamaal Bowman, un démocrate du comté de Westchester à New York; Heather McGhee, présidente du conseil d’administration de Color of Change, un groupe de défense des droits civiques ; et Zachary Carter, journaliste et auteur d’une biographie de John Maynard Keynes.

Dans son discours, Carter a critiqué des économistes anonymes de la «vieille garde» du Parti démocrate, qui, selon lui, diagnostiquaient mal les causes de l’inflation et prescrivaient, essentiellement, un chômage plus élevé et des salaires plus bas comme réponse.

“L’histoire que nous entendons de la vieille garde n’est pas fondamentalement convaincante dans une démocratie”, a déclaré Carter. “Leur critique est fondée sur l’idée que la plupart des travailleurs l’ont trop bien, et les tentatives d’améliorer leur bien-être ne peuvent qu’empirer les choses.”

Une coalition informelle de groupes progressistes a aidé à organiser l’événement : Way to Win, une communauté de donateurs dirigée par Mme Hunt-Hendrix ; Fight Corporate Monopolies, un groupe de défense relativement nouveau dirigé par Sarah Miller, fondatrice de l’American Economic Liberties Project ; le projet de sécurité économique, dirigé par Taylor Jo Isenberg ; et Popular Comms, un groupe de stratégie progressiste cofondé par Jonathan Smucker.

Les leçons de la Pennsylvanie

Smucker, dont l’expérience est dans l’organisation politique dans l’est et le centre de la Pennsylvanie, a fait une présentation sur les leçons tirées de la campagne 2018 pour le Congrès de Jess King, qui s’est présenté comme un populiste inclusif à Lancaster, en Pennsylvanie.

King, qui s’est présentée comme une mère qui travaille et a refusé de recevoir des dons «d’entreprise», a fini par perdre sa course après qu’une décision de justice a laissé le district solidement républicain.