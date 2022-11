Comment les démocrates ont utilisé le débat sur l’avortement pour repousser une vague rouge

« Fuir le problème est un moyen éprouvé de perdre. Les candidats pro-vie qui veulent tenter de gagner doivent passer à l’attaque et exposer leurs adversaires comme ayant des opinions extrêmes », a conseillé le RNC dans une note de messagerie.

En dehors de Washington, les États ont été jetés dans un nouveau fatras de lois et de conséquences pour les familles, et la question n’a pris de l’ampleur qu’avec les électeurs démocrates. Les débats sur les soins en cas de fausse couche et les exceptions pour viol et inceste se sont déroulés dans les législatures des États.

En juillet, Gallup a rapporté que l’avortement était considéré comme le problème le plus important auquel le pays était confronté pour la plus grande part des répondants au sondage depuis que l’organisation a commencé à poser cette question en 1984.

En août, même Planned Parenthood, la plus grande organisation de défense des droits reproductifs du pays, a été surprise par l’ampleur d’une victoire lors d’un référendum au Kansas, le premier grand vote à tester la puissance de la politique d’avortement depuis la décision. Le sondage interne du groupe a montré une course serrée, mais les électeurs ont rejeté l’amendement supprimant les protections du droit à l’avortement de leur Constitution d’État de 18 points – augmentant les marges non seulement dans les zones suburbaines dynamiques mais aussi dans les comtés ruraux.