Comment les demandeurs d’asile traversent la frontière

Début mai, une mère et sa fille du Honduras se trouvaient au camp lorsqu’elles ont appris qu’elles faisaient partie d’un groupe choisi pour traverser aux États-Unis. Un an plus tôt, ont-ils dit, ils ont fui le Honduras après que la fille, âgée de 15 ans, ait été kidnappée et violée par un gang local. Autrefois une adolescente pétillante et bavarde, elle parle à peine maintenant et tressaille chaque fois que quelqu’un s’approche, a déclaré sa mère.

Lorsque le couple est arrivé à Nuevo Laredo, une ville du nord du Mexique où les cartels de la drogue se battaient pour le territoire, eux et d’autres personnes qui étaient dans leur bus ont été kidnappés et agressés sexuellement pendant des jours, ont-ils déclaré. Le 15e jour, la mère et la fille se sont échappées et ont traversé le Rio Grande aux États-Unis sur un bateau qui transportait environ 30 personnes. Mais les autorités frontalières, pointant du doigt le titre 42, la règle de santé publique qui restreint l’immigration depuis le début de la pandémie, les ont renvoyés au Mexique.

Bientôt, ils se sont inscrits au refuge de Reynosa, qui tient une base de données de tous les migrants qui le traversent.