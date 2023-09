Comment les défenseurs de la sécurité des armes à feu ont convaincu Biden

Aujourd’hui, six mois plus tard, le paysage a changé…. entièrement.

Président JOE BIDEN cette semaine, a officiellement annoncé la création du tout premier bureau fédéral axé sur la sécurité des armes à feu lors d’un événement Rose Garden. Jeudi, il a fait appel au vice-président KAMALA HARRIS pour superviser l’opération, avec Feldman en tant que directeur et deux avocats en tant que directeurs adjoints. GREG JACKSONdirecteur exécutif du Fonds d’action pour la justice communautaire, et ROB WILCOXdirecteur principal des affaires gouvernementales fédérales chez Everytown for Gun Safety, rendra compte à Feldman.

L’événement Rose Garden de vendredi était sans aucun doute une célébration. Mais pour de nombreux défenseurs, cette nomination était le point culminant de quatre années de travail acharné mené à la fois publiquement et à huis clos avec les responsables de la Maison Blanche.

Début 2021, après des fusillades consécutives à Atlanta et à Boulder, au Colorado, un groupe de défenseurs de la base frustrés par la réponse de Biden ont formé la Time is Now Coalition. Les membres – issus de divers groupes de sécurité des armes à feu – ont poussé le président à tenir sa promesse électorale de faire tout ce qu’il pouvait pour lutter contre la violence armée. Ils ont fait valoir que cela incluait un bureau fédéral.

Alimenté par des survivants de la violence armée, des parents de victimes et des membres de la communauté frappés par la tragédie, le groupe a envoyé des lettres à la Maison Blanche pour appeler le bureau fédéral. Ils ont livré les leurs Discours sur l’état de l’Union au National Mall. Ils ont eu des conversations tendues avec les responsables de la Maison Blanche.

« Les responsables de l’administration nous ont répété à maintes reprises que c’était une mission insensée. Que cela saperait d’une manière ou d’une autre l’objectif vers lequel nous travaillons tous… Certaines des plus grandes organisations de notre mouvement nous ont dit à maintes reprises de nous retirer – que nous créions d’une manière ou d’une autre un casse-tête politique pour le président », a déclaré IGOR VOLSKI, fondateur et ancien directeur exécutif de Guns Down America.

L’un des principaux obstacles à la Maison Blanche était le conseiller du Conseil de politique intérieure de l’époque. SUSAN RIZ, qui a souvent déclaré aux défenseurs qu’un bureau fédéral de prévention de la violence armée n’était pas envisagé et a noté que plusieurs experts politiques se concentraient déjà sur la politique en matière d’armes à feu. Rares sont ceux qui doutaient que Rice et son équipe travaillaient dur pour relever le défi de la violence armée, mais ils craignaient également que son équipe jongle avec tant de problèmes à la fois que la sécurité des armes à feu ne reçoive pas l’attention qu’elle estimait nécessaire.

La frustration a commencé à monter.

« Faire ce que nous faisons, pousser nos champions à faire leur travail, est parfois un endroit solitaire », a déclaré PO MURRAY, chef de la Newtown Action Alliance.

MANUEL OLIVERdont le fils, JOAQUIN « GUAC » OLIVER, a été tué dans la fusillade de Parkland, en Floride, a été expulsé de la Maison Blanche après avoir crié : « Nous devons faire plus que cela » lors du discours de Biden en 2022 après l’adoption de la loi historique bipartite pour des communautés plus sûres. Avant cela, il avait été arrêté pour avoir escaladé une grue à l’extérieur de la Maison Blanche et laissé tomber une banderole avec une photo de son fils sur laquelle était écrit : « 45 000 PERSONNES SONT MORTES DE LA VIOLENCE ARMÉE SOUS VOTRE MONTRE ! »

Finalement, Rice a accordé à Oliver une séance. Mais au cours de leur conversation, Oliver a déclaré qu’un membre du personnel était entré dans la salle avec une note destinée à Rice, l’incitant à dire qu’elle devait se rendre à une autre réunion.

« Tu viens de me dire que tu étais responsable de ça. Alors pourquoi vas-tu aller à une autre réunion ? C’est exactement pourquoi nous avons besoin d’un bureau », se souvient Oliver. Rice est restée dans la pièce.

En mai, Rice a quitté la Maison Blanche et Biden a fait appel à NEERA TANDENqui dirigeait auparavant le groupe de réflexion progressiste Center for American Progress, à la tête du DPC.

Mais la directive visant à lancer le nouveau bureau est finalement venue de Biden, ont déclaré des responsables de la Maison Blanche. Il a contribué à l’adoption d’une législation historique, a publié deux douzaines de mesures exécutives sur les armes à feu et continue d’appeler le Congrès à adopter une interdiction des armes d’assaut. Mais les fusillades n’ont pas cessé et il savait qu’il devait faire plus.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que c’était le bon moment pour créer ce bureau car l’environnement avait changé. Alors que les options de Biden en matière de politique sur les armes à feu diminuaient, ils avaient besoin de personnel à temps plein pour l’aider à mettre en œuvre ses politiques, à se coordonner avec les responsables de l’État et locaux et à identifier de nouvelles actions créatives que le président pourrait entreprendre.

« Ce bureau va creuser en profondeur pour trouver des actions supplémentaires pour sauver des vies que cette administration peut entreprendre », a déclaré Feldman lors d’un appel téléphonique jeudi, donnant un aperçu du nouveau bureau.

La pression politique est également essentielle. Alors que 2024 approche à grands pas, le président a besoin du soutien des jeunes électeurs pour être réélu, et ses défenseurs affirment qu’un bureau fédéral de prévention de la violence armée démontre le leadership du président sur cette question.

« Ils ne feraient pas cela si les jeunes n’avaient pas insisté pour cela pendant longtemps, ne l’avaient pas réclamé et n’avaient pas voté en si grand nombre en 2022 », a déclaré un survivant de Parkland. DAVID HOGG, fondateur de March For Our Lives et membre du conseil d’administration. « Ils savent que la violence armée sera le principal problème des jeunes en 2024. »

représentant MAXWELL GEL (Démocrate de Floride), qui a présenté un projet de loi visant à créer un bureau fédéral, a parlé du pouvoir des jeunes lors de l’événement de vendredi. Il a parcouru une liste de noms de victimes, dont le fils d’Oliver, Joaquin.

Mais Oliver n’était pas présent. Il n’a pas été invité. Pourtant, il se dit ravi et reconnaissant que Biden ait pris cette mesure. Il est à l’aise dans sa position de l’autre côté des portes de la Maison Blanche.

« Il faut que des gens à l’extérieur de la Maison Blanche continuent à se battre », a-t-il déclaré.

