Le représentant Jaime Herrera Beutler prend la parole lors d’une audience du sous-comité de la branche législative des crédits de la Chambre en février 2020. | Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

De nouveaux détails sur le 6 janvier montrent à quel point la défense de destitution de Trump est fragile.

La défense de destitution de l’ancien président Donald Trump semble de plus en plus usée: les nouvelles déclarations des législateurs républicains semblent contrecarrer les principales affirmations de son équipe de défense sur ce que Trump savait de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain et quand il l’a su.

De nouveaux détails sont apparus vendredi à propos d’un appel du 6 janvier entre Trump et le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, un républicain, au milieu de l’attaque. Raconté pour la première fois en janvier par le représentant de l’État de Washington, Jaime Herrera Beutler, qui était l’un des 10 républicains de la Chambre à voter pour la destitution, l’appel donne un aperçu de l’état d’esprit de Trump le jour de l’insurrection et suggère que ses sympathies allaient aux émeutiers.

« Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus bouleversés que vous par l’élection », aurait déclaré Trump à McCarthy alors que des émeutiers avaient pris d’assaut le Capitole.

La défense avait fait valoir que «le président n’aurait jamais voulu qu’une telle émeute se produise parce que sa haine de longue date pour les manifestants violents», mais la conversation de Trump avec McCarthy – ainsi que sa longue histoire d’incitation à la violence bien avant l’attaque du Capitole – s’envole face à cette affirmation.

Selon certains républicains, l’appel est accablant: «Ce n’est pas un observateur irréprochable, il les soutenait», a déclaré un républicain anonyme à CNN à propos du rôle de Trump dans l’attaque.

Et Herrera Beutler, qui a reconfirmé son récit de l’appel dans une déclaration de vendredi, a déclaré que «vous devez regarder ce que [Trump] a fait pendant l’insurrection pour confirmer où en était son esprit.

«Cette ligne juste là me montre que soit il s’en fichait, ce qui est impaisable, parce que vous ne pouvez pas permettre une attaque sur votre sol, soit il voulait que cela se produise et était d’accord avec cela, ce qui me met tellement en colère.» Herrera Beutler a déclaré à CNN.

En fin de compte, ce récit semble avoir changé la forme du procès. Les législateurs et les observateurs avaient initialement prédit une fin rapide de la procédure de destitution dès samedi; cependant, le représentant principal de la mise en accusation de la Chambre, Jamie Raskin (D-MD), a maintenant appelé à Herrera Beutler doit être déposé, et pour que ses notes sur la conversation de Trump avec McCarthy soient assignées à comparaître. Des témoins, dont Herrera Beutler, pourraient également être appelés à témoigner.

Le sénateur de premier mandat Tommy Tuberville (R-AL), a peut-être également mis un trou dans la défense de destitution de Trump cette semaine: bien que Michael van der Veen, membre de l’équipe juridique de Trump, ait déclaré aux législateurs vendredi que Trump n’était pas au courant le danger posé à l’ancien vice-président Mike Pence par les émeutiers, une déclaration de Tuberville suggère le contraire.

Selon Tuberville, il a parlé à Trump au téléphone alors que l’attaque du 6 janvier était en cours et lui a dit que Pence était en cours d’évacuation.

«J’ai dit ‘M. Président, ils ont juste enlevé le vice-président, je dois y aller »», a déclaré Tuberville aux journalistes plus tôt cette semaine, un récit qu’il re-confirmé vendredi.

NOUVELLES: Tuberville parle aux journalistes tout à l’heure et se tient par le compte qu’il a donné à @burgessev mercredi « J’ai dit Monsieur le Président, ils ont éliminé le vice-président. Ils veulent que je raccroche, je dois y aller … probablement le seul gars au monde à raccrocher près des États-Unis » – Kyle Cheney (@kyledcheney) 12 février 2021

Trump a été critiqué pour avoir envoyé un tweet attaquant Pence à 14 h 24, heure de l’Est, le 6 janvier. l’écriture que «Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, en donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, pas les faits frauduleux ou inexacts qu’ils ont été invités à certifier auparavant . Les USA exigent la vérité! »

Selon un porte-parole du sénateur Mike Lee (R-UT), Trump a appelé Lee à 14 h 26, deux minutes après l’envoi de ce tweet, et il a passé son téléphone à Tuberville à ce moment-là. Lee aurait fourni aux responsables de la mise en accusation et à l’équipe de la défense un enregistrement de cet appel vérifiant l’appel, qui a duré environ quatre minutes.

Pence a été évacué de la salle du Sénat à 14 h 15, selon Politico. Les reportages suggèrent que la foule, qui a scandé «pendez Mike Pence» et érigé une potence à l’extérieur du Capitole, est venue quelques secondes après avoir rencontré l’ancien vice-président alors qu’il était évacué.

Bien que Tuberville ait informé Trump de la situation au Capitole, van der Veen a été sans équivoque vendredi: «La réponse est non», van der Veen mentionné en réponse à une question des sens. Mitt Romney et Susan Collins. «À aucun moment le président n’a été informé que le vice-président était en danger.»

Romney demande si Trump savait que Pence avait été évacué de la chambre du Sénat lorsqu’il a publié un tweet le 6 janvier l’attaquant. « Non. A aucun moment le président n’a été informé que le vice-président était en danger », a répondu van der Veen. pic.twitter.com/DZ367xMid7 – Aaron Rupar (@atrupar) 12 février 2021

En réponse à une question distincte du sénateur républicain Bill Cassidy, van der Veen également rejeté Récit de Tuberville comme «ouï-dire». (Ce qui n’est pas le cas, étant donné que Tuberville était présent pour sa conversation avec Trump.)

En fin de compte, il n’est pas clair si l’une ou l’autre des nouvelles révélations changera l’issue du procès. L’écrasante majorité des sénateurs républicains, y compris le chef de la majorité Mitch McConnell, devraient voter pour acquitter Trump, et les démocrates devraient gagner plus de 17 voix du GOP pour condamner réellement l’ancien président, et potentiellement l’empêcher d’exercer des fonctions publiques à l’avenir.

En 2020, un seul républicain – le sénateur de l’Utah Mitt Romney – a voté pour condamner Trump après sa destitution en 2019 pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès.

L’équipe de destitution de Trump a été troublée depuis le début

Les tâtonnements de l’équipe juridique de Trump ne se sont pas limités à un manque de clarté quant au moment où Trump a pris conscience de la gravité de l’insurrection, non plus: une fois pressé, van der Veen semblait avoir peu à offrir concernant les actions réelles de Trump le jour de l’attaque. .

En réponse à une question vendredi, qui demandé un compte rendu détaillé des «actions spécifiques» prises par Trump pour «mettre fin aux émeutes», van der Veen a pivoté pour attaquer les responsables de la destitution de la Chambre plutôt que d’offrir des preuves.

Cette question est la seule à ce jour qui puisse avoir un impact significatif sur le vote des sénateurs. Une bouffée incroyable de la part de l’équipe de la défense. https://t.co/xbjqekIrzo – Garrett Haake (@GarrettHaake) 12 février 2021

« Les responsables de la Chambre n’ont fait aucune enquête », a déclaré van der Veen, « et le peuple américain mérite beaucoup mieux que de venir ici sans preuves, ouï-dire en plus des ouï-dire en plus des rapports qui sont des ouï-dire. »

À divers autres moments, la défense s’est appuyée sur un supercut bizarre de démocrates utilisant le mot «combat» dans les discours, a plaidé la différence entre le calvaire et la cavalerie, et plaint que les professeurs de droit ont trouvé la défense juridique de Trump «frivole».

Tout compte fait, comme Zack Beauchamp de Vox l’a écrit vendredi, l’équipe juridique de Trump «n’a pas vraiment réfuté le cœur de l’affaire de la Chambre. Soit ils ont dansé autour, soit ils ont carrément mal interprété certains des problèmes fondamentaux.

L’équipe a également été troublée par des démissions et des quasi-démissions. Fin janvier, l’équipe d’origine de Trump s’est démolie parce que Trump aurait «voulu que les avocats soutiennent qu’il y avait eu fraude électorale de masse et que cela lui avait été volé plutôt que de se concentrer sur les arguments proposés sur la constitutionnalité».

Et pas plus tard que jeudi, un membre de l’équipe – l’avocat David Schoen – a tenté de démissionner après s’être disputé l’utilisation de preuves vidéo lors du procès, bien que selon le New York Times, un appel de Trump le ramène à bord.

Leur performance a même été critiquée par certains sénateurs républicains le jour de l’ouverture du procès mardi: Collins a déclaré qu’un membre de l’équipe, Bruce Castor, « ne semblait pas du tout présenter d’arguments, ce qui était une approche inhabituelle à adopter. »

Leur performance, cependant, ne devrait peut-être pas être une surprise. Comme Beauchamp l’a dit vendredi, «la conduite de Trump le 6 janvier, et avant elle, était vraiment indéfendable. Il était inévitable que la tentative de le défendre échoue.