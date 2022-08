Comment les décisions locales affectent l’inflation dans le logement, l’énergie et plus encore

Il n’est peut-être pas surprenant que l’inflation ait si lourdement pesé sur l’administration Biden. Le dollar s’arrête au Resolute Desk du bureau ovale, et quand un dollar n’achète plus ce qu’il avait l’habitude d’acheter, c’est un problème pour le président.

Mais bon nombre des pires goulots d’étranglement qui ont rendu la reprise économique pandémique si douloureuse ont été mis en place par des acteurs politiques beaucoup plus bas dans la chaîne alimentaire, des gouverneurs aux conseillers municipaux en passant par les citoyens ordinaires.

Deux années de flambée des prix autrefois considérées comme des effets éphémères du choc initial de Covid-19 ont atteint leur point le plus douloureux à ce jour. Le dernier rapport sur les prix à la consommation montre une augmentation d’un peu plus de 9 % par rapport à juin 2021, la plus forte augmentation annuelle en quatre décennies. La flambée des coûts a été principalement due à un manque de logements et à une crise énergétique qui s’est notamment répercutée sur les prix des denrées alimentaires, ainsi qu’à des problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement liés à Covid.

L’augmentation de 0,75 % des taux d’intérêt de la Réserve fédérale cette semaine est sa dernière tentative pour contrôler l’inflation dans son ensemble, mais dans de nombreux secteurs les plus touchés par la hausse des coûts, les retards et les pénuries, le gouvernement fédéral a un rôle relativement restreint à jouer dans l’approvisionnement rattraper la demande.

Dans notre système fédéralisé, il peut être plus logique de blâmer votre État et votre gouvernement local ou même vos voisins, et non le président Biden, pour les coûts incontrôlables du logement et de l’énergie ou la douleur de la chaîne d’approvisionnement dans notre infrastructure logistique. En effet, la plupart du temps, les États-Unis confient aux niveaux inférieurs du gouvernement la responsabilité des infrastructures et de l’utilisation des terres – et les décisions prises à ces niveaux dans le passé contribuent à la hausse des prix aujourd’hui.

Les juridictions étatiques et locales, et non la Fed ou les autorités fédérales, déterminent combien de logements sont construits et où, quand autoriser des sources d’énergie propres bon marché et des lignes de transmission d’énergie vitales, et s’il faut étendre les ports et les infrastructures logistiques. Dans tout le pays, les législateurs locaux, les exécutifs et les autorités publiques ont refusé de dépenser davantage pour améliorer la capacité économique ou ont placé des obstacles supplémentaires sur la voie d’un nouveau développement indispensable.

Voici trois grandes parties de l’économie subissant des tensions inflationnistes que les autorités locales ont aggravées, et ce qu’il faudrait pour inverser le cours.

1) Énergie et transport

Aux États-Unis et dans le monde, l’énergie a peut-être été le contributeur le plus douloureux à l’inflation. La flambée des prix de l’énergie a frappé les Américains non seulement à la pompe à essence, mais dans presque toutes les autres parties de leur budget. Les engrais à base de pétrole se sont raréfiés, rendant les aliments plus chers, tandis que la hausse des coûts du carburant a affecté le transport de pratiquement tous les biens de consommation, et les industries lourdes à forte intensité énergétique répercutent la hausse des coûts des intrants sur les consommateurs.

Le problème découle en fin de compte des perturbations sur divers marchés de produits de base de combustibles fossiles. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et la réaction diplomatique qui a suivi ont coupé l’approvisionnement en pétrole et en gaz naturel de l’un des plus grands producteurs mondiaux. Ces marchés étaient déjà tendus avant la guerre parce que les producteurs pensaient qu’il faudrait plus de temps pour que les économies rouvrent après l’arrêt initial de Covid-19 et ont réduit la production.

En conséquence, les pays moins dépendants des combustibles fossiles, comme la France, avec sa vaste infrastructure d’énergie nucléaire, ont connu une inflation globale beaucoup moins dramatique. Les Américains ont ressenti la douleur du prix de l’énergie principalement à la pompe à essence, ce qui n’est pas surprenant puisque, parmi ses pairs, il a le taux d’adoption de véhicules électriques le plus bas et le taux d’utilisation des transports en commun le plus bas.

L’administration Biden a tenté de lutter visiblement contre le coût des combustibles fossiles en libérant des stocks de la réserve stratégique de pétrole, et a élaboré une législation pour promouvoir les véhicules électriques et s’éloigner des combustibles fossiles comme mesures de lutte contre l’inflation. Mais l’autorité décisionnelle ultime sur l’énergie américaine appartient aux États et aux localités.

Les autorités de l’électricité qui supervisent une grande partie du marché de l’énergie sont des créations des gouvernements des États, et les décisions telles que la construction de nouvelles lignes de transmission et de bornes de recharge pour véhicules électriques incombent aux municipalités.

En conséquence, les acteurs locaux ont entravé la transition loin des combustibles fossiles, laissant le pays plus exposé aux chocs soudains des prix, a déclaré Samantha Gross, directrice de la Brookings Institution’s Energy Security and Climate Initiative et auteur d’un rapport sur les obstacles locaux à énergie renouvelable.

Elle a souligné des retards sans fin sur des projets tels que le Grain Belt Express, une ligne de transmission qui acheminerait l’énergie éolienne bon marché du Kansas à travers les plaines jusqu’au Midwest et se connecterait au réseau de la côte Est. Les législateurs du Missouri, entre autres, ont été presque implacablement hostiles au projet. Les responsables locaux se sont reportés aux propriétaires fonciers locaux, refusant d’approuver l’Express et poursuivant à la place une législation qui augmenterait les coûts de compensation de domaine éminents pour sa construction et donnerait aux responsables du comté de niveau inférieur plus de latitude pour annuler le projet.

Ce ne sont pas seulement les responsables de l’État rouge qui ont retardé l’électrification et maintenu le pays dépendant des combustibles fossiles, alors même que le coût de ces combustibles augmente. Les électeurs du Maine ont abattu un référendum de 2021 pour construire des lignes de transmission afin de relier la Nouvelle-Angleterre à l’important approvisionnement existant en énergie hydroélectrique renouvelable du Canada, laissant la région plus dépendante de la production de combustibles fossiles. L’opposition était dirigée par des défenseurs de l’environnement et des chasseurs locaux qui s’opposaient à l’abattage des forêts pour faire place aux lignes. Ils se sont trouvés d’étranges compagnons de lit avec des intérêts en place dans les énergies fossiles, qui ont financé les efforts pour tuer le projet.

L’opposition locale et les retards de procédure signifient que “vous obtenez des projets qui ont un sens financièrement et d’un point de vue environnemental, qui ont même déjà des investissements privés, sont encore très, très difficiles à implanter et à construire”, a déclaré Gross. En conséquence, a-t-elle déclaré, “nous allons nous retrouver avec une transition énergétique plus lente et plus coûteuse que nécessaire, et cela freine l’économie de manière continue pendant des années, voire des décennies.”

2) Logement

L’un des principaux moteurs de l’inflation nationale a été le coût du logement. Le logement compte pour environ un tiers de l’indice des prix à la consommation, ou IPC, l’une des mesures les plus importantes de l’inflation. Ce printemps, les coûts du logement ont accéléré le plus rapidement depuis plus de 30 ans, alors même que la Réserve fédérale augmentait les taux d’intérêt depuis des mois, ce qui devrait ralentir la demande de logements.

Les responsables locaux ont finalement beaucoup plus de contrôle sur la production de logements que la Fed ou Biden. La construction de logements est limitée par trois facteurs principaux : les conditions de crédit nationales, les chaînes d’approvisionnement et la politique locale d’utilisation des terres, a expliqué Paul Williams, expert en économie du logement et fondateur du Center for Public Enterprise, un nouveau groupe de réflexion axé sur l’investissement public. De ces trois facteurs, un seul – la politique d’aménagement du territoire – relève véritablement de la compétence des élus, et les dirigeants locaux ont la quasi-totalité du pouvoir. Le niveau local est simplement “où la politique se produit”, a déclaré Williams.

Grâce à des règlements de zonage qui dictent combien de logements peuvent être construits et où, les gouvernements locaux déterminent dans quelle mesure le marché du logement peut répondre à une nouvelle demande avec une offre correspondante. La majorité des terrains dans certaines des villes les plus prospères et à la croissance rapide, comme Seattle ou le Research Triangle de Caroline du Nord, ont été zonés exclusivement pour les maisons unifamiliales, limitant l’offre de logements alors même que la demande dans ces zones augmente.

Avant la pandémie, les marchés du logement les plus en vogue dans les métros côtiers comme la Bay Area et New York étaient parmi les plus restreints par le zonage, faisant monter en flèche les prix des logements. Lorsque Covid a frappé et que de nombreux professionnels bien rémunérés qui étaient auparavant liés à des emplois à San Francisco ou à Manhattan se sont déplacés en masse vers le travail à distance, la pression sur les prix qui s’était concentrée sur quelques nœuds s’est répandue dans tout le pays. Simultanément, un marché du travail fort a conduit à une explosion de la formation de ménages longtemps retardée par les milléniaux qui sont enfin en mesure de quitter les appartements partagés ou les sous-sols des parents et pourraient fonder leur propre famille.

Les gouvernements locaux n’ont que récemment et hésitant commencé à inverser la tendance pour encourager la production de logements. La Californie, qui abrite une grande partie des biens immobiliers résidentiels les plus demandés du pays, a adopté l’année dernière des projets de loi historiques sur la réforme du zonage, mais certains de ses plus grands marchés comme Los Angeles ont dépassé les délais pour élaborer des plans visant à allouer davantage de terres au logement, et la mise en œuvre a à peine commencé. À New York, pendant ce temps, un effort prometteur visant à inclure dans le budget de l’État des programmes similaires de légalisation des appartements et de développement axés sur les transports en commun a été torpillé face à l’opposition d’hommes politiques de banlieue comme le candidat démocrate à la primaire Tom Suozzi.

Bien qu’il existe certains outils fédéraux pour faire face aux coûts du logement à la disposition de Biden, tels que la nouvelle règle du logement équitable de l’ère Obama, ils ne déplacent pas radicalement l’aiguille sur l’offre. En fin de compte, ces outils peuvent fonctionner en offrant la carotte et le bâton aux gouvernements locaux, qui restent les décideurs finaux.

La Réserve fédérale, quant à elle, ne peut refroidir le marché qu’en augmentant les taux d’intérêt pour aggraver le marché du travail. Cela pourrait avoir pour effet de disperser les jeunes ménages, d’obliger les gens à se réinstaller chez leurs parents ou des colocataires et de décourager davantage la production de logements. La voie la plus directe pour réduire les coûts de logement, la dépense la plus importante pour la plupart des gens, passe par les maisons d’État, les mairies et les réunions du conseil de zonage.

3) Infrastructures logistiques

Avec une crise du logement et des flambées des prix de l’énergie, le chaos de la chaîne d’approvisionnement a été l’un des aspects déterminants du moment inflationniste post-Covid. L’administration Biden s’est efforcée de résoudre ce problème : elle a adopté un projet de loi sur les infrastructures qui injectera beaucoup d’argent dans des projets tels que l’expansion du port et a lancé un groupe de travail sur la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pour s’attaquer aux sauvegardes de biens physiques.

Mais comme dans les cas du logement et de l’énergie, bon nombre de ces efforts échouent à cause des luttes locales pour l’utilisation des terres, a déclaré KN Gunalan, ancien président de l’American Society of Civil Engineers.

Comme Gunalan l’a observé, « les incitations au niveau local ne correspondent pas toujours aux incitations nationales ». Il a souligné la décision récente des autorités californiennes d’abandonner un plan vieux de plusieurs décennies visant à étendre l’autoroute 710, le principal corridor de camionnage menant du port le plus achalandé du pays à Los Angeles et vers les stations de transfert intermodal qui acheminent les marchandises importées vers le reste de le pays.

Les opposants locaux ont également ralenti les nouvelles installations logistiques dans l’Utah, où une coalition s’est battue contre un port “intérieur” qui réduirait la pression sur les hubs surchargés de la côte ouest.

L’agrandissement de l’autoroute 710 aurait imposé de lourds coûts aux collectivités locales, qui perdraient des terres et subiraient une détérioration de la qualité de l’air. Mais l’absence de tout plan alternatif pour faire sortir les marchandises des ports de Los Angeles bloquera la congestion actuelle.

La fragmentation locale crée une inflation nationale

Lorsque toute la politique est locale, comme le dit le cliché, les parties prenantes ne peuvent voir que les coûts locaux et non les avantages nationaux, il est donc beaucoup plus facile de dire « non » que « oui ».

La déférence américaine envers les juridictions locales sur les questions cruciales d’utilisation des terres et d’autorisation est devenue une sorte de méta-goulot d’étranglement, qui rend impossible de redresser les véritables goulots d’étranglement à l’origine de l’inflation. Les opposants locaux aux nouveaux investissements dans les infrastructures peuvent avoir de bonnes raisons de s’opposer aux grands projets. Mais à l’heure actuelle, les préoccupations locales en matière de qualité de vie ne sont pas en équilibre avec le besoin de nouveaux investissements dans le logement et les infrastructures, de sorte que les parties prenantes doublent les retards de procédure ou baissent les bras et évitent complètement le problème.

Si l’Amérique veut s’adapter à la croissance sans paralyser l’inflation – et encore moins éviter les pires pertes dues au changement climatique – les nouveaux logements, les agrandissements de ports, les lignes de transport d’électricité et d’autres projets de construction d’infrastructures nationales doivent tous aller quelque part. Ce quelque part sera souvent au milieu des communautés existantes et à travers les frontières juridictionnelles locales.

Ces efforts nécessitent un niveau de coordination et de priorisation que les décideurs politiques n’ont pas pratiqué depuis des décennies. Le système de gouvernement américain répartit la responsabilité de certaines des parties les plus cruciales de l’économie entre d’innombrables petits fiefs et niveaux de gouvernement, qui ont souvent des intérêts concurrents. Pour briser les blocages économiques locaux qui font grimper les prix, il faudra élever et accélérer le processus de planification des projets qui pourraient faire la différence.

Alex Yablon écrit sur l’économie et la politique publique. Il est membre du Jain Family Institute.