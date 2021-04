Les satellites envoyés par des scientifiques de la Terre vers d’autres planètes du système solaire risquent d’être endommagés. Les collisions accidentelles entre des objets dans l’espace peuvent produire d’énormes nuages ​​de débris se déplaçant rapidement, ce qui a pour conséquence que les orbites les plus utiles autour de la Terre ne sont plus sûres pour les vaisseaux spatiaux ou les personnes. Une orbite est un chemin régulier et répétitif qu’un objet dans l’espace emprunte autour d’un autre. Un objet en orbite s’appelle un satellite. Avec le lancement de Spoutnik, le premier satellite de l’humanité, en 1957 et de nombreux autres satellites jusqu’à présent, notre planète est entourée d’engins spatiaux effectuant un travail extraordinaire.

Ces satellites nous aident à étudier notre climat changeant, à sauver des vies à la suite de catastrophes, à fournir des services mondiaux de communication et de navigation. Ils aident également l’humanité à répondre à d’importantes questions scientifiques. Compte tenu du risque posé par les débris en mouvement rapide, les satellites doivent aujourd’hui effectuer des manœuvres d’évitement des collisions afin d’éviter un éventuel impact avec des débris.

Basée à Paris en France, l’Agence spatiale européenne (ESA), une organisation intergouvernementale de 22 États membres vouée à l’exploration de l’espace, développe actuellement des technologies pour un « système automatisé d’évitement des collisions »,phys.orgsignalé.

L’ESA développe également des méthodes de ravitaillement, de réparation et de mise à niveau des satellites en orbite qui prolongeront la durée de vie des missions. Ces méthodes réduiront également le nombre de nouveaux satellites qui devront être lancés à l’avenir. L’agence spatiale travaille également sur des missions d’enlèvement de débris qui voleront vers des vaisseaux spatiaux morts et des déchets, les captureront et les mettront en sécurité.

Avec l’accès à l’espace grâce aux technologies et à l’utilisation de satellites, les scientifiques ont apporté d’énormes avantages à la Terre en fournissant des technologies qui enrichissent nos sociétés, connectent les gens de manière inimaginable auparavant et nous donnent une perspective et une compréhension incroyables de la planète bleue.

Les satellites risquant d’être endommagés, il est nécessaire de développer des technologies pour éviter les collisions dans l’espace et garantir ainsi l’accès de l’humanité à l’espace pour les générations futures.

