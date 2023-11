Comment les Cubs ont embauché Craig Counsell et ont choqué le monde du baseball

SCOTTSDALE, Arizona — Le président de l’équipe des Cubs, Jed Hoyer, a toujours admiré Craig Counsell de loin. De son point de vue, le manager n’avait aucune faiblesse. Hoyer a vu Counsell maximiser continuellement une liste des Milwaukee Brewers qui n’a jamais semblé être la meilleure de la division en termes de talent sur papier, mais qui a continué à gagner.

Hoyer considérait Counsell comme quelqu’un qui excellait dans les mouvements du jeu, qui tenait constamment son club ensemble et gérait les médias avec aplomb. C’était, selon les Cubs, le meilleur manager du match.

Mais Hoyer comprenait également que Counsell était très recherché et qu’il n’était pas désireux de procéder à un changement de direction au sein de son équipe. David Ross était l’homme que lui et Theo Epstein avaient choisi pour succéder au futur Hall of Fame Joe Maddon, le manager qui a contribué à mettre fin à plus d’un siècle de misère dans le North Side avec les World Series 2016. On s’attendait à ce que Counsell soit déjà incarcéré le 1er novembre, lorsque Counsell deviendrait officiellement agent libre. Hoyer n’avait aucune intention de le poursuivre avant cette date. Il avait l’impression que New York ne serait pas la destination finale de Counsell en raison de raisons familiales l’enracinant dans le Midwest, mais il pensait que Counsell retournerait simplement à Milwaukee.

Ce changement ne s’est pas produit en raison d’une certaine tension latente entre Ross et Hoyer. Mais à mesure que novembre approchait et que Counsell restait sur le marché, l’intérêt de Hoyer fut éveillé. Une opportunité de s’améliorer sensiblement dans un domaine important s’est présentée et Hoyer a bondi. Le 1er novembre, il a tendu la main et Counsell est venu dans la région de Chicago pour rencontrer Hoyer. La dernière chose que Hoyer voulait, c’était que tout cela soit rendu public, que Counsell se retrouve ailleurs et que Ross le découvre. Cela créerait un type de friction entre un manager et le chef des opérations de baseball qui serait probablement intenable.

Pour s’assurer que cela reste silencieux, Hoyer était la seule personne à rencontrer Counsell, très peu de personnes à la réception étaient au courant de la réunion et Counsell n’est jamais venu aux bureaux des Cubs adjacents à Wrigley Field, selon une source de la ligue. Les deux hommes ont eu très peu d’interactions avant cette réunion du 1er novembre, mais ont semblé s’entendre rapidement et ont discuté jusque tard dans la nuit.

Dans les prochains jours, Counsell rencontrerait les Mets de New York et les Guardians de Cleveland tout en restant en contact avec les Brewers. Tard samedi soir, Hoyer était optimiste quant au fait qu’ils étaient proches des résultats financiers et qu’un accord serait conclu. Dimanche matin, l’affaire était conclue. Hoyer avait débauché le meilleur manager du jeu auprès d’un rival de division, et en acceptant un contrat de cinq ans d’une valeur de plus de 40 millions de dollars, Counsell avait établi un nouveau niveau de rémunération des dirigeants tout en restant proche de sa famille.



Hoyer a immédiatement réservé un vol pour la Floride pour rencontrer Ross à Tallahassee. Les deux ont eu une conversation longue et parfois tendue, au cours de laquelle le directeur général Carter Hawkins a appelé certains membres du personnel et des joueurs pour leur annoncer la nouvelle, et la nouvelle s’est rapidement répandue dans toute l’équipe.

Une partie de la raison pour laquelle les Cubs ont embauché Ross il y a quatre ans était parce qu’ils estimaient que Maddon ne maximisait pas l’effectif et qu’il existait des moyens pour Ross de mieux influencer l’équipe sur les marges. Pendant ce temps, à Milwaukee, Counsell semblait toujours tirer le meilleur parti d’une liste apparemment inférieure à celle que lui et Theo Epstein avaient constituée avec les Cubs.

Aujourd’hui, Hoyer a ce qui fait la différence à la tête de son équipe. Des questions demeurent cependant. L’alignement des Cubs était juste assez bon pour remporter 83 matchs l’année dernière et avec Marcus Stroman et Cody Bellinger se dirigeant vers l’agence libre, l’équipe semble beaucoup plus faible en ce moment.

Même si les Cubs seront actifs cet hiver, dépenser gros pour Counsell ne devrait pas être interprété comme une garantie qu’ils élimineront la concurrence en agence libre. Des améliorations sont nécessaires et des mesures seront prises. Mais Counsell a été convaincu par une équipe qui s’améliore rapidement et continuera de le faire tout au long de son contrat, et non par l’idée que les Cubs construiront un monstre en un hiver.

Les Cubs ont une solide équipe de MLB, une tonne de jeunes talents dans leur système agricole sur le point d’avoir un impact sur l’équipe de la grande ligue et une flexibilité financière importante. Bien qu’ils fassent preuve de leurs muscles financiers au cours des années à venir, on ne s’attend pas à ce qu’ils remportent de multiples guerres d’enchères cet hiver dans ce qui est largement considéré comme une classe d’agents libres plus faible, en particulier du côté des joueurs de position.

La manière dont Counsell façonnera le personnel d’entraîneurs reste également à déterminer. De nombreux entraîneurs sont sous contrat pour l’année prochaine et au-delà. L’espoir est que la majorité soit retenue par Counsell. L’entraîneur des lanceurs Tommy Hottovy est considéré comme l’un des meilleurs du secteur, et les Cubs ont semblé enfin trouver une certaine stabilité en tant qu’entraîneur des frappeurs après que Dustin Kelly ait réussi à se connecter avec les joueurs au cours de sa première année de travail.

Mais il pourrait y avoir des défections de la part de ceux qui sont fidèles à Ross. Counsell a une longue histoire avec son entraîneur de banc à Milwaukee, Pat Murphy. Murphy a dirigé Counsell à Notre Dame et a également une histoire avec Hoyer, qui a embauché Murphy comme assistant spécial au début de son mandat de deux ans en tant que directeur général des Padres de San Diego. Murphy est candidat pour remplacer Counsell en tant que manager à Milwaukee, mais pourrait également se retrouver à Chicago s’il n’obtenait pas ce poste.

Tout cela – comment la liste va évoluer et qui fera partie de l’équipe d’entraîneurs finale – est encore inconnu. Ce qui est clair, c’est que Hoyer et les Cubs ont envoyé un message sur la trajectoire de leur équipe. Ils ont débauché l’un de leurs principaux rivaux et ont sans doute ajouté le meilleur manager du baseball pour diriger un groupe en plein essor et qui devrait se battre pour les années à venir.

