Comment les croisières racées et les trempettes arrosées ont transformé une ville historique proche du « triangle d’or » glamour de l’Europe en « Ibiza sous stéroïdes »

SUR un bateau au milieu de la mer, une jeune femme avec juste un peu de chantilly pour couvrir sa pudeur s’allonge pendant qu’une autre fille se frotte contre elle et la lèche.

Après avoir bu de l’alcool à volonté au cours des deux dernières heures sous un soleil brûlant, elle prend une photo entre les seins de son amie, en utilisant uniquement sa bouche.

Des jeunes alcoolisés sur un bateau de fête au large de Lagos

Chaque centimètre carré du bateau est recouvert de bikinis 18-30 ans

Pendant ce temps, sur le pont supérieur, des garçons aux six packs scintillants boivent de la bière à travers un bang, tandis que des filles en tongs, exhibant leurs fesses parfaitement coquines, se tiennent au-dessus d’eux et la versent dans un entonnoir.

Chaque centimètre carré du bateau est couvert de jeunes de 18 à 30 ans en bikini, qui se dirigeront sans aucun doute plus tard vers le Strip pour boire de l’alcool et danser à moindre coût, avant d’aller se baigner dans la mer pour terminer la nuit.

Mais tout cela ne se passe pas à Magaluf, Gran Canaria ou Benidorm.

Il s’agit en fait de l’Algarve, au Portugal, généralement plus célèbre pour ses vacances familiales à la plage, ses terrains de golf et son littoral spectaculaire.

Alors que les Espagnols semblent chercher de plus en plus de moyens d’empêcher les touristes britanniques de monopoliser les plages les plus prisées, de nombreux jeunes Britanniques trouvent de nouveaux endroits où aller.

Tandis que les footballeurs de Premiership fréquentent les complexes hôteliers de luxe du Triangle d’Or, les adolescents et les Britanniques d’une vingtaine d’années se ruent vers Lagos sur un vol rapide de deux heures depuis Londres pour profiter pleinement des offres de boissons bon marché et des fêtes endiablées.

Au cours des trois dernières années, la criminalité dans la ville côtière historique et pittoresque – dont la zone de fête arrosée a été décrite comme un local comme « Ibiza sous stéroïdes » – a augmenté de 67 pour cent.

En juin, les Britanniques ont été avertis qu’ils pourraient faire face à des amendes extraordinaires s’ils faisaient trop de bruit sur la plage, car la diffusion de musique forte sur des haut-parleurs a été interdite par l’Autorité maritime nationale du Portugal, avec des amendes allant jusqu’à 3 440 £ et des amendes de groupe atteignant un montant stupéfiant. 30 953.

Les superbes eaux bleues et claires attirent les touristes du monde entier Crédit : Olivia Ouest

La criminalité a augmenté ces dernières années dans la ville historique de Lagos, en Algarve. Crédit : Olivia Ouest

Et il semble que nous irritions les locaux avec notre comportement sauvage.

Né à Brixton à Londres mais résidant au Portugal pendant la majeure partie de sa vie, Wise, 33 ans, travaille depuis 2018 pour Flamingo et son bar sœur Muchaha, à côté, attirant les fêtards de la rue grâce à son charisme et son charme.

Il nous dit : « Vous pouvez toujours trouver les Britanniques en train de baiser dans les rues et dans les fontaines, donc ils peuvent aussi être des connards. »

Trempettes maigres de minuit

Sofia, 19 ans, et ses copines Ana, 20 ans, Amber, 19 ans et Rosie, 19 ans, toutes originaires de Nottingham, sont venues à Lagos pour des vacances entre filles, après avoir entendu parler de la rue bruyante du centre-ville.

Le complexe regorge de bars et de clubs, comme Inside Out et Flamingo, où vous obtiendrez un shot gratuit à l’entrée et cinq shots pour 5 £.

Sofia nous dit : « C’est l’endroit idéal : plages le jour, fêtes la nuit ! »

Mais lors de leur première soirée, ils ont découvert qu’ils avaient parfaitement programmé leur voyage pour la fête la plus folle de l’année, Banho 29, à Praia da Luz, où nous les rencontrons après avoir plongé dans la mer à minuit.

« Je n’ai même pas eu froid, c’est la veste alcoolisée ! » Ambre rit.

Datant des temps et des rituels anciens et marquant la fin de l’été, les habitants croyaient que prendre un bain de mer purifiant le 29 août équivalait à prendre 29 bains, ce qui permettait d’éloigner les démons.

Au fil des siècles, la baignade de minuit est restée une tradition annuelle, mais elle s’est transformée en une immense fête sur la plage, arrosée, rassemblant des gens du monde entier.

La fête annuelle Banho 29 à Praia Da Luz est la plus folle de l’année Crédit : Olivia Ouest

Des milliers de personnes se jettent dans l’océan pour la fête de minuit Crédit : Olivia Ouest

Certains fêtards s’imprègnent de l’esprit de fête – et enlèvent leurs vêtements Crédit : Olivia Ouest

Les couples adorés envahissent la plage Crédit : Olivia Ouest

À minuit pile, des centaines de touristes, dont beaucoup sont complètement nus, se précipitent dans la mer, barbotent, sautent les uns sur les autres et s’embrassent au son de la musique jusqu’à 3 heures du matin.

Une Britannique, qui ne souhaite pas être nommée, nous dit qu’elle vient à Banho 29 chaque année depuis qu’elle a déménagé au Portugal il y a quatre ans.

« À l’origine, c’était censé être une chose holistique, mais nous, les Britanniques, sommes venus et en avons fait une fête ! » elle rit.

« Comme une Ibiza moins chère »

Abbi, 21 ans, étudiante en infirmière en santé mentale, de Sheffield, a visité Lagos pour la première fois il y a deux ans avec des amis et travaille maintenant au Rising Cock Party Hostel entre ses études.

L’auberge familiale organise sa fameuse croisière alcoolisée tous les mercredis et samedis, facturant aux fêtards 45 € (38 £) pour trois heures de jeux à boire, d’alcool et de danse à volonté – et le travail d’Abbi consiste à « faire la fête tous les soirs et à s’assurer que tout le monde s’amuse ». ».

Il organise également des tournées gratuites des bars tous les soirs, partant de l’extérieur de l’auberge et emmenant les fêtards d’un lieu à l’autre, y compris la taverne – qui organisait une fête au néon lorsque nous y sommes allés.

Vous n’êtes pas obligé de séjourner au Rising Cock pour profiter des événements – même si, si vous le faites, vous obtiendrez des crêpes pour le petit-déjeuner, préparées fraîchement par Fatima, la mère des propriétaires, que tout le monde, y compris le personnel et les invités, appelle. « Maman ».

«Nous avons eu 65 personnes lors d’une tournée des bars la semaine dernière, et seulement 50 lits», nous dit Abbi. « Je me suis juste demandé : « D’où viennent tous ces gens ? »

« C’est une ville tellement malade », dit Abbi. « C’est comme une version moins chère d’Ibiza !

« Les boissons sont très bon marché ici – au-delà du bon marché – et la plage est à votre porte, les bars sont bons, la vie nocturne est irréelle et la nourriture est tellement bonne. Il propose toutes les cuisines auxquelles vous pourriez penser ! »

Boisson, drogue… et flics sexy

Lors d’une soirée dans le centre-ville de Lagos, où les rues sont absolument jonchées de jetons « boissons gratuites », nous avons repéré un Londres pieds nus et ivre, criant sur le fait qu’il avait perdu ses chaussures – et son téléphone pour la deuxième fois en la même nuit.

Il ne nous a fallu que cinq minutes devant le magasin de sport, recouvert d’une immense photo de Cristiano Ronaldo, sur la place principale de Lagos, pour être approchés par un homme étonnamment élégant et nous demandant si nous voulions acheter de l’herbe ou de la cocaïne.

Les fêtards font la queue autour du Strip Crédit : Olivia Ouest

Lagos regorge de lieux de fête bon marché Crédit : Olivia Ouest

Et, dans l’un des principaux clubs de Lagos, nous avons vu deux filles entrer ensemble dans la salle des hommes, riant en sortant un sac en plastique rempli de poudre blanche.

Bien qu’ils aient été réprimandés pour être allés dans les toilettes des hommes, le personnel ne semblait pas se soucier de ce qu’ils avaient entre les mains.

À Lagos, la possession est interdite par la loi portugaise et des sanctions pénales sont toujours appliquées aux producteurs, trafiquants et trafiquants de drogue.

Malgré cela, les condamnations et les emprisonnements de trafiquants de drogue ont diminué de près de moitié entre 2001 et 2015, et la police de Lagos – qui est infiniment plus musclée, bronzée et plus jeune que les forces de l’ordre britanniques – nous a déclaré qu’elle avait rarement affaire à des drogues.

En juillet de l’année dernière, un groupe de jeunes Britanniques ont été accusés d’environ 4 000 € de dégâts pour avoir cassé des lits, arraché les serrures des portes, uriné sur les rideaux et défilé nus devant d’autres invités dans le complexe Apartmentos Regina, où ils se trouvaient. rester.

« Nous sommes occupés la plupart des soirs, mais c’est généralement à cause de la boisson », nous dit un policier extrêmement beau. « Ce sont généralement des incidents qui surviennent, peut-être des bagarres ou des gens qui se conduisent mal, parce qu’ils ont trop bu.

« Certaines personnes ne savent pas comment gérer leur boisson, alors parfois elles viennent ici, boivent un peu plus et deviennent un peu agressives.

La police porte des uniformes plus beaux que ses homologues britanniques Crédit : Olivia Ouest

Le propriétaire du bar, Wise, dit que les Britanniques peuvent être des « connards » Crédit : Olivia Ouest