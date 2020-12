Lorsque PornHub a été frappé par des allégations selon lesquelles il hébergeait des vidéos de viol d’enfants sur son site plus tôt cette semaine, ce qui a incité Visa et Mastercard à rompre les liens avec le site, son règne en tant que premier site Web pornographique au monde a été plongé dans une soudaine incertitude.

Bien que le site Web soit omniprésent, on en sait peu sur ses propriétaires et ses exploitants ou sur sa valeur.

Il s’agit de Stéphane Manos, Ouissam Youssef, Feras Antoon et Matt Keezer, qui ont fondé le site en 2007, deux ans après la création de YouTube, à Montréal, Québec.

Ils se connaissaient tous depuis des années alors qu’ils fréquentaient l’Université Concordia et partageaient un amour commun pour Internet et la pornographie.

Antoon est le seul à conserver un rôle actif formel en tant que PDG de la société mère de PornHub, MindGeek. MindGeek est une société privée dont le siège social se trouve désormais au Luxembourg. Elle compte plus de 1 200 employés.

On ne sait pas qui a inventé le concept PornHub, mais Keezer est celui qui a acheté le nom de domaine PornHub pour 2750 $ à quelqu’un qu’il avait rencontré lors d’une fête dans un manoir Playboy.

Le Canadien Feras Antoon (à gauche) est actuellement le PDG de la société mère de Pornhub, MindGeek. Parmi les fondateurs, il est le seul à conserver un rôle opérationnel formel. Matt Keezer (à droite) est l’un des fondateurs. Il dirige maintenant une société de réservation de voyages

Stéphane Manos (à gauche) et Ouissam Youssef (à droite) étaient d’autres co-fondateurs. Maintenant, ils dirigent Valsoft qui achète et booste les éditeurs de logiciels pour les rendre plus rentables

Keezer gère désormais un site Web de réservation de vols et Manos et Youssef dirigent Valsoft, qui acquiert et développe des éditeurs de logiciels.

À l’origine, ils se sont liés par un amour du baby-foot à l’université et c’est leur intérêt commun pour la technologie et le porno qui a motivé l’entreprise, disent-ils.

En 2003, Keezer, Manos et Youssef, alors étudiants, avaient déjà fondé des sites Web comme Jugg World, A ** Listing, KeezMovies et XXX Rated Chicks, où les gens pouvaient regarder des photos de porno et télécharger de courtes vidéos, mais ce n’était rien comme PornHub, où ils pouvaient surfer et parcourir des centaines de vidéos hébergées au même endroit.

Le frère d’Antoon, Mark (ci-dessus), occupe le poste de vice-président de la société

À l’époque, ces sites étaient gérés par une société mère connue sous le nom de Mansef.

Dans une interview accordée au New York Magazine en 2011, Antoon a expliqué comment les trois autres se sont d’abord concentrés sur la présentation de femmes aux gros seins.

«Le créneau des gros seins était si bon marché», a-t-il déclaré au New York Magazine.

Ils ont ensuite réalisé qu’il y avait d’autres «niches» comme les seins en général, les MILF et d’autres catégories.

« Ils ont vu, wow, cette niche de t * t est énorme.

«Puis ils ont réalisé que le créneau des MILF – le créneau des femmes âgées – est encore plus grand.

«Et ils sont devenus les maîtres de la niche big-t * t-MILF», dit-il.

Ensemble, ils ont fondé Brazzers – un site payant dont le nom était une pièce de théâtre sur leurs origines du Moyen-Orient et leur prononciation du mot «frères».

Sous Brazzers, ils ont commencé à déployer de plus en plus de vidéos porno en passant des contrats avec des producteurs de Los Angeles et de Vegas et en leur faisant monter des vidéos de haute qualité.

Leur signature était, comme Antoon l’a décrit, des femmes aux gros seins et on leur attribuait donc la renaissance des implants mammaires dans l’industrie.

L’opération a continué à se développer et Antoon – qui est le beau-frère de Manos – a été amené à aider.

Chaque année, l’entreprise double de taille.

Les rôles étaient, selon le profil du New York Magazine sur eux, comme suit; ‘Youssef était le visionnaire de l’entreprise, Manos le vendeur et le motivateur, Keezer le savant de l’optimisation des moteurs de recherche.

Antoon a qualifié Keezer de «de loin le meilleur du monde», en disant: «Qui peut faire du« porno »et du« sexe »le numéro 1? Nous sommes le résultat n ° 1 [for each]. Vous savez à quel point c’est difficile?

PornHub a été mis en ligne au début de 2007 et a rapidement connu un succès croissant, mais a été détesté par l’industrie qui se plaignait du fait qu’il – comme YouTube – arnaquait des sites Web payants en giflant du contenu sur leurs sites sans facturer les gens pour cela et en gagnant plutôt leur argent grâce à une bannière. les publicités.

Il ne faisait pas partie de Mansef mais était géré par la société Interhub.

Pornhub compte actuellement plus de 22 millions d’utilisateurs enregistrés dans le monde et attire chaque jour 120 millions de visiteurs, ce qui le place au-dessus d’Amazon et Netflix dans les classements du trafic en ligne.

MindGeek est également le propriétaire d’autres portails pour adultes populaires de type YouTube, notamment YouPorn et RedTube (images de stock)

La société mère de Pornhub, MindGeek, se présente comme une société de technologie. Il compte 1200 employés dans le monde

En 2010, après avoir déployé plusieurs autres marques sous la société faîtière, Interhub et Mansef ont été vendus au millionnaire allemand Fabian Thylmann pour un montant estimé à 140 millions de dollars.

Suite à l’acquisition, Thylmann a changé le nom de la société en Manwin et a continué à créer davantage de sites Web pornographiques après avoir levé 362 millions de dollars de financement auprès de Colbeck Capital.

Trois ans plus tard, il a revendu sa participation à Antoon pour 100 millions de dollars. À présent, la société avait été rebaptisée MindGeek.

Antoon, selon Le Journal de Montréal, a acheté deux vastes condos de luxe pour 730 000 $ en 2017.

Certains des cofondateurs auraient investi dans un développement de 600 condos à Montréal et l'un des hommes a mentionné avoir investi en Floride et au Moyen-Orient.

Un autre article du journal a rapporté que les hommes se vantaient en ligne d’investir une partie de leur argent dans l’immobilier à la fois aux États-Unis et à l’étranger.

En 2017, Feras Antoon a acheté deux appartements dans cet immeuble du centre-ville de Montréal pour un peu plus de 700000 $

On dit qu’ils ont investi dans un développement de 600 condos à Montréal et l’un des hommes a mentionné avoir investi en Floride et au Moyen-Orient.

Aucun ne partage en ligne les détails de sa vie privée. Ils n’ont pas de pages publiques sur les réseaux sociaux.

Dans une interview de 2016 avec Vice, Mark Antoon a décrit MindGeek plus comme une entreprise de technologie que comme quoi que ce soit à voir avec le porno.

Montréal, a-t-il dit, était la plaque tournante idéale pour cela.

«Montréal offre un cadre idéal pour les talents technologiques. Il a un contexte multiculturel unique, une grande joie de vivre et un niveau de vie abordable qui en font une option très attrayante pour les ressources technologiques », a-t-il déclaré.

MindGeek, qui est basé au Luxembourg, avec des bureaux à Montréal, Chypre et Londres, a été critiqué pour son pouvoir monopolistique dans l’industrie, en raison de sa propriété de grandes sociétés de production ainsi que de services de streaming et de distribution.

