Comment les coûts de votre taxe fédérale sur le carbone se comparent-ils à vos remboursements ? Cet outil vous aide à calculer que

Les taxes sur le carbone existent au Canada depuis plus d’une décennie, mais elles demeurent un sujet complexe et souvent déroutant.

Alberta et le Québec a adopté des formes limitées de tarification du carbone en 2007, et la Colombie-Britannique a été la première province à introduire une taxe sur le carbone à large assiette en 2008.

Au cours de la décennie suivante, diverses provinces ont emboîté le pas avec leurs propres systèmes de tarification du carbone, avec divers degrés de rigueur et d’applicabilité.

Certaines provinces, comme l’Alberta et l’Ontario, ont introduit des systèmes de tarification du carbone sous un gouvernement qui ont ensuite été abrogés par un autre gouvernement. Au Manitoba, des projets de taxe sur le carbone ont été annoncés en 2017, mais brusquement annulés par le même gouvernement en 2018.

En 2019, la taxe fédérale sur le carbone est entrée en vigueur. Elle s’applique dans les provinces et les territoires qui n’ont pas de systèmes de tarification du carbone qu’Ottawa juge suffisants dans l’effort national de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La politique fédérale – qui comprend à la fois une taxe sur les combustibles fossiles et des rabais versés directement aux ménages – a fait l’objet de nombreux débats politiques au cours des quatre dernières années.

Cela a également été la source de beaucoup de confusion, ce qui est compréhensible car la politique n’est pas exactement simple.

La taxe fédérale sur le carbone — et les remises — en bref

Le montant que vous payez en taxe carbone varie d’un carburant à l’autre. Les carburants à plus forte intensité d’émissions sont soumis à des taux de taxation plus élevés.

Le montant que vous recevez en rabais, quant à lui, dépend de trois critères :

Votre remise n’est pas affectée par la quantité de carburant que vous consommez réellement.

C’est ce qui crée l’incitation financière à réduire vos émissions de carbone : votre remise est un montant fixe, mais vous avez un certain contrôle sur la quantité de carburant que vous utilisez. Moins vous consommez de carburant, moins vous payez de taxes.

Si votre consommation de carburant est inférieure à un certain niveau, votre remise dépassera ce que vous payez en taxes. Le gouvernement fédéral dit 80 % des ménages obtiennent plus d’argent en remboursement qu’ils paient directement en taxes sur le carbone.

Bien sûr, ce n’est pas toute l’histoire. Il y a aussi des coûts indirects à considérer. Ce sont les taxes sur le carbone payées par les entreprises et qui vous sont répercutées sous la forme d’une augmentation des prix des biens et services que vous achetez.

Les coûts indirects sont plus difficiles à calculer avec précision, mais il existe des estimations du Bureau du directeur parlementaire du budget et de l’Institut pour l’IntelliProspérité, un groupe de réflexion sur les politiques basé à l’Université d’Ottawa, qui nous donnent une idée approximative. Ces estimations varient selon le montant que vous dépensez et la province dans laquelle vous vivez.

Ici, nous avons essayé de simplifier toutes ces choses en une seule application.

Le calculateur de taxe sur le carbone est un outil qui vous aide à mieux comprendre comment la taxe fédérale sur le carbone affecte vos finances lorsque tous ces facteurs sont combinés.

Comment les choses se passent-elles pour votre foyer ? Utilisez l’application ci-dessous pour le savoir.

Cliquez ou appuyez sur les icônes « i » pour plus d’informations sur un composant particulier de l’application.

(Si l’application ne s’affiche pas correctement sur votre appareil mobile, Cliquez ici pour une version autonome.)

Une note pour les gens de la C.-B., du Québec et des territoires

Cette application ne fonctionne que pour les personnes vivant dans les huit provinces où la taxe fédérale sur le carbone s’applique.

La politique fédérale ne s’applique pas en Colombie-Britannique, qui a mis en place sa propre taxe sur le carbone à grande échelle depuis 2008. Voici plus d’informations sur la Taux d’imposition de la Colombie-Britannique et celui de la province crédit d’impôt pour le climat.

Le Québec a également sa propre politique de tarification du carbone. La province s’est jointe à la Californie dans un système de plafonnement et d’échange qui voit les crédits d’émission de gaz à effet de serre achetés et vendus sur une base marché du carbone.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a également mis en place sa propre taxe sur le carbone, qui s’applique localement au lieu de la politique fédérale. Voici plus de détails sur le système des TNO.

La taxe fédérale sur le carbone s’applique au Yukon et au Nunavut, mais les détails de la politique sont un peu différents dans ces territoires, en particulier en ce qui concerne les remises.

Voici Renseignements propres au Yukon et Renseignements propres au Nunanvut sur la façon dont les remises fonctionnent dans chaque juridiction.

Comment et quand obtenez-vous les remises

Tous les calculs de l’application sont basés sur le taux actuel de la taxe fédérale sur le carbone de 65 $ par tonne de CO2, qui est entré en vigueur le 1er avril 2023.

La taxe sur le carbone suit l’année fiscale du gouvernement fédéral, qui s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année civile suivante.

Les remboursements sont payés en avril, juillet, octobre et janvier.

Cependant, la taxe fédérale sur le carbone n’est entrée en vigueur dans les provinces de l’Atlantique que le 1er juillet 2023.

Ainsi, les Canadiens de l’Atlantique ne paieront la taxe que pendant les trois quarts de l’exercice financier et recevront les trois quarts des remboursements, au lieu des quatre paiements trimestriels que recevront les Albertains, la Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario.

Les résidents de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve reçoivent des remises en juillet, octobre et janvier.

Au Nouveau-Brunswick, qui s’est joint tardivement au système fédéral en 2023, il n’y aura pas de remboursement en juillet, mais il y aura un double paiement en octobre, suivi du paiement trimestriel régulier en janvier.

Le mazout domestique, couramment utilisé au Canada atlantique, est un type de carburant diesel assujetti à la taxe fédérale sur le carbone. (Craig Paisley/CBC)

Vous recevez les paiements de la même manière que vous recevez vos remboursements d’impôt sur le revenu ou d’autres paiements du gouvernement fédéral. Souvent, cela se fait par dépôt direct dans votre compte bancaire.

Le nom officiel des remises est les paiements « Incitation à l’action pour le climat ». Ils peuvent apparaître sur votre relevé bancaire sous la forme « CAI », « CANADA » ou « FED » ou une combinaison de ces termes.

Afin de recevoir votre remboursement, vous devez produire votre déclaration de revenus annuelle

Le taux de la taxe sur le carbone devrait augmenter de 15 $ par tonne par an, passant à 80 $ par tonne le 1er avril 2024.

Les remboursements augmenteront également à mesure que le taux d’imposition augmentera.

Comment fonctionne cette application

L’application intègre des données provenant de diverses sources officielles et indépendantes pour calculer les coûts directs de la taxe carbone de votre ménage, les coûts indirects et les montants de remise.

Les données sur les coûts directs proviennent du ministère des Finances.

Pour les taux de taxes spécifiques sur les différents carburants, voir ce lien : Tableau 1 : Taux de la redevance fédérale sur les combustibles pour les provinces assujetties.

Un homme fait le plein d’essence dans son camion. (Christopher Katsarov/La Presse Canadienne)

Pour les rabais, les données sources proviennent également du Département fédéral des finances.

Voici les montants de remboursement spécifiques pour toutes les provinces sauf le Nouveau-Brunswicket pour Nouveau-Brunswick, plus précisément.

Coûts indirects : méthodologie détaillée

Les estimations des coûts indirects proviennent de deux sources : le Bureau du directeur parlementaire du budget (DPB) et l’Institut pour l’IntelliProspérité (SPI).

Les estimations du DPB proviennent des données supplémentaires fournies avec son Analyse distributive de la redevance fédérale sur les combustiblespublié le 30 mars 2023.

Le DPB a partagé ces données à la demande de CBC News, mais il n’est pas en mesure de certifier ou d’approuver les calculs externes indépendants effectués avec les données.

Les estimations du SPI proviennent de son carbontaxcosts.ca outil basé sur un brouillon par les économistes Jennifer Winter, Brett Dolter et G. Kent Fellows.

Les calculs dans leur article ont été initialement effectués en dollars de 2020 et basés sur un taux de 50 $ la tonne. Winter a partagé les données sous-jacentes et ses conseils pour les adapter aux fins de cette application CBC News. Les estimations originales ont été ajustées à un taux de 65 $ la tonne et à l’inflation afin qu’elles soient rapportées en termes de dollars de 2023 dans cette application.

Étant donné que le Nouveau-Brunswick a adhéré tardivement à la taxe fédérale sur le carbone, celle-ci n’a pas été incluse dans les estimations des coûts indirects du DPB, de sorte que seule l’estimation du SPI est disponible pour cette province.

Pourquoi les coûts indirects varient-ils selon le revenu et la province?

Les estimations des coûts indirects du DPB et du SPI dépendent du revenu de votre ménage et de la province dans laquelle vous vivez.

Pourquoi est-ce?

Le revenu est utilisé comme approximation des dépenses. En gros, plus un ménage gagne d’argent, plus il est susceptible de dépenser d’argent. Et plus ils dépensent, plus ils paient indirectement par l’augmentation des prix des choses qu’ils achètent.

Dans leurs brouillonles économistes du SPI affirment que « nos estimations des coûts indirects du carbone sont du « pire des cas » puisque nous supposons une répercussion complète des coûts de tarification du carbone des entreprises aux ménages ».

Les estimations du SPI et du DPB sont toutes deux fondées sur des tranches de revenu. Dans les estimations de l’IPS, il y a 10 tranches discrètes de revenu pour chaque province, chacune avec une estimation différente des coûts indirects. Dans les estimations du DPB, il y a cinq plages discrètes.

C’est pourquoi les estimations des coûts indirects dans l’application ne s’adaptent pas directement lorsque vous modifiez votre entrée de revenu, mais changent plutôt soudainement lorsque vous dépassez un certain seuil de revenu.

L’application de calcul de la taxe sur le carbone de CBC News utilise des estimations de deux sources indépendantes sur les coûts indirects de la taxe sur le carbone pour les ménages par l’augmentation des prix des biens et services qu’ils achètent. (Cole Burston/La Presse canadienne)

La province dans laquelle vous vivez compte également.

Comme l’explique le SPI dans son document de travail, les estimations « dépendent de l’environnement bâti, du profil d’électricité et des habitudes de consommation de chaque province ».

Pour ceux qui veulent vraiment approfondir les détails de ce que cela signifie : consultez l’annexe A vers la fin de l’article.

Pour le reste d’entre nous : cela se résume au fait que les hausses de prix dues à la taxe carbone varieront selon l’endroit où les gens habitent.

Les habitants des régions rurales de la Saskatchewan, par exemple, ne dépensent pas leur argent pour les mêmes choses que les habitants du centre-ville de Toronto.

Et même lorsqu’il s’agit de produits identiques, l’augmentation des prix résultant de la taxe sur le carbone variera d’un endroit à l’autre en fonction de divers facteurs, dont les coûts liés au transport.

Application développée par Robson Fletcher, Nael Shiab, Robert Davidson, CBC News Labs. Conception par Wendy Martinez