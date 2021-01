En regardant les matchs de la Ligue des champions et des meilleures ligues européennes récemment, vous avez peut-être remarqué quelque chose d’un peu étrange alors que les équipes se préparent à défendre un coup franc au bord de leur surface.

Peut-être que si vous regardiez la défaite 2-1 d’Arsenal contre Everton en Premier League le mois dernier par exemple, vous aurez repéré Ainsley Maitland-Niles littéralement allongé derrière le mur défensif afin de bloquer toute tentative de tir bas effronté de Gylfi. Sigurdsson. Il est le dernier joueur à mettre son corps en jeu afin de contrecarrer un tir éventuel alors que ses coéquipiers dans le mur sautent lorsque la balle morte est touchée.

La tactique défensive est régulièrement acceptée en Europe depuis 2018, lorsque le milieu de terrain de l’Inter Milan Marcelo Brozovic est devenu viral en se couchant devant un public mondial lors d’un match de phase de groupes de la Ligue des champions 2018-2019 contre Barcelone. Repérant que Luis Suarez cherchait à faufiler la pièce de théâtre sous le mur, Brozovic s’est jeté au sol pour former une barrière d’urgence de fortune – au grand amusement d’un Lionel Messi qui regarde.

Le blocage peu orthodoxe de Brozovic s’est avéré être un succès car le tir bas de Suarez a ricoché sur son corps couché et inoffensivement loin de la cible. En fait, la manœuvre s’est avérée si efficace que de nombreux autres joueurs ont cherché à la reproduire depuis – mais où a commencé ce stratagème intelligent, bien que plutôt dangereux?

La pratique de former une barricade supplémentaire est devenue courante pour la première fois au niveau de l’élite au Brésil, où des défenseurs désespérés ont dû improviser un moyen de contrer les spécialistes du coup de pied arrêté comme Ronaldinho, qui avait un penchant pour les coups francs sous le mur pour prendre les gardiens de but au dépourvu. . Ronaldinho a connu beaucoup de succès avec ses coupeurs de marguerites leurrés, y compris cet effort impudent en Ligue des champions 2006-07 contre le Werder Bremen.

Le grand Brésilien a également connu des résultats similaires à son retour dans son pays natal avec Flamengo, marquant contre Santos au Championnat brésilien 2011 – dans une victoire passionnante 5-4 contre une équipe mettant en vedette la superstar émergente Neymar – avec un autre coup franc coupé sous les cinq hommes. dans le mur alors qu’ils sautaient à l’unisson.

L’ancien milieu de terrain du Clube Parana, Lucio Flavio, était un autre virtuose brésilien du coup de pied arrêté qui a rapidement acquis la réputation de choisir d’aller en dessous plutôt que de franchir le mur dans des situations de ballon mort. Après avoir appris la ruse, les défenseurs ont commencé à essayer de gêner Flavio en allongeant un homme derrière le reste du mur. Malheureusement, comme l’a démontré lors d’un match nul en coupe 2014 contre Ponte Preta, une fois que Flavio a repéré la contre-mesure, il est simplement revenu à plier des tirs imparables par-dessus le mur et dans le coin supérieur.

À ce stade, la pratique était un spectacle familier parmi les défenses brésiliennes, et tout cela peut être attribué à un match fatidique de Campeonato Serie B en 2013 lorsque Figueirense a accueilli Palmeiras. Alors que le spécialiste des coups francs de Palmeiras, Jorge Valdivia, était occupé à évaluer un coup d’arrêt dangereux en bordure de la surface, tout le monde regardait avec perplexité alors que le milieu de terrain de Figueirense Ricardinho prenait sur lui de renforcer le mur des cinq joueurs en s’allongeant derrière.

« J’ai tendance à beaucoup étudier avant les matches et j’ai vu qu’avant le match contre Palmeiras, Valdivia a essayé de faire passer le ballon sous le mur. » Ricardinho a déclaré à ESPN. « J’ai décidé pendant le match et je ne l’ai dit à personne. Je pensais que les chances que Valdivia essaie de réussir étaient élevées. J’avais déjà vu quelqu’un se prendre un genou, mais je ne me suis jamais couché. »

Lorsque le coup franc a été donné par l’arbitre, Ricardinho a dit à son coéquipier Thiego (un défenseur décédé plus tard dans l’accident d’avion de Chapecoense en 2016) de sauter aussi haut que possible, sachant que l’écart sous lui serait couvert.

2 Liés

En l’occurrence, l’effort courageux de Ricardinho a été vain car Valdivia a opté pour une pièce standard bloquée par le mur. Palmerias a quand même gagné 3-2 avec, ironiquement, Valdivia marquant le but gagnant. Quoi qu’il en soit, Ricardinho est retourné aux vestiaires à temps plein pour faire l’éloge de ses actions, y compris un mot ou deux de son entraîneur légèrement déconcerté, Adilson Batista.

«Quand il est entré, Adilson m’a demandé:« Wow, pourquoi ne m’as-tu pas dit ça à l’avance? », Se souvient Ricardinho. «Tout le monde est devenu fou, en disant ‘Wow, Ricardinho, tu as fait un travail incroyable!’ Ce n’était pas si grave à l’époque. Mais quelques années plus tard, j’ai vu un compte Instagram de pièces historiques et il a enregistré plus de deux millions de vues! «

En regardant de la pirogue, Adilson n’était pas aussi enthousiaste, mais l’ancien défenseur central a au moins apprécié la théorie derrière le positionnement inhabituel de son milieu de terrain, car il avait été témoin de première main des coups francs bas de Ronaldinho et Lucio Flavio.

« En tant que défenseur, j’avais déjà pensé à cela – vous sautez ou restez hors du mur », a-t-il déclaré à ESPN. « Quand j’ai vu Lucio Flavio et Ronaldinho faire cela, ils ont effectué un tir bas sous le deuxième ou le troisième homme parce que la chose normale serait que le défenseur saute. Maintenant, vous devez avoir un autre gars là-bas. [behind the wall] parce que nous essayons de protéger le gardien de but. Mais couché? Il n’est pas nécessaire de s’allonger. L’idée était que si la balle passe par le deuxième homme, il y en aurait un autre là-bas.

«Celui de Ronaldinho, il est passé sous le deuxième homme. [The shot would be blocked] si le gars se tient derrière le mur ou si le gars à la base ne saute pas. Si vous mettez une jambe sur le chemin, vous arrêtez le ballon. Vous n’êtes pas obligé de vous coucher comme ça. Si un gars saute, il pourrait tomber sur son coéquipier. «

Pour ce que ça vaut, Ricardinho insiste sur le fait qu’il avait tout planifié, prenant même des mesures pour éviter qu’il ne soit accidentellement piétiné: «J’étais à distance [from the wall] pour éviter le risque d’être piétiné par quelqu’un du mur. Le seul problème est la main, car il faut bien la cacher dans le corps. Dans ce jeu, ma main était légèrement levée et était en danger.

Adilson estime que son joueur n’agissait pas entièrement au sérieux: « C’était plus une blague de Ricardinho qu’autre chose. » Mais, que ce soit du jeu de cheval ou non, une innovation est née et bientôt d’autres au Brésil et bien au-delà ont été inspirés à faire de même.

Le voyage du déménagement à travers l’Atlantique pourrait être tracé via deux autres Brésiliens, qui exercent leur métier en Europe – Marcelo et Philippe Coutinho.

Lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Argentine en novembre 2016, l’arrière gauche du Real Madrid Marcelo s’est accroupi derrière le mur pour défendre un coup franc de Messi en prévision d’une fausse tentative de l’attaquant. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un bloc de traverses horizontal complet, cela pourrait bien être le premier exemple du concept faisant le saut du football national brésilien à la scène internationale plus large.

Coutinho a joué aux côtés de Marcelo pour le Brésil ce jour-là, et il a déployé la même technique de défense trois mois plus tard lors du match de Premier League de Liverpool contre Tottenham, lorsqu’il s’est agenouillé derrière son propre mur à Anfield, délibérément hors de vue de Christian Eriksen alors que le milieu de terrain des Spurs se préparait. sa grève. Quelle que soit la route par laquelle il est entré en Europe, la tendance a rapidement balayé le continent et vous pouvez maintenant le voir se déployer de plus en plus régulièrement.

La technique avait effectivement atteint les compétitions de l’UEFA avant que l’effort de Brozovic n’atteigne le statut viral. Mata s’est penché sur le sol et a jeté un coup d’œil à travers les jambes de ses coéquipiers de Manchester United alors qu’il faisait face à un coup franc lors de la finale de la Ligue Europa 2017. Notez que le futur collègue de Mata, Donny van de Beek, se trouve également à proximité.

Kimmich du Bayern Munich, en tant que l’un des jeunes défenseurs les mieux notés du football mondial, a fait avancer la cause dans le football européen lorsqu’il a ramené toute la «longue frontière» en jouant pour l’Allemagne lors d’un match de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas.

Diplômé de l’académie de Manchester City, Maffeo a évidemment été foré dans l’art en plein essor au cours de ses années de formation avec la Premier League. Cependant, ce sont Gérone qui en ont profité lorsqu’ils ont vu leur jeune arrière tenter de bloquer physiquement un coup franc lors d’un match de deuxième division espagnole contre l’Estrémadure.

Le match de Serie A entre la Roma et l’Inter s’est finalement terminé sans but, en partie à cause du courage de Spinazzola au sol. Cela pourrait très probablement être la première observation de la technique dans un stade de haut vol italien.

Le voyage de la technique à travers l’Europe est terminé. La Premier League russe a finalement eu droit à son premier soutien derrière le mur plus tôt cette année quand Aliyev a pris le poste lors d’un match contre le Zenit – et avait l’air remarquablement détendu.

Soucieux de prouver son courage sur la grande scène, le milieu de terrain sévillan Torres savait que le monde entier avait les yeux rivés sur lui lorsqu’il est allé au sol pour contrecarrer un coup franc du Bayern lors de la pièce maîtresse de la Super Coupe de l’UEFA. Étonnamment, le joker résident du Bayern, Thomas Muller, n’a pas l’air trop impressionné par toute cette mascarade.

Alors qu’il affrontait Manchester United en Coupe Carabao, l’attaquant français de Brighton & Hove Albion a pris son nom au pied de la lettre en se recroquevillant derrière le reste de ses coéquipiers dans le mur pour fournir une couverture supplémentaire. Neal de nom, s’agenouillez-vous par nature …

Faisant ses deuxièmes débuts en Bundesliga pour le Bayern à Arminia Bielefeld, après les avoir rejoints grâce au prêt de la Juventus, Costa a fait valoir que les Brésiliens faisaient toujours mieux.

Après avoir étudié les tendances du jeu décisif du Barça, Merida s’est portée volontaire pour être des contreforts humains derrière le mur tout en affrontant les géants catalans plus tôt cette saison. Nous ne vous conseillerions pas d’utiliser son approche face d’abord.

L’arrière gauche international américain Robinson a clairement pris sur lui de devenir le spécialiste interne du sous-mur de Fulham après avoir été aperçu en train d’adopter la position à plusieurs reprises déjà cette saison. Le jeune défenseur a croisé les bras et a fait du bon travail en tant que bouclier humain contre West Ham en novembre, ayant également fait de même lors de matchs contre West Brom et Newcastle au cours des dernières semaines.

Avec Maffeo, nous présentons ici une preuve supplémentaire que la technique du dormeur est appliquée aux joueurs venant de l’académie de Man City. Diaz, également diplômé de la jeunesse de City, n’a absolument rien pensé à s’accroupir derrière le mur de Milan lors du match de l’AC Milan en Ligue Europa contre le Celtic plus tôt ce mois-ci,

Alors que Cristiano Ronaldo sautait le plus haut dans les airs comme d’habitude, Cuadrado est descendu et a fait le sale boulot alors que la Juve était chargée de garder l’expert du coup de pied de Turin Ricardo Rodriguez à distance pendant le derby de Turin.

Koke (12 décembre 2020)

Habituellement tenace dans presque toutes les circonstances, le milieu de terrain de l’Atletico Koke n’a jamais fait une silhouette plus nerveuse alors qu’il était déployé derrière le mur lors du récent derby de Madrid. Hélas, avec le brassard de capitaine vient une grande responsabilité.

Van de Beek a dû se demander pourquoi il avait pris la peine de signer pour Manchester United alors qu’il se retrouvait à se frayer un chemin lors d’une récente sortie contre Sheffield United.

Cheryshev de Valence avait l’air de profiter simplement d’une belle et décontractée allongée en milieu de match en attendant un coup de pied arrêté à Barcelone.

Antonio Strini et Vladimir Bianchini d'ESPN Brasil ont contribué à ce rapport