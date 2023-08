Comment les coups de pied arrêtés de la Suède pourraient les aider à gagner la Coupe du monde

À la fin, l’Italie savait ce qui allait arriver. Ils ne pouvaient tout simplement pas l’arrêter. Les corners intérieurs de l’arrière gauche suédoise Jonna Andersson ont prouvé leur perte à chaque fois. Les livraisons d’Andersson étaient responsables de trois des buts de la Suède alors qu’ils battaient le Azur 5-0 au stade régional de Wellington la semaine dernière.

Au même endroit, quelques jours plus tôt, un autre corner d’Andersson avait mené à un vainqueur à la 90e minute contre l’Afrique du Sud. Amanda Ilestedt, l’arrière centrale de 5 pieds 10 pouces, qui vient d’échanger le Paris Saint-Germain contre Arsenal, avait inscrit trois des buts de la tête, devenant une candidate surprise au Golden Boot en Australie et en Nouvelle-Zélande.

– Coupe du Monde Féminine : Page d’accueil | Horaire | Listes | Nouvelles

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« J’espère qu’Amanda ira jusqu’au bout et qu’elle gagnera », a souri l’entraîneur suédois Peter Gerhardsson, en plaisantant à moitié, après la victoire de son équipe contre l’Italie.

Au total, quatre des sept buts de la Suède lors du tournoi sont venus de corners. Leur succès sur balles mortes fait partie d’une tendance plus large à la Coupe du monde qui sera probablement de plus en plus importante lors des huitièmes de finale. Le vainqueur spectaculaire de la Colombie contre l’Allemagne est venu d’un corner, tout comme le égaliseur des États-Unis contre les Pays-Bas. L’Allemagne a marqué sur trois corners alors qu’elle martelait le Maroc la semaine dernière.

La Suède est experte en stratégie sur coups de pied arrêtés et ses corners et coups francs en retrait posent problème aux adversaires. (Photo de Catherine Ivill/Getty Images)

Après les 34 premiers matchs – deux tours de matchs de groupe et les derniers matchs du groupe A – un total de 19 buts avaient été marqués sur corner. Cela représente 0,55 buts par match et une augmentation spectaculaire par rapport aux tournois précédents. Il a déjà dépassé les 16 corners marqués en 52 matchs lors du tournoi 2019 en France, soit une moyenne de 0,3 buts sur corners par match. Ce chiffre est à peu près la moyenne des finales précédentes. Il y a eu 19 buts sur corners en 52 matchs en 2015 (0,36) et 11 en 32 matchs en 2011 (0,34).

Cependant, c’est un corner en particulier qui cause le plus de dégâts dans ce tournoi : l’in-swinger. C’est le corner de choix pour les équipes qui ont le plus de succès sur balles arrêtées. Sur les 20 corners de la Suède, 19 ont été des échangistes, soit d’Andersson à droite, soit du droitier Kosovare Asllani à gauche. Tous les 10 Allemands ont été échangistes; Le but de l’Irlande contre le Canada était un in-swinger de Katie McCabe qui a volé directement dans le filet.

La tactique, dans la plupart des cas, semble très claire. Remplissez la boîte de six mètres et essayez de laisser tomber la balle quelque part là-dedans. S’il est bien livré, au pire, il sème la panique ; au mieux, il rentre à la maison ou entre directement. Andersson avait presque reproduit l’effort de McCabe lors du premier match de la Suède contre l’Afrique du Sud.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Il y a des valeurs aberrantes. Aucune équipe n’a eu plus de corners à la Coupe du monde que l’Espagne (34), mais ils, peut-être en raison du profil des joueurs de leur équipe, ont opté pour plus de variété. Seulement 10 ont été échangistes. Un seul de leurs huit buts est sorti sur corner.

La Suède amplifie certainement une tendance qui pourrait devenir particulièrement décisive dans les dernières phases lorsque les matchs deviennent plus serrés et que les petits détails font la différence. Contre l’Italie, ils étaient en fait sur le pied arrière pendant une grande partie de la première mi-temps. Puis, avec deux coups de la botte gauche d’Andersson, ils ont réussi à marquer deux fois dans les minutes précédant la pause, ajoutant un troisième but dans le temps d’arrêt.

Le sentiment après le match était que, si Andersson trouve Ilestedt avec un tel aplomb à chaque fois, les corners suédois sont presque indéfendables.

« Peut-être », a ri Andersson après le match contre l’Italie lorsque ESPN lui a demandé si elle avait l’impression que c’était le cas. « Bien sûr, si vous mettez trois ou quatre joueurs sur Amanda et essayez de la pousser dans le but. Mais je pense que si nous continuons à prendre [good corners] alors on sait qu’on peut marquer, même si c’est contre une bonne équipe défensive. Mais, comme je l’ai déjà dit, si nous voyons qu’ils nous bloquent là-bas, nous devons faire autre chose. Peu importe qui nous affrontons maintenant, nous pouvons toujours marquer. »

L’entraîneur Gerhardsson a déclaré que ce que l’on voit à la Coupe du monde est le résultat d’un travail acharné sur le terrain d’entraînement sur les coups de pied arrêtés, un élément d’entraînement qui, selon lui, n’est pas toujours le plus amusant.

La Suède a dominé de bout en bout contre l’Italie 💪🇸🇪 Regardez les CINQ buts de la grande victoire de la Suède ⬇️ pic.twitter.com/X56So357Fc – Football FOX (@FOXSoccer) 29 juillet 2023

« J’ai passé beaucoup de temps à faire des virages et à m’entraîner dur pour avoir de bonnes livraisons », a ajouté Andersson. « Je sais que nous avons beaucoup de bons joueurs dans la surface, donc je dois bien les livrer. Il y a eu beaucoup d’entraînement. [My teammates] Je sais que je peux livrer le ballon et je sais qu’ils peuvent marquer, c’est donc une bonne connexion que nous avons. Si je joue le ballon dans cet espace, je sais qu’ils peuvent marquer. »

Ilestedt en a été le grand bénéficiaire jusqu’à présent. Combien de fois a-t-elle hoché la tête dans les croix d’Andersson à l’entraînement ?

« Plusieurs fois, plusieurs fois », a-t-elle déclaré à ESPN. « Nous travaillons beaucoup avec des coups de pied arrêtés et aussi après l’entraînement, je travaille un peu plus avec Jonna. Apparemment [it is paying off]. Ça fait du bien, les ballons arrivent quand ils le devraient. »