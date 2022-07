Comment les costumes colorés de “Thor : Love and Thunder” ont été fabriqués

Il y a un bâtiment silencieux à North Hollywood plein de supersuits et de restes, un entrepôt de costumes où Marvel Studios conserve toutes les tenues majeures que ses héros ont portées à l’écran au cours de la dernière décennie et demie. Pour le costumier Mayes Rubéovisiter l’entrepôt est toujours un voyage amusant, notamment parce qu’il y a une allée de restes de costumes de son travail sur “Thor: Ragnarok” qui comprend la section la plus colorée de tout le bâtiment.

“Apporter de la couleur dans le monde de quelqu’un est tellement cool”, a déclaré Rubeo. “Je suis mexicaine et je vis en Italie, donc je n’ai pas du tout peur de la couleur.”

Si quoi que ce soit, le travail de Rubeo sur la nouvelle suite “Thor : Amour et tonnerre» est encore plus vivant : à une époque où les costumes de super-héros ont tendance à être atténués par rapport à ce qui est sur la page, et des films comme « The Batman » évitent la couleur et la lumière pour la misère sombre, Rubeo privilégie plutôt une approche flamboyante. Et l’intrigue de “Thor: Love and Thunder”, qui trouve Thor (Chris Hemsworth) faisant équipe avec son ex-petite amie, Jane (Natalie Portman), alors qu’elle s’occupe de ses super pouvoirs soudainement accordés, a laissé à Rubeo beaucoup de place pour aller contre le grain.